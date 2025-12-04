Home | Statistiche e Quote Bologna-Parma: analisi e tendenze derby

Il derby emiliano tra Bologna e Parma rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della settimana calcistica. La partita, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026, si disputa giovedì 4 dicembre alle ore 18:00 presso lo stadio Dall’Ara. Un confronto tra due squadre storiche che, oltre alla rivalità territoriale, mettono in palio il passaggio ai quarti di una delle competizioni nazionali più prestigiose.

Derby emiliano: Bologna e Parma si giocano l’accesso ai quarti

Il derby tra Bologna e Parma non è solo una sfida di campanile, ma anche un crocevia decisivo per la stagione di entrambe le formazioni. I felsinei, campioni in carica della Coppa Italia, iniziano il loro cammino proprio con questo match, forti di una stagione fin qui molto positiva in Serie A, nonostante la recente sconfitta casalinga contro la Cremonese. Il Parma, dal canto suo, si è guadagnato la qualificazione agli ottavi superando Pescara e Spezia, ma arriva dal ko interno con l’Udinese e si trova in una situazione di classifica complicata in campionato. La partita si preannuncia combattuta, anche perché il passaggio del turno significherebbe sfidare ai quarti la vincente di Lazio-Milan. Entrambi gli allenatori, Vincenzo Italiano per il Bologna e Carlos Cuesta per il Parma, potrebbero optare per un turnover ragionato, dando spazio anche a chi ha giocato meno fino a questo punto della stagione.

Forma recente e precedenti: andamento delle squadre a confronto

L’analisi delle ultime uscite e dei precedenti offre una panoramica interessante:

Bologna ha interrotto una serie positiva di risultati con la sconfitta per 1-3 contro la Cremonese , ma nelle precedenti nove gare casalinghe era rimasto imbattuto. In stagione, la squadra ha dimostrato solidità sia in campionato che in coppa.

ha interrotto una serie positiva di risultati con la sconfitta per 1-3 contro la , ma nelle precedenti nove gare casalinghe era rimasto imbattuto. In stagione, la squadra ha dimostrato solidità sia in campionato che in coppa. Parma ha visto interrompersi la sua striscia positiva con la sconfitta casalinga contro l’Udinese. I crociati, tuttavia, hanno già fornito prove di carattere superando due turni di Coppa Italia.

Nei confronti diretti recenti:

Negli ultimi 12 incroci tra le due squadre, il Parma ha ottenuto una sola vittoria, mentre il Bologna ha raccolto 5 successi e 6 pareggi.

ha ottenuto una sola vittoria, mentre il ha raccolto 5 successi e 6 pareggi. Al Dall’Ara, nelle ultime 8 sfide, il segno X si è verificato in 5 occasioni, confermando l’equilibrio caratteristico del derby.

Le principali quote proposte dai bookmakers per Bologna-Parma

Le quote dei maggiori operatori di scommesse riflettono un certo favore verso la squadra di casa:

Esito Quota Vittoria Bologna (1) 1,47 Pareggio (X) 4,00 Vittoria Parma (2) 7,00

Il successo dei felsinei viene considerato l’ipotesi più probabile, mentre il Parma parte sfavorito secondo gli analisti. Le scommesse su Under/Over 2.5 e Goal/No Goal sono disponibili con diverse opzioni, ma la tradizione recente di partite equilibrate suggerisce attenzione anche a questi mercati.

Curiosità numeriche e tendenze: i dati da tenere d’occhio

Il Bologna ha segnato in media 2 gol a partita nelle ultime gare di Coppa Italia disputate in casa.

ha segnato in media 2 gol a partita nelle ultime gare di disputate in casa. Il Parma ha registrato l’esito “Gol” in 4 delle ultime 5 partite ufficiali, segno di una certa regolarità offensiva ma anche di qualche fragilità difensiva.

ha registrato l’esito “Gol” in 4 delle ultime 5 partite ufficiali, segno di una certa regolarità offensiva ma anche di qualche fragilità difensiva. Il Bologna non perdeva in casa da maggio 2025 prima dello stop con la Cremonese .

non perdeva in casa da maggio 2025 prima dello stop con la . Negli ultimi scontri al Dall’Ara, il pareggio è stato il risultato più frequente, a conferma dell’incertezza tipica di questo derby.

In conclusione, Bologna–Parma rappresenta un appuntamento di grande fascino sia per l’importanza della posta in palio che per la storia delle due squadre. Le statistiche e le quote evidenziano un equilibrio da non sottovalutare, con i felsinei leggermente favoriti ma con i ducali pronti a vendere cara la pelle in un derby che promette emozioni e dati interessanti da seguire fino al novantesimo.