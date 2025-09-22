Statistiche e quote Cagliari-Frosinone: i numeri della Coppa Italia

Cagliari e Frosinone tornano a sfidarsi in Coppa Italia in una gara che promette emozioni e interesse per gli appassionati di calcio e di statistiche. L’incontro, in programma per il turno eliminatorio, mette di fronte due squadre con un passato recente ricco di incroci e con obiettivi chiari per la competizione. Chi avrà la meglio potrà affrontare il Napoli agli ottavi di finale allo stadio Maradona a dicembre, dando ulteriore valore alla partita.

Storia e precedenti tra Cagliari e Frosinone in Coppa Italia

Il confronto tra Cagliari e Frosinone ha una storia breve ma significativa in Coppa Italia. Nei sei precedenti ufficiali giocati in casa dei sardi, soltanto uno si è disputato nella coppa nazionale: era il 17 agosto 2013 e, in una sede particolare come Trieste, i laziali riuscirono a imporsi per 2-1 dopo i tempi supplementari. In quella partita, le reti furono siglate da Ciofani, Pinilla e Curiale. Analizzando il bilancio complessivo, il Cagliari ha ottenuto 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta sul proprio terreno nei confronti con il Frosinone.

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale all’ottobre 2023, quando il Cagliari si impose per 4-3 in una sfida ricca di gol e colpi di scena, con reti decisive anche nei minuti finali.

Statistiche di rendimento e curiosità sulle due formazioni

Il Cagliari affronta la sua 69esima partecipazione alla Coppa Italia, una competizione in cui il massimo risultato raggiunto dai sardi è la semifinale, centrata ben cinque volte: due nelle stagioni 1968/69 e 1969/70 con la formula a girone finale, tre nelle edizioni 1986/87, 1999/00 e 2004/05 con il formato a eliminazione diretta. Il Frosinone, invece, vanta 21 partecipazioni e ha come miglior risultato i quarti di finale, ottenuti proprio nell’edizione 2023/24.

Da segnalare anche che il Frosinone è una delle cinque squadre della prossima Serie B 2025/26 ancora in corsa in Coppa Italia, a dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno che la squadra riserva a questa manifestazione.

Quote principali e mercato scommesse sulla gara

Le quote dei bookmakers per questa gara riflettono l’equilibrio tra due formazioni che, seppur con esperienze diverse nella manifestazione, hanno dimostrato competitività. In genere, il Cagliari, forte del fattore campo e della maggiore esperienza nella coppa, parte leggermente favorito, ma il Frosinone ha già dimostrato di saper sorprendere in trasferta. Le quote per l’esito finale potrebbero quindi posizionarsi su valori vicini, con una leggera preferenza per la vittoria dei sardi e quote più alte per il successo degli ospiti o per il pareggio nei tempi regolamentari.

Oltre all’esito 1X2, vengono proposte quote per il numero di gol totali (Over/Under), marcatori e passaggio del turno. In particolare, attenzione a Deiola, il giocatore rossoblù dell’attuale rosa con più gol in Coppa Italia (3 reti), spesso protagonista nelle sfide a eliminazione diretta.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su Deiola e Alvini

Tra le curiosità più interessanti, spicca il primato di Deiola come miglior marcatore in Coppa Italia tra i giocatori attualmente in rosa nel Cagliari. Un dettaglio che può influire sulle strategie di gioco e sulle quote dei marcatori. Inoltre, la partita rappresenta il primo confronto da allenatori tra Pisacane e Alvini. Per quest’ultimo, il match segna un traguardo personale: venerdì 19 settembre sarà la sua 400esima panchina tra i professionisti, con un bilancio che recita 119 vittorie, 139 pareggi e 141 sconfitte prima della recente Frosinone-Sudtirol.

La sfida tra Cagliari e Frosinone si annuncia quindi ricca di dati interessanti e spunti statistici, con numeri che raccontano storie di tradizione, sorprese e piccoli record individuali.

In conclusione, Cagliari e Frosinone si giocano un posto agli ottavi di Coppa Italia in un match che mette in campo storia, statistiche e la voglia di proseguire il cammino nella competizione. Le quote riflettono l’incertezza e l’equilibrio tra due squadre abituate a battersi fino all’ultimo minuto.