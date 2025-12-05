Home | Statistiche e Quote Bundesliga: focus giornata 13 e dati top

La tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26 propone una serie di sfide dall’alto valore statistico e tecnico, con appuntamenti chiave in programma tra il 5 e il 7 dicembre. Tra le partite più attese, spiccano scontri come Stoccarda-Bayern Monaco, Borussia Dortmund-Hoffenheim, Lipsia-Eintracht Francoforte, oltre a confronti equilibrati come Colonia-St. Pauli e Amburgo-Werder Brema. Analizziamo dati, quote e curiosità numeriche dei match più interessanti del weekend tedesco.

Bundesliga Giornata 13: presentazione delle sfide e contesto attuale

Il turno si apre venerdì 5 dicembre con Mainz che ospita il Borussia Mönchengladbach alla Mewa Arena, mentre il sabato e la domenica saranno ricchi di incroci che potrebbero influenzare la parte alta e bassa della classifica. Il Bayern Monaco cerca conferme a Stoccarda, il Borussia Dortmund cerca riscatto in casa contro un Hoffenheim in forma, e il Lipsia vuole sfruttare il fattore campo contro un Eintracht Francoforte solido. Attenzione anche a Colonia e St. Pauli, con i padroni di casa favoriti secondo i bookmaker, e al derby Amburgo-Werder Brema, sempre combattuto.

Forma, precedenti e rendimento: dati a confronto tra le squadre

Analizzando le ultime settimane, emergono alcune tendenze chiave:

Bayern Monaco e Lipsia sono tra le squadre più costanti, con solo una sconfitta a testa nelle ultime cinque giornate.

Hoffenheim si presenta a Dortmund con una striscia positiva (successi su Wolfsburg, Lipsia e Augsburg) e un bilancio di due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle ultime sei trasferte al Westfalenstadion.

Di seguito una sintesi delle statistiche recenti:

Squadra Ultimi 5 risultati Bayern Monaco V V X V V Lipsia X V P V V Borussia Dortmund V X X V V Friburgo V P V X P Heidenheim V P P X P

Quote principali dei bookmaker: favoriti e valori in campo

Le principali agenzie di scommesse, come William Hill e Bet365, concordano nell’indicare alcune squadre nettamente favorite:

Bayern Monaco favorito a Stoccarda (quota tra 1.45 e 1.50 per la vittoria esterna, contro 5.00-5.75 per i padroni di casa).

favorito a Stoccarda (quota tra 1.45 e 1.50 per la vittoria esterna, contro 5.00-5.75 per i padroni di casa). Borussia Dortmund favorito sull’Hoffenheim (1.60-1.62 per il successo giallonero, 4.75-4.80 per gli ospiti).

favorito sull’Hoffenheim (1.60-1.62 per il successo giallonero, 4.75-4.80 per gli ospiti). Bayer Leverkusen favorito ad Augsburg, con il segno 2 che scende sotto 2.00.

favorito ad Augsburg, con il segno 2 che scende sotto 2.00. Friburgo dato vincente a 1.91 in casa dell’Heidenheim, mentre i padroni di casa oscillano tra 3.80 e 3.90.

dato vincente a 1.91 in casa dell’Heidenheim, mentre i padroni di casa oscillano tra 3.80 e 3.90. Per sfide più equilibrate come Colonia-St. Pauli e Amburgo-Werder Brema, le quote sono più allineate: Colonia a 1.95, pareggio e vittoria ospite tra 3.50 e 3.80.

Nelle gare più bilanciate, come Mainz-Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg-Union Berlino, la differenza tra i segni 1, X e 2 è minima e riflette l’incertezza dell’esito.

Tendenze numeriche e curiosità: giocatori chiave e statistiche individuali

Alcuni giocatori stanno facendo la differenza:

Harry Kane ( Bayern Monaco ): 14 gol in 12 presenze, con una media voto di 8.03 e 3 assist.

( ): 14 gol in 12 presenze, con una media voto di 8.03 e 3 assist. Julian Brandt ( Borussia Dortmund ): 2 gol e 2 assist in 10 presenze, centrale nella manovra offensiva.

( ): 2 gol e 2 assist in 10 presenze, centrale nella manovra offensiva. Vincenzo Grifo ( Friburgo ): 4 gol e 1 assist in 12 partite, 21 passaggi chiave confermano il suo impatto.

( ): 4 gol e 1 assist in 12 partite, 21 passaggi chiave confermano il suo impatto. Said El Mala ( Colonia ): talentuoso classe 2006, già 5 reti e 2 assist in stagione.

( ): talentuoso classe 2006, già 5 reti e 2 assist in stagione. Jean-Luc Dompé ( Amburgo ): 2 gol in 10 presenze, ottime medie di dribbling riusciti (59%).

( ): 2 gol in 10 presenze, ottime medie di dribbling riusciti (59%). Jens Stage (Werder Brema): 4 gol e 1 assist, presenza costante nei duelli di centrocampo.

Tra le curiosità si segnala che il Friburgo è reduce da tre clean sheet consecutivi; l’Heidenheim ha invece mantenuto la porta inviolata solo una volta in stagione. Il Borussia Dortmund si affida alla vena offensiva di Adeyemi e Guirassy, mentre l’Union Berlino può contare sui dribbling di Ansah e sugli assist di Ilić.

La giornata di Bundesliga si preannuncia ricca di spunti per gli appassionati di statistiche e quote, con diversi duelli che potranno fornire indicazioni utili per tutta la seconda parte di stagione.