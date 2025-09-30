Statistiche e quote Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: focus Champions

Borussia Dortmund e Athletic Bilbao si affrontano mercoledì 1° ottobre alle 21 per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. Il match si disputerà presso il celebre SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund, uno degli stadi più iconici d’Europa. L’attesa è alta, con entrambe le squadre chiamate a rispondere dopo esordi dal sapore opposto: i tedeschi galvanizzati dal pareggio spettacolare contro la Juventus, i baschi desiderosi di riscatto dopo la sconfitta interna con l’Arsenal.

Il Borussia Dortmund cerca conferme davanti al proprio pubblico

Dopo il clamoroso 4-4 ottenuto in trasferta contro la Juventus, il Borussia Dortmund arriva alla seconda giornata con la volontà di conquistare i primi tre punti europei. L’ambiente del SIGNAL IDUNA PARK, noto per il suo “Muro Giallo”, rappresenta un fattore chiave: i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in una serata cruciale. Tuttavia, il tecnico Kovac deve fare i conti con numerose assenze, tra cui Duranville, Can, Drewes, Ozcan e Sule, mentre restano in dubbio Silva e Anselmino. La formazione tedesca dovrebbe affidarsi al tridente Adeyemi, Guirassy e Beier, con Sabitzer e Nmecha a gestire il centrocampo.

Statistiche comparative: forma e rendimento delle due squadre

Analizzando la forma recente, emergono dati interessanti:

Borussia Dortmund ha mostrato una grande solidità offensiva con 4 gol segnati all’esordio europeo.

ha mostrato una grande solidità offensiva con 4 gol segnati all’esordio europeo. L’ultima partita ha visto in evidenza Guirassy (assist e valutazione 6.9) e Adeyemi (un gol, un assist, valutazione 8).

(assist e valutazione 6.9) e (un gol, un assist, valutazione 8). In difesa, Svensson si è distinto per affidabilità, pur con margini di miglioramento (valutazione 6.2).

si è distinto per affidabilità, pur con margini di miglioramento (valutazione 6.2). Athletic Bilbao arriva da una sconfitta in Liga e da un esordio europeo negativo contro l’ Arsenal .

arriva da una sconfitta in e da un esordio europeo negativo contro l’ . La squadra basca deve fare a meno di Nico Williams , elemento fondamentale nello scacchiere di Valverde .

, elemento fondamentale nello scacchiere di . Fondamentali per l’attacco restano Iñaki Williams (90 minuti giocati, presenza costante) e Sancet.

In ottica precedenti, non sono disponibili incontri recenti tra le due formazioni in competizioni europee, rendendo il confronto ancora più incerto e aperto a ogni scenario.

Quote principali disponibili per la sfida del Signal Iduna Park

I principali bookmaker indicano il Borussia Dortmund come favorito:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Dortmund 1.80 1.83 Pareggio 3.60 3.70 Vittoria Athletic Bilbao 4.00 4.20

Le quote evidenziano una netta preferenza per i padroni di casa, soprattutto grazie al fattore campo e alla tradizione positiva del Dortmund nelle gare interne di Champions League. La vittoria degli ospiti appare meno probabile secondo i mercati, ma le difficoltà difensive dei tedeschi emerse nella prima giornata mantengono alta l’attenzione su tutti gli esiti.

Tendenze e curiosità numeriche: focus sui protagonisti

L’inizio di stagione europeo del Borussia Dortmund è stato caratterizzato dalla prolificità offensiva, ma anche da qualche disattenzione difensiva. Da segnalare:

Adeyemi ha partecipato attivamente a due reti nella prima giornata.

ha partecipato attivamente a due reti nella prima giornata. Guirassy si è distinto come uomo assist e per la capacità di creare occasioni.

si è distinto come uomo assist e per la capacità di creare occasioni. In casa, il Dortmund si conferma tradizionalmente incisivo, riuscendo spesso ad andare a segno in Champions League.

si conferma tradizionalmente incisivo, riuscendo spesso ad andare a segno in Champions League. Per l’Athletic Bilbao, Iñaki Williams rimane il punto di riferimento offensivo, mentre Gomez e Guruzeta rappresentano alternative valide dalla panchina.

Un dato curioso: nella prima giornata, nessuna delle due squadre ha mantenuto la porta inviolata, segnale di equilibrio ma anche di vulnerabilità difensiva che potrebbe incidere sull’andamento della sfida.

In sintesi, Borussia Dortmund e Athletic Bilbao si presentano con stati d’animo diversi, ma entrambe cercano punti fondamentali per il futuro europeo. Le statistiche e le quote riflettono le potenzialità dei tedeschi, ma la partita resta aperta grazie alle qualità individuali e alle possibili sorprese offerte dalla Champions League.