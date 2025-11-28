Statistiche e quote Bologna-Cremonese: analisi completa

Lunedì 1 dicembre, alle ore 20:45, lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà teatro della sfida fra Bologna e Cremonese, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. I rossoblù, reduci da un avvio di stagione brillante, puntano a consolidare la loro posizione europea, mentre i grigiorossi cercano punti preziosi in trasferta per allontanarsi dalla zona calda della classifica. L’incontro promette interesse sia dal punto di vista tattico sia per l’analisi delle quote e delle statistiche che lo accompagnano.
Il Bologna in crescita: solidità e ambizioni europee
Negli ultimi tre anni, il Bologna ha avviato un progetto ambizioso che sta iniziando a dare i suoi frutti. Sotto la guida di Sartori e dell’allenatore Italiano, la squadra ha saputo mescolare sapientemente giovani talenti e giocatori di esperienza. Gli acquisti estivi di elementi come Immobile e Bernardeschi hanno sorpreso molti, aggiungendo qualità e profondità alla rosa. In questo inizio di stagione, il Bologna si è distinto per:
- Una solida fase difensiva: solo 8 gol subiti in 12 partite, terza miglior difesa della Serie A.
- Un attacco prolifico: 21 gol realizzati, secondo miglior attacco del campionato.
- Continuità nei risultati: tre vittorie consecutive in Serie A contro Udinese, Napoli e Parma.
- Una sola sconfitta nelle ultime due mesi e mezzo, rimediata contro il Milan.
Sul piano tattico, l’approccio propositivo e la difesa alta stanno funzionando, anche se potrebbero offrire spazi ad attaccanti rapidi come Jamie Vardy della Cremonese.
La Cremonese e la sfida di Bologna: punti deboli e risorse
La Cremonese arriva a Bologna con il desiderio di invertire una tendenza recente poco favorevole: una sola vittoria nelle ultime cinque uscite di campionato. Tuttavia, può contare su alcune individualità di valore, soprattutto in attacco, dove Bonazzoli e Vardy formano una coppia esperta e in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Le probabili formazioni prevedono per i grigiorossi il ritorno di Pezzella sulla fascia e l’impiego di Audero in porta. Tra i punti di forza:
- La presenza di Bonazzoli, autore di 4 reti in 9 partite.
- L’esperienza di Vardy, già a segno due volte in stagione.
Nonostante ciò, la squadra ha mostrato qualche fragilità difensiva e difficoltà a mantenere costanza nei risultati, come testimoniano le ultime prestazioni.
Quote principali: favorito il Bologna secondo i bookmaker
I principali operatori di scommesse evidenziano una chiara preferenza per il successo interno del Bologna. Analizzando le quote offerte:
|Bookmaker
|1 (Bologna)
|X (Pareggio)
|2 (Cremonese)
|William Hill
|1.44
|4.00
|7.00
|Bet365
|1.48
|4.00
|8.00
Le probabilità ricavate da queste quote suggeriscono che i rossoblù sono nettamente favoriti, con la Cremonese considerata sfavorita per l’impresa esterna. Il pareggio resta una soluzione possibile ma meno probabile secondo i mercati.
Giocatori chiave e statistiche individuali da seguire
La partita metterà in mostra alcune individualità che hanno già inciso in questa stagione:
- Santiago Castro (Bologna): 4 gol e 1 assist in 10 presenze, media voto 6.93.
- Riccardo Orsolini (Bologna): 5 gol e 1 assist in 12 gare, abile nel dribbling (14 riusciti su 26 tentativi).
- Jens Odgaard (Bologna): 2 reti e 1 assist in 10 apparizioni, spesso decisivo negli inserimenti.
- Federico Bonazzoli (Cremonese): 4 reti in 9 partite, terminale offensivo principale.
- Jamie Vardy (Cremonese): 2 gol in 8 presenze, risorsa di esperienza e rapidità.
Questi giocatori, con le loro caratteristiche, potrebbero risultare determinanti nello sviluppo del match, soprattutto in relazione ai diversi stili di gioco delle due squadre.
Tendenze, curiosità e dati utili in vista della sfida
L’analisi dei trend più recenti e delle curiosità statistiche mette in luce alcuni aspetti interessanti:
- Bologna imbattuto in casa nelle ultime cinque partite di Serie A.
- Media gol partita elevata per entrambe le squadre, con il Bologna che mantiene una delle migliori differenze reti del torneo.
- La Cremonese ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime quattro trasferte.
- Entrambe le formazioni hanno visto almeno un gol segnato nei primi 30 minuti di gioco in quattro delle ultime cinque partite.
Questi dati contribuiscono a delineare il profilo di una partita potenzialmente vivace e aperta a diverse soluzioni.
In conclusione, Bologna-Cremonese si preannuncia come una sfida ricca di spunti, sia dal punto di vista tattico che statistico. L’analisi delle quote e delle principali statistiche sottolinea il favore per i rossoblù, ma la presenza di elementi esperti e il dinamismo offensivo della Cremonese lasciano aperti scenari interessanti per tutti gli appassionati.