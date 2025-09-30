Vai al contenuto
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO

Statistiche e quote Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: focus Champions

Borussia Dortmund e Athletic Bilbao si affrontano mercoledì 1° ottobre alle 21 per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. Il match si disputerà presso il celebre SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund, uno degli stadi più iconici d’Europa. L’attesa è alta, con entrambe le squadre chiamate a rispondere dopo esordi dal sapore opposto: i tedeschi galvanizzati dal pareggio spettacolare contro la Juventus, i baschi desiderosi di riscatto dopo la sconfitta interna con l’Arsenal.

Il Borussia Dortmund cerca conferme davanti al proprio pubblico

Dopo il clamoroso 4-4 ottenuto in trasferta contro la Juventus, il Borussia Dortmund arriva alla seconda giornata con la volontà di conquistare i primi tre punti europei. L’ambiente del SIGNAL IDUNA PARK, noto per il suo “Muro Giallo”, rappresenta un fattore chiave: i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in una serata cruciale. Tuttavia, il tecnico Kovac deve fare i conti con numerose assenze, tra cui Duranville, Can, Drewes, Ozcan e Sule, mentre restano in dubbio Silva e Anselmino. La formazione tedesca dovrebbe affidarsi al tridente Adeyemi, Guirassy e Beier, con Sabitzer e Nmecha a gestire il centrocampo.

Bonus di Benvenuto

Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

 VAI AL SITO
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

 VAI AL SITO
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

 VAI AL SITO
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

 VAI AL SITO
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

 VAI AL SITO
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

 VAI AL SITO
Fino a 50€

T&C su netbet.it

 VAI AL SITO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate

Statistiche comparative: forma e rendimento delle due squadre

Analizzando la forma recente, emergono dati interessanti:

  • Borussia Dortmund ha mostrato una grande solidità offensiva con 4 gol segnati all’esordio europeo.
  • L’ultima partita ha visto in evidenza Guirassy (assist e valutazione 6.9) e Adeyemi (un gol, un assist, valutazione 8).
  • In difesa, Svensson si è distinto per affidabilità, pur con margini di miglioramento (valutazione 6.2).
  • Athletic Bilbao arriva da una sconfitta in Liga e da un esordio europeo negativo contro l’Arsenal.
  • La squadra basca deve fare a meno di Nico Williams, elemento fondamentale nello scacchiere di Valverde.
  • Fondamentali per l’attacco restano Iñaki Williams (90 minuti giocati, presenza costante) e Sancet.

In ottica precedenti, non sono disponibili incontri recenti tra le due formazioni in competizioni europee, rendendo il confronto ancora più incerto e aperto a ogni scenario.

Quote principali disponibili per la sfida del Signal Iduna Park

I principali bookmaker indicano il Borussia Dortmund come favorito:

Esito William Hill Bet365
Vittoria Dortmund 1.80 1.83
Pareggio 3.60 3.70
Vittoria Athletic Bilbao 4.00 4.20

Le quote evidenziano una netta preferenza per i padroni di casa, soprattutto grazie al fattore campo e alla tradizione positiva del Dortmund nelle gare interne di Champions League. La vittoria degli ospiti appare meno probabile secondo i mercati, ma le difficoltà difensive dei tedeschi emerse nella prima giornata mantengono alta l’attenzione su tutti gli esiti.

Tendenze e curiosità numeriche: focus sui protagonisti

L’inizio di stagione europeo del Borussia Dortmund è stato caratterizzato dalla prolificità offensiva, ma anche da qualche disattenzione difensiva. Da segnalare:

  • Adeyemi ha partecipato attivamente a due reti nella prima giornata.
  • Guirassy si è distinto come uomo assist e per la capacità di creare occasioni.
  • In casa, il Dortmund si conferma tradizionalmente incisivo, riuscendo spesso ad andare a segno in Champions League.
  • Per l’Athletic Bilbao, Iñaki Williams rimane il punto di riferimento offensivo, mentre Gomez e Guruzeta rappresentano alternative valide dalla panchina.

Un dato curioso: nella prima giornata, nessuna delle due squadre ha mantenuto la porta inviolata, segnale di equilibrio ma anche di vulnerabilità difensiva che potrebbe incidere sull’andamento della sfida.

In sintesi, Borussia Dortmund e Athletic Bilbao si presentano con stati d’animo diversi, ma entrambe cercano punti fondamentali per il futuro europeo. Le statistiche e le quote riflettono le potenzialità dei tedeschi, ma la partita resta aperta grazie alle qualità individuali e alle possibili sorprese offerte dalla Champions League.

Argomenti

Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 50€

T&C su netbet.it

VAI AL SITO

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO