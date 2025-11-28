Statistiche e quote Bologna-Cremonese: analisi completa

Lunedì 1 dicembre, alle ore 20:45, lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà teatro della sfida fra Bologna e Cremonese, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. I rossoblù, reduci da un avvio di stagione brillante, puntano a consolidare la loro posizione europea, mentre i grigiorossi cercano punti preziosi in trasferta per allontanarsi dalla zona calda della classifica. L’incontro promette interesse sia dal punto di vista tattico sia per l’analisi delle quote e delle statistiche che lo accompagnano.

Il Bologna in crescita: solidità e ambizioni europee

Negli ultimi tre anni, il Bologna ha avviato un progetto ambizioso che sta iniziando a dare i suoi frutti. Sotto la guida di Sartori e dell’allenatore Italiano, la squadra ha saputo mescolare sapientemente giovani talenti e giocatori di esperienza. Gli acquisti estivi di elementi come Immobile e Bernardeschi hanno sorpreso molti, aggiungendo qualità e profondità alla rosa. In questo inizio di stagione, il Bologna si è distinto per:

Una solida fase difensiva: solo 8 gol subiti in 12 partite, terza miglior difesa della Serie A.

Un attacco prolifico: 21 gol realizzati, secondo miglior attacco del campionato.

Continuità nei risultati: tre vittorie consecutive in Serie A contro Udinese , Napoli e Parma .

, e . Una sola sconfitta nelle ultime due mesi e mezzo, rimediata contro il Milan.

Sul piano tattico, l’approccio propositivo e la difesa alta stanno funzionando, anche se potrebbero offrire spazi ad attaccanti rapidi come Jamie Vardy della Cremonese.

La Cremonese e la sfida di Bologna: punti deboli e risorse

La Cremonese arriva a Bologna con il desiderio di invertire una tendenza recente poco favorevole: una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato. Tuttavia, può contare su alcune individualità di valore, soprattutto in attacco, dove Bonazzoli e Vardy formano una coppia esperta e in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Le probabili formazioni prevedono per i grigiorossi il ritorno di Pezzella sulla fascia e l’impiego di Audero in porta. Tra i punti di forza:

La presenza di Bonazzoli , autore di 4 reti in 9 partite.

, autore di 4 reti in 9 partite. L’esperienza di Vardy, già a segno due volte in stagione.

Nonostante ciò, la squadra ha mostrato qualche fragilità difensiva e difficoltà a mantenere costanza nei risultati, come testimoniano le ultime prestazioni.

Quote principali: favorito il Bologna secondo i bookmaker

I principali operatori di scommesse evidenziano una chiara preferenza per il successo interno del Bologna. Analizzando le quote offerte:

Bookmaker 1 (Bologna) X (Pareggio) 2 (Cremonese) William Hill 1.44 4.00 7.00 Bet365 1.48 4.00 8.00

Le probabilità ricavate da queste quote suggeriscono che i rossoblù sono nettamente favoriti, con la Cremonese considerata sfavorita per l’impresa esterna. Il pareggio resta una soluzione possibile ma meno probabile secondo i mercati.

Giocatori chiave e statistiche individuali da seguire

La partita metterà in mostra alcune individualità che hanno già inciso in questa stagione:

Santiago Castro ( Bologna ): 4 gol e 1 assist in 10 presenze, media voto 6.93.

( ): 4 gol e 1 assist in 10 presenze, media voto 6.93. Riccardo Orsolini ( Bologna ): 5 gol e 1 assist in 12 gare, abile nel dribbling (14 riusciti su 26 tentativi).

( ): 5 gol e 1 assist in 12 gare, abile nel dribbling (14 riusciti su 26 tentativi). Jens Odgaard ( Bologna ): 2 reti e 1 assist in 10 apparizioni, spesso decisivo negli inserimenti.

( ): 2 reti e 1 assist in 10 apparizioni, spesso decisivo negli inserimenti. Federico Bonazzoli ( Cremonese ): 4 reti in 9 partite, terminale offensivo principale.

( ): 4 reti in 9 partite, terminale offensivo principale. Jamie Vardy (Cremonese): 2 gol in 8 presenze, risorsa di esperienza e rapidità.

Questi giocatori, con le loro caratteristiche, potrebbero risultare determinanti nello sviluppo del match, soprattutto in relazione ai diversi stili di gioco delle due squadre.

Tendenze, curiosità e dati utili in vista della sfida

L’analisi dei trend più recenti e delle curiosità statistiche mette in luce alcuni aspetti interessanti:

Bologna imbattuto in casa nelle ultime cinque partite di Serie A.

imbattuto in casa nelle ultime cinque partite di Serie A. Media gol partita elevata per entrambe le squadre, con il Bologna che mantiene una delle migliori differenze reti del torneo.

che mantiene una delle migliori differenze reti del torneo. La Cremonese ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro trasferte.

ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro trasferte. Entrambe le formazioni hanno visto almeno un gol segnato nei primi 30 minuti di gioco in quattro delle ultime cinque partite.

Questi dati contribuiscono a delineare il profilo di una partita potenzialmente vivace e aperta a diverse soluzioni.

In conclusione, Bologna-Cremonese si preannuncia come una sfida ricca di spunti, sia dal punto di vista tattico che statistico. L’analisi delle quote e delle principali statistiche sottolinea il favore per i rossoblù, ma la presenza di elementi esperti e il dinamismo offensivo della Cremonese lasciano aperti scenari interessanti per tutti gli appassionati.