Statistiche e quote Brescia-Giana Erminio: Serie C sotto la lente

Il match tra Brescia e Giana Erminio, valido per la quinta giornata del girone A di Serie C, è in programma sabato 21 settembre alle ore 20:30 presso lo stadio Rigamonti. Questa sfida serale rappresenta un appuntamento importante sia per la classifica che per il morale delle due squadre, con i padroni di casa intenzionati a proseguire la loro rincorsa verso la promozione e gli ospiti desiderosi di trovare continuità di risultati.

Il contesto della sfida: obiettivi e situazione in classifica

Il Brescia arriva a questa partita con la chiara ambizione di riscattare il fallimento della passata stagione, puntando all’immediato ritorno in Serie B. I biancoblu occupano attualmente il terzo posto in classifica con 9 punti, frutto di tre vittorie e una sola sconfitta nelle prime quattro giornate. Dopo il passo falso all’esordio, la squadra allenata da Gori ha saputo reagire centrando tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali in trasferta contro il Renate con un convincente 3-1. Questo risultato ha confermato la formazione lombarda come attacco più prolifico del campionato.

Dall’altra parte, la Giana Erminio si trova a metà classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. I biancazzurri hanno segnato solo 3 gol in 360 minuti di gioco, dimostrando qualche difficoltà offensiva. Nell’ultimo turno, la squadra guidata da Zenti ha ottenuto uno 0-0 sul campo dell’Arzignano, mantenendo la propria imbattibilità esterna ma senza riuscire a trovare la via della rete.

Statistiche a confronto: rendimento e precedenti

Analizzando i dati delle prime quattro giornate, emergono alcune differenze significative tra le due formazioni:

Il Brescia ha realizzato il maggior numero di reti del campionato, confermandosi squadra dal grande potenziale offensivo.

ha realizzato il maggior numero di reti del campionato, confermandosi squadra dal grande potenziale offensivo. La Giana Erminio ha segnato solo 3 gol, mostrando una minore incisività sotto porta.

ha segnato solo 3 gol, mostrando una minore incisività sotto porta. Il Brescia ha subito una sola sconfitta, mentre la Giana Erminio ha raccolto un solo successo.

ha subito una sola sconfitta, mentre la ha raccolto un solo successo. Entrambe le squadre adottano il modulo 3-5-2, segno di una certa solidità difensiva e attenzione all’equilibrio tattico.

Per quanto riguarda i precedenti recenti tra le due squadre, non sono molti a causa della diversa storia tra i club: il Brescia ha militato per lungo tempo in categorie superiori, mentre la Giana Erminio è stabilmente in Serie C da diverse stagioni. Questo rende la sfida particolarmente interessante dal punto di vista statistico, poiché le motivazioni e le ambizioni sono differenti.

Le principali quote offerte dai bookmakers

Le quote proposte dai principali operatori rispecchiano lo stato di forma delle due squadre. Il Brescia, forte del fattore campo e di una maggiore qualità offensiva, parte con i favori dei pronostici. In genere, la quota per la vittoria interna è decisamente più bassa rispetto a quella del pareggio o del successo esterno della Giana Erminio. Queste valutazioni sono influenzate anche dal rendimento delle difese: la solidità dei padroni di casa e la difficoltà degli ospiti a segnare fanno sì che il segno “Under 2.5” sia particolarmente quotato, ma la produttività offensiva dei biancoblu può far pendere l’ago della bilancia verso il “Goal” o l’”Over” nei mercati più giocati.

In sintesi, le quote riflettono:

Favoritismo netto per il Brescia

Quota alta per il pareggio

Quota molto elevata per il successo della Giana Erminio

Tendenze e curiosità numeriche della partita

La partita tra Brescia e Giana Erminio presenta alcune tendenze statistiche interessanti:

Il Brescia ha segnato almeno 2 gol in ognuna delle ultime tre partite disputate.

ha segnato almeno 2 gol in ognuna delle ultime tre partite disputate. La Giana Erminio ha mantenuto la porta inviolata in due delle prime quattro giornate.

ha mantenuto la porta inviolata in due delle prime quattro giornate. Lo stadio Rigamonti potrebbe rappresentare un fattore determinante, dato che il Brescia si è spesso esaltato davanti al proprio pubblico.

Questi dati suggeriscono grande equilibrio sul piano difensivo per gli ospiti, mentre i padroni di casa puntano sull’efficacia offensiva per consolidare la propria posizione in classifica.

In conclusione, la sfida tra Brescia e Giana Erminio si preannuncia interessante sia per l’importanza in classifica che per le dinamiche statistiche messe in evidenza nelle prime giornate di Serie C. Sarà un confronto tra l’attacco più prolifico e una delle difese più attente del girone, con il pubblico del Rigamonti chiamato a sostenere i padroni di casa in una gara che promette emozioni e spunti di analisi anche dal punto di vista delle quote.