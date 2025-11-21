Statistiche e quote Cagliari-Genoa: focus su Østigård

Sabato 22 novembre si giocherà la sfida tra Cagliari e Genoa, un incontro che attira l’attenzione non solo per l’importanza dei punti in palio in Serie A, ma anche per alcune statistiche interessanti che riguardano i protagonisti in campo. Tra questi, spicca il nome di Leo Skiri Østigård, difensore del Genoa, che ha recentemente raggiunto traguardi di rilievo sia sotto il profilo difensivo che offensivo. In questo articolo analizziamo i dati più rilevanti, le tendenze e le quote aggiornate per l’evento, offrendo una panoramica utile anche a chi non segue abitualmente il mondo delle scommesse.

Un difensore protagonista: la stagione di Østigård

Il Genoa arriva alla trasferta contro il Cagliari potendo contare su una delle rivelazioni di questa parte di stagione: Leo Skiri Østigård. Il difensore norvegese, classe 1999, ha infatti già raggiunto un record personale segnando due reti in Serie A, traguardo mai toccato nelle sue precedenti stagioni. Questo dato sottolinea la sua crescita non solo nella fase difensiva, ma anche in quella offensiva, dimostrandosi pericoloso in occasione di calci piazzati e situazioni d’area.

Alcuni dati chiave sulla stagione di Østigård:

Ha segnato due gol in campionato, superando il proprio record personale.

È il primo difensore del Genoa a segnare in due partite consecutive dalla stagione 2022/2023.

a segnare in due partite consecutive dalla stagione 2022/2023. L’ultimo difensore del Genoa ad arrivare a tre reti fu Domenico Criscito nel 2021.

Questi numeri testimoniano l’importanza crescente del norvegese nell’economia di gioco del Genoa, soprattutto in fase d’attacco dove rappresenta una risorsa aggiuntiva.

Statistiche a confronto: rendimento recente e precedenti

L’analisi delle statistiche comparative tra Cagliari e Genoa mette in luce alcune tendenze interessanti. Negli ultimi incontri:

Il Genoa ha migliorato il proprio rendimento difensivo, subendo meno reti rispetto all’inizio stagione.

ha migliorato il proprio rendimento difensivo, subendo meno reti rispetto all’inizio stagione. Il Cagliari, invece, fatica a trovare continuità di risultati, soprattutto contro squadre ben organizzate come il Genoa.

Nei precedenti più recenti tra le due squadre, le partite sono spesso state equilibrate, con pochi gol e grande attenzione tattica. L’elemento di novità potrebbe essere proprio la capacità offensiva di un difensore come Østigård, che rappresenta una variabile da non sottovalutare per la difesa sarda.

Quote principali disponibili per Cagliari-Genoa

Le principali piattaforme di scommesse hanno aggiornato le quote per la sfida tra Cagliari e Genoa, tenendo conto anche delle ultime statistiche e delle prestazioni individuali. Generalmente, le quote sono allineate su un equilibrio tra le due squadre, con una leggera preferenza per i padroni di casa ma con la possibilità di sorprese, soprattutto considerando la recente vena realizzativa di Østigård.

Ecco una sintesi delle quote più rilevanti:

Esito Quota media Vittoria Cagliari 2.50 Pareggio 3.10 Vittoria Genoa 2.80 Marcatore Østigård 7.00

Questi valori evidenziano come la partita sia aperta a diversi scenari, con particolare attenzione alle quote relative ai difensori goleador.

Tendenze numeriche e curiosità sulla sfida

Analizzando alcune curiosità statistiche, emerge che:

Il Genoa è una delle squadre che ha segnato più gol con i difensori nella stagione in corso.

è una delle squadre che ha segnato più gol con i difensori nella stagione in corso. Il Cagliari ha subito almeno un gol su calcio d’angolo nelle ultime tre partite casalinghe.

ha subito almeno un gol su calcio d’angolo nelle ultime tre partite casalinghe. In quattro degli ultimi cinque incontri tra le due squadre si sono registrati meno di tre gol totali.

Questi trend suggeriscono un’attenzione particolare alle palle inattive, soprattutto considerando la presenza di Østigård tra i giocatori più insidiosi in area avversaria.

In conclusione, la partita tra Cagliari e Genoa si prospetta equilibrata ma ricca di spunti statistici, con la figura di Østigård che potrebbe risultare decisiva sia in difesa che in attacco. Le quote offerte dai bookmaker riflettono questa incertezza, rendendo la sfida ancora più interessante dal punto di vista dell’analisi numerica e tattica.