Statistiche e quote Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: focus Champions

Borussia Dortmund e Athletic Bilbao si affrontano mercoledì 1° ottobre alle 21 per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. Il match si disputerà presso il celebre SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund, uno degli stadi più iconici d’Europa. L’attesa è alta, con entrambe le squadre chiamate a rispondere dopo esordi dal sapore opposto: i tedeschi galvanizzati dal pareggio spettacolare contro la Juventus, i baschi desiderosi di riscatto dopo la sconfitta interna con l’Arsenal.
Il Borussia Dortmund cerca conferme davanti al proprio pubblico
Dopo il clamoroso 4-4 ottenuto in trasferta contro la Juventus, il Borussia Dortmund arriva alla seconda giornata con la volontà di conquistare i primi tre punti europei. L’ambiente del SIGNAL IDUNA PARK, noto per il suo “Muro Giallo”, rappresenta un fattore chiave: i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in una serata cruciale. Tuttavia, il tecnico Kovac deve fare i conti con numerose assenze, tra cui Duranville, Can, Drewes, Ozcan e Sule, mentre restano in dubbio Silva e Anselmino. La formazione tedesca dovrebbe affidarsi al tridente Adeyemi, Guirassy e Beier, con Sabitzer e Nmecha a gestire il centrocampo.
Statistiche comparative: forma e rendimento delle due squadre
Analizzando la forma recente, emergono dati interessanti:
- Borussia Dortmund ha mostrato una grande solidità offensiva con 4 gol segnati all’esordio europeo.
- L’ultima partita ha visto in evidenza Guirassy (assist e valutazione 6.9) e Adeyemi (un gol, un assist, valutazione 8).
- In difesa, Svensson si è distinto per affidabilità, pur con margini di miglioramento (valutazione 6.2).
- Athletic Bilbao arriva da una sconfitta in Liga e da un esordio europeo negativo contro l’Arsenal.
- La squadra basca deve fare a meno di Nico Williams, elemento fondamentale nello scacchiere di Valverde.
- Fondamentali per l’attacco restano Iñaki Williams (90 minuti giocati, presenza costante) e Sancet.
In ottica precedenti, non sono disponibili incontri recenti tra le due formazioni in competizioni europee, rendendo il confronto ancora più incerto e aperto a ogni scenario.
Quote principali disponibili per la sfida del Signal Iduna Park
I principali bookmaker indicano il Borussia Dortmund come favorito:
|Esito
|William Hill
|Bet365
|Vittoria Dortmund
|1.80
|1.83
|Pareggio
|3.60
|3.70
|Vittoria Athletic Bilbao
|4.00
|4.20
Le quote evidenziano una netta preferenza per i padroni di casa, soprattutto grazie al fattore campo e alla tradizione positiva del Dortmund nelle gare interne di Champions League. La vittoria degli ospiti appare meno probabile secondo i mercati, ma le difficoltà difensive dei tedeschi emerse nella prima giornata mantengono alta l’attenzione su tutti gli esiti.
Tendenze e curiosità numeriche: focus sui protagonisti
L’inizio di stagione europeo del Borussia Dortmund è stato caratterizzato dalla prolificità offensiva, ma anche da qualche disattenzione difensiva. Da segnalare:
- Adeyemi ha partecipato attivamente a due reti nella prima giornata.
- Guirassy si è distinto come uomo assist e per la capacità di creare occasioni.
- In casa, il Dortmund si conferma tradizionalmente incisivo, riuscendo spesso ad andare a segno in Champions League.
- Per l’Athletic Bilbao, Iñaki Williams rimane il punto di riferimento offensivo, mentre Gomez e Guruzeta rappresentano alternative valide dalla panchina.
Un dato curioso: nella prima giornata, nessuna delle due squadre ha mantenuto la porta inviolata, segnale di equilibrio ma anche di vulnerabilità difensiva che potrebbe incidere sull’andamento della sfida.
In sintesi, Borussia Dortmund e Athletic Bilbao si presentano con stati d’animo diversi, ma entrambe cercano punti fondamentali per il futuro europeo. Le statistiche e le quote riflettono le potenzialità dei tedeschi, ma la partita resta aperta grazie alle qualità individuali e alle possibili sorprese offerte dalla Champions League.