Statistiche e quote Borussia-Friburgo: confronto in Bundesliga

Borussia Mönchengladbach e Friburgo si preparano a scendere in campo per una sfida importante della Bundesliga, in programma domenica 5 ottobre alle ore 19:30 presso il Borussia-Park. L’incontro mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma differenti: i padroni di casa cercano ancora la prima vittoria stagionale, mentre gli ospiti puntano a confermare il buon avvio di campionato.

Due squadre a confronto: obiettivi diversi nella sfida del Borussia-Park

La partita tra Borussia Mönchengladbach e Friburgo rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni. I biancoverdi, guidati da Eugen Polanski, occupano attualmente il diciottesimo posto in classifica, avendo raccolto solo due punti nelle prime cinque giornate. Il bilancio è negativo: nessuna vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con il dato allarmante dei dodici gol subiti a fronte di appena cinque realizzati. In casa, la situazione non migliora: un solo punto conquistato e due ko, per una squadra che fatica a trovare solidità difensiva e incisività in attacco. La gara interna rappresenta dunque un banco di prova importante per tentare di invertire la rotta e guadagnare fiducia davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte, il Friburgo si presenta al Borussia-Park forte della sua ottava posizione e dei sette punti ottenuti finora. Gli uomini di Julian Schuster hanno dimostrato una buona capacità di adattamento anche lontano dal proprio stadio, totalizzando una vittoria e una sconfitta in trasferta. Dopo il recente pareggio in Europa League contro il Bologna, la squadra mira a consolidare la propria posizione in classifica e a sfruttare le difficoltà dell’avversario.

Statistiche a confronto: rendimento in casa e trasferta

L’analisi dei dati delle due squadre evidenzia differenze marcate in termini di rendimento e solidità:

Borussia Mönchengladbach :

: 18° posto, 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte)



Gol fatti: 5; Gol subiti: 12



In casa: 1 pareggio, 2 sconfitte (0 vittorie)

Friburgo :

: 8° posto, 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte)



In trasferta: 1 vittoria, 1 sconfitta



Ultimo risultato: pareggio esterno in Europa League contro il Bologna

Questi numeri suggeriscono una maggiore compattezza da parte del Friburgo, capace di raccogliere punti sia in casa che fuori. Al contrario, il Mönchengladbach appare ancora in cerca di equilibrio e riscatto, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Le quote principali per la sfida di Bundesliga

Anche i mercati delle quote riflettono il momento delle due squadre. Le principali agenzie di scommesse offrono valori che evidenziano l’incertezza del match ma danno un leggero vantaggio agli ospiti, alla luce delle recenti prestazioni. Le quote 1X2 si presentano generalmente così:

Esito Quota Vittoria Borussia M’Gladbach circa 2.70 Pareggio circa 3.40 Vittoria Friburgo circa 2.45

Le quote per il mercato “Gol/No Gol” e “Over/Under 2.5” vedono una discreta propensione all’evento con almeno una rete per parte, considerando la fragilità difensiva dei padroni di casa.

Curiosità e tendenze numeriche: focus su gol e rendimento difensivo

Dal punto di vista delle curiosità numeriche, spiccano alcune tendenze interessanti:

Il Borussia Mönchengladbach non ha ancora vinto in casa in questa stagione.

non ha ancora vinto in casa in questa stagione. I biancoverdi hanno subito almeno due gol in ciascuna delle ultime tre partite interne.

Il Friburgo ha segnato in tutte le trasferte di campionato disputate finora.

ha segnato in tutte le trasferte di campionato disputate finora. Entrambe le squadre hanno registrato esiti “Gol” in almeno tre delle ultime cinque gare.

Questi dati lasciano presupporre una gara potenzialmente ricca di occasioni e reti, con entrambe le squadre chiamate a migliorare soprattutto nella fase difensiva.

La sfida tra Borussia Mönchengladbach e Friburgo si preannuncia dunque equilibrata e ricca di spunti analitici, con le statistiche e le quote che riflettono bene i diversi momenti di forma delle due squadre. Un confronto da seguire con attenzione, utile per comprendere l’evoluzione delle gerarchie in Bundesliga.