Statistiche e Quote Bundesliga: focus giornata 13 e dati top

La tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26 propone una serie di sfide dall’alto valore statistico e tecnico, con appuntamenti chiave in programma tra il 5 e il 7 dicembre. Tra le partite più attese, spiccano scontri come Stoccarda-Bayern Monaco, Borussia Dortmund-Hoffenheim, Lipsia-Eintracht Francoforte, oltre a confronti equilibrati come Colonia-St. Pauli e Amburgo-Werder Brema. Analizziamo dati, quote e curiosità numeriche dei match più interessanti del weekend tedesco.
Bundesliga Giornata 13: presentazione delle sfide e contesto attuale
Il turno si apre venerdì 5 dicembre con Mainz che ospita il Borussia Mönchengladbach alla Mewa Arena, mentre il sabato e la domenica saranno ricchi di incroci che potrebbero influenzare la parte alta e bassa della classifica. Il Bayern Monaco cerca conferme a Stoccarda, il Borussia Dortmund cerca riscatto in casa contro un Hoffenheim in forma, e il Lipsia vuole sfruttare il fattore campo contro un Eintracht Francoforte solido. Attenzione anche a Colonia e St. Pauli, con i padroni di casa favoriti secondo i bookmaker, e al derby Amburgo-Werder Brema, sempre combattuto.
Forma, precedenti e rendimento: dati a confronto tra le squadre
Analizzando le ultime settimane, emergono alcune tendenze chiave:
- Bayern Monaco e Lipsia sono tra le squadre più costanti, con solo una sconfitta a testa nelle ultime cinque giornate.
- Borussia Dortmund è reduce da un periodo altalenante e cerca di ritrovare solidità dopo l’uscita dalla Coppa.
- Hoffenheim si presenta a Dortmund con una striscia positiva (successi su Wolfsburg, Lipsia e Augsburg) e un bilancio di due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle ultime sei trasferte al Westfalenstadion.
- Friburgo arriva a Heidenheim dopo cinque vittorie nelle ultime otto gare e ben tre clean sheet consecutivi, mentre i padroni di casa faticano in difesa (10 reti subite nelle ultime tre gare).
- Colonia ha mostrato buoni segnali in casa, mentre il St. Pauli è ancora a caccia della prima vittoria esterna.
Di seguito una sintesi delle statistiche recenti:
|Squadra
|Ultimi 5 risultati
|Bayern Monaco
|V V X V V
|Lipsia
|X V P V V
|Borussia Dortmund
|V X X V V
|Friburgo
|V P V X P
|Heidenheim
|V P P X P
Quote principali dei bookmaker: favoriti e valori in campo
Le principali agenzie di scommesse, come William Hill e Bet365, concordano nell’indicare alcune squadre nettamente favorite:
- Bayern Monaco favorito a Stoccarda (quota tra 1.45 e 1.50 per la vittoria esterna, contro 5.00-5.75 per i padroni di casa).
- Borussia Dortmund favorito sull’Hoffenheim (1.60-1.62 per il successo giallonero, 4.75-4.80 per gli ospiti).
- Bayer Leverkusen favorito ad Augsburg, con il segno 2 che scende sotto 2.00.
- Friburgo dato vincente a 1.91 in casa dell’Heidenheim, mentre i padroni di casa oscillano tra 3.80 e 3.90.
- Per sfide più equilibrate come Colonia-St. Pauli e Amburgo-Werder Brema, le quote sono più allineate: Colonia a 1.95, pareggio e vittoria ospite tra 3.50 e 3.80.
Nelle gare più bilanciate, come Mainz-Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg-Union Berlino, la differenza tra i segni 1, X e 2 è minima e riflette l’incertezza dell’esito.
Tendenze numeriche e curiosità: giocatori chiave e statistiche individuali
Alcuni giocatori stanno facendo la differenza:
- Harry Kane (Bayern Monaco): 14 gol in 12 presenze, con una media voto di 8.03 e 3 assist.
- Julian Brandt (Borussia Dortmund): 2 gol e 2 assist in 10 presenze, centrale nella manovra offensiva.
- Vincenzo Grifo (Friburgo): 4 gol e 1 assist in 12 partite, 21 passaggi chiave confermano il suo impatto.
- Said El Mala (Colonia): talentuoso classe 2006, già 5 reti e 2 assist in stagione.
- Jean-Luc Dompé (Amburgo): 2 gol in 10 presenze, ottime medie di dribbling riusciti (59%).
- Jens Stage (Werder Brema): 4 gol e 1 assist, presenza costante nei duelli di centrocampo.
Tra le curiosità si segnala che il Friburgo è reduce da tre clean sheet consecutivi; l’Heidenheim ha invece mantenuto la porta inviolata solo una volta in stagione. Il Borussia Dortmund si affida alla vena offensiva di Adeyemi e Guirassy, mentre l’Union Berlino può contare sui dribbling di Ansah e sugli assist di Ilić.
La giornata di Bundesliga si preannuncia ricca di spunti per gli appassionati di statistiche e quote, con diversi duelli che potranno fornire indicazioni utili per tutta la seconda parte di stagione.