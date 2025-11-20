Statistiche e quote Bra-Pontedera: equilibrio in Serie C

La partita tra Bra e Pontedera, valida per la 15ª giornata del girone B di Serie C, si giocherà venerdì 21 presso lo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante con fischio d’inizio alle 20:30. Questo incontro rappresenta un crocevia importante per la corsa salvezza, con entrambe le squadre impegnate a ottenere punti pesanti per allontanarsi dalle zone basse della classifica.

Un confronto diretto che vale la salvezza: Bra-Pontedera

Il match tra Bra e Pontedera si presenta come uno scontro diretto cruciale per il mantenimento della categoria. I padroni di casa, attualmente al 17° posto con 10 punti, cercano riscatto dopo due sconfitte consecutive per 1-2, subite rispettivamente contro Pineto e Arezzo. L’assenza probabile del bomber Ismet Sinani costringe la formazione allenata da Nisticò a trovare nuove soluzioni offensive. Il tecnico chiede maggiore concretezza sotto porta e attenzione nei momenti chiave, visto che i “black-out” durante la gara hanno già penalizzato la squadra in precedenza. Il Pontedera, invece, arriva dalla vittoria interna contro la Pianese (2-0), che ha interrotto una serie negativa e rilanciato le ambizioni salvezza. La squadra di Menichini occupa il 15° posto con 15 punti, posizione che garantirebbe la permanenza diretta in Serie C. In quest’ottica, la sfida si preannuncia particolarmente accesa, anche alla luce di una situazione societaria nei granata che ha destato attenzione nelle ultime settimane.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento

Analizzando il percorso delle due squadre nelle ultime settimane emergono alcuni dati chiave:

Bra : due sconfitte consecutive (1-2 contro Pineto e Arezzo ); attacco 13° del campionato.

: due sconfitte consecutive (1-2 contro e ); attacco 13° del campionato. Pontedera : vittoria 2-0 sulla Pianese dopo la sconfitta con il Guidonia Montecelio .

: vittoria 2-0 sulla dopo la sconfitta con il . Classifica: Bra 17° con 10 punti; Pontedera 15° con 15 punti.

Non esistono precedenti ufficiali tra le due formazioni, un elemento che aggiunge incertezza alla vigilia dell’incontro. Il rendimento recente mostra una maggiore solidità dei toscani, almeno nell’ultima giornata, mentre i piemontesi dovranno invertire la rotta per non perdere il contatto con la zona salvezza.

Le quote principali dei bookmaker per Bra-Pontedera

I principali operatori del settore considerano il Bra leggermente favorito per il successo finale. Secondo le quotazioni attuali:

Vittoria Bra : quota 2.25

: quota 2.25 Vittoria Pontedera: quota 3.05

Queste quote riflettono il fattore campo e la necessità dei piemontesi di riscattarsi, pur riconoscendo la crescita recente del Pontedera. Il pareggio, non citato tra le quote principali, probabilmente si colloca tra i valori intermedi. Le quote evidenziano il sostanziale equilibrio tra due squadre che si giocano una fetta significativa della stagione.

Tendenze e curiosità: difese vulnerabili e assenze pesanti

Alcune statistiche e curiosità arricchiscono il quadro del match:

La difesa del Pontedera è la meno efficace del girone B, con 25 reti subite.

è la meno efficace del girone B, con 25 reti subite. Il Bra dovrà fare a meno con ogni probabilità dell’attaccante di riferimento Ismet Sinani .

dovrà fare a meno con ogni probabilità dell’attaccante di riferimento . Entrambe le formazioni hanno mostrato difficoltà nel mantenere la concentrazione nei momenti chiave degli incontri.

La partita segna il debutto nei confronti diretti tra i due club in Serie C.

Questi elementi rendono la sfida particolarmente aperta, con entrambe le squadre chiamate a migliorare soprattutto nei rispettivi reparti difensivi.

In conclusione, Bra–Pontedera rappresenta un appuntamento di rilievo nella corsa salvezza del girone B di Serie C. Le statistiche e le quote mettono in luce l’equilibrio della sfida, offrendo spunti di interesse per gli appassionati e per chi segue il campionato con attenzione ai numeri e alle tendenze stagionali.