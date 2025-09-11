Home | Statistiche e quote Bra-Torres: numeri e dati chiave in Serie C

La Serie C propone nel prossimo turno una sfida interessante tra Bra e Torres, valida per la quarta giornata del Girone B del campionato 2025/2026. Il match si disputerà domenica 14 settembre alle ore 15:00, ma non presso lo stadio abituale dei piemontesi. A causa dell’indisponibilità dello Stadio Attilio Bravi, la partita sarà ospitata allo Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante. Analizziamo lo stato di forma delle due squadre, i dati principali e le quote proposte dai bookmakers per questo confronto.

Le difficoltà recenti di Bra e Torres: analisi dello stato di forma

Entrambe le formazioni arrivano alla sfida reduci da un periodo complicato, con una sconfitta nell’ultimo turno che pesa sul morale e sulla classifica. La Torres si è arresa tra le mura amiche contro la Pianese, subendo uno 0-2 che conferma il momento delicato dei rossoblù. Situazione analoga per il Bra, sconfitto in trasferta dal Ravenna con il risultato di 3-1. I piemontesi, dunque, non vincono da tre turni consecutivi e restano fermi a un solo punto in classifica.

Torres : 3 punti in classifica, due sconfitte di fila, a un punto dalla zona playout e a tre dalla seconda posizione.

: 3 punti in classifica, due sconfitte di fila, a un punto dalla zona playout e a tre dalla seconda posizione. Bra: penultima posizione con 1 solo punto dopo tre giornate, nessuna vittoria all’attivo.

Da segnalare anche il rendimento difensivo: il Bra detiene la peggior difesa del girone con 6 reti subite, mentre la Torres ha incassato 4 gol. In attacco, i piemontesi hanno segnato 3 reti, i sardi 2, entrambe con marcatori sempre diversi.

Precedenti tra Torres e Bra: equilibrio totale nei confronti diretti

Le due squadre si sono affrontate solo durante il campionato di Lega Pro Seconda Divisione 2013/2014. Il bilancio dei precedenti è perfettamente in equilibrio, con una vittoria per parte e identico numero di gol segnati. Nella partita d’andata disputata in Piemonte, il Bra si impose 2-1, ribaltando l’iniziale vantaggio della Torres. Nel ritorno, invece, i rossoblù si aggiudicarono la gara di misura per 1-0. Dopo undici stagioni, il confronto riparte dunque dalla parità assoluta:

Andata 2013/2014: Bra 2-1 Torres

2-1 Ritorno 2013/2014: Torres 1-0 Bra

Il dato evidenzia come la sfida sia storicamente molto equilibrata, con nessuna delle due squadre in grado di imporsi nettamente sull’altra nei precedenti.

Quote principali e mercati disponibili per Bra-Torres

Le quote dei bookmakers riflettono l’incertezza che circonda la partita. La posizione di classifica e lo stato di forma non permettono di individuare una favorita netta. Generalmente, i mercati principali si attestano su valori molto equilibrati:

Vittoria Bra (1): quota tra 2.60 e 2.80

(1): quota tra 2.60 e 2.80 Pareggio (X): quota tra 3.00 e 3.20

Vittoria Torres (2): quota tra 2.50 e 2.70

Gli altri mercati, come Under/Over 2.5 gol e Goal/No Goal, presentano anch’essi quotazioni bilanciate, segno che i bookmaker si attendono una partita aperta a diversi esiti, ma senza grandi sbilanciamenti offensivi viste le difficoltà realizzative mostrate da entrambe le formazioni nelle prime giornate.

Numeri chiave e curiosità statistiche: difese in difficoltà e fair play

Alcuni dati emergenti dalle prime tre giornate possono fornire spunti interessanti:

Il Bra ha subito 6 reti, di cui 5 nei secondi tempi, confermando una certa fragilità nella ripresa.

ha subito 6 reti, di cui 5 nei secondi tempi, confermando una certa fragilità nella ripresa. La Torres ha incassato 3 dei 4 gol totali nella seconda frazione.

ha incassato 3 dei 4 gol totali nella seconda frazione. Entrambe le squadre hanno visto i propri gol realizzati da marcatori diversi, indice di assenza di un bomber di riferimento.

La Torres ha già ricevuto 2 cartellini rossi, record negativo condiviso con il Campobasso .

ha già ricevuto 2 cartellini rossi, record negativo condiviso con il . Il Bra ha subito solo un’espulsione.

Infine, solo Arezzo e Ascoli hanno mantenuto la porta inviolata nel girone, a testimonianza di una generale tendenza alle reti subite tra le altre formazioni.

In conclusione, il confronto tra Bra e Torres si presenta come una sfida equilibrata, condizionata dalle difficoltà recenti di entrambe e da dati che evidenziano problemi soprattutto in fase difensiva. Le quote e le statistiche confermano l’incertezza sul risultato finale, rendendo il match di Sestri Levante uno dei più imprevedibili della giornata di Serie C.