Home | Statistiche e quote Benevento-Altamura: analisi e numeri

Benevento e Altamura si preparano a scendere in campo domenica 12 ottobre alle ore 17:30 per un interessante confronto valido per il Girone C di Serie C. L’incontro, che si terrà in casa del Benevento, rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre, impegnate in una stagione dagli obiettivi differenti. L’appuntamento è atteso da tifosi e appassionati, interessati non solo all’esito ma anche alle statistiche e alle quote aggiornate che accompagnano il match.

Analisi della situazione in classifica e motivazioni delle squadre

Il Benevento si trova attualmente in seconda posizione con 16 punti, appena tre in meno rispetto alla capolista Salernitana. Questi numeri testimoniano l’ottimo avvio di stagione dei sanniti, che puntano a restare in scia della vetta sfruttando il vantaggio del fattore campo. Dall’altra parte, l’Altamura occupa la tredicesima posizione con 8 punti, frutto di un inizio complicato che non ha ancora permesso agli uomini di Devis Mangia di trovare continuità nei risultati. Per gli ospiti, ogni punto conquistato rappresenta l’occasione per allontanarsi dalle zone meno tranquille della classifica e acquisire fiducia.

Benevento: 2° posto, 16 punti, a -3 dalla vetta

2° posto, 16 punti, a -3 dalla vetta Altamura: 13° posto, 8 punti

13° posto, 8 punti Obiettivi diversi: rincorsa alla prima posizione per i padroni di casa, punti salvezza fondamentali per gli ospiti

Statistiche comparative: forma recente e probabili formazioni

L’analisi delle statistiche recenti mostra un Benevento solido, capace di capitalizzare soprattutto in casa. La formazione guidata da Gaetano Auteri adotta il modulo 3-4-3, puntando su giocatori come Vannucchi, Ricci, Maita e Manconi. L’Altamura invece, schierato con il 3-5-2, fa affidamento su Viola, Crimi e Rosafio per provare a strappare un risultato positivo.

Squadra Modulo Allenatore Giocatori chiave Benevento 3-4-3 Gaetano Auteri Vannucchi, Ricci, Maita, Manconi Altamura 3-5-2 Devis Mangia Viola, Crimi, Rosafio

Le ultime uscite delle due squadre confermano il periodo favorevole del Benevento e la necessità dell’Altamura di invertire la tendenza lontano dalle mura amiche.

Quote principali per Benevento-Altamura

Le principali piattaforme di scommesse offrono quote che riflettono l’attuale equilibrio dei valori in campo ma con un certo favore per il Benevento, forte della seconda posizione in classifica e del fattore casalingo. Le quote della vittoria interna risultano generalmente più basse rispetto a quelle del pareggio o del successo ospite, a testimonianza delle aspettative degli operatori di settore.

Vittoria Benevento : quota mediamente bassa

: quota mediamente bassa Pareggio: quota più elevata

Vittoria Altamura: quota alta, segnale di sfavoritismo

Le offerte possono variare tra i diversi bookmaker, ma la tendenza principale resta quella di una fiducia maggiore verso la squadra di casa, tenendo conto delle rispettive posizioni in classifica e della forma recente.

Tendenze e curiosità numeriche sui due club

Le statistiche stagionali evidenziano alcune tendenze interessanti:

Il Benevento ha raccolto la maggior parte dei suoi punti tra le mura amiche, con un rendimento casalingo superiore rispetto alle trasferte.

ha raccolto la maggior parte dei suoi punti tra le mura amiche, con un rendimento casalingo superiore rispetto alle trasferte. L’ Altamura fatica a trovare continuità fuori casa, ma la squadra ha spesso dimostrato una buona capacità di reazione nei secondi tempi.

fatica a trovare continuità fuori casa, ma la squadra ha spesso dimostrato una buona capacità di reazione nei secondi tempi. Entrambe le squadre hanno messo in evidenza una certa solidità difensiva, ma il Benevento si distingue per una maggiore incisività offensiva.

Da segnalare anche l’attenzione agli sviluppi tattici: il modulo a tre difensori scelto da entrambi gli allenatori potrebbe favorire un match equilibrato nelle prime fasi, prima di eventuali cambiamenti in corsa a seconda del risultato.

La sfida tra Benevento e Altamura si preannuncia quindi interessante non solo per la posta in palio ma anche per l’equilibrio tattico e le tendenze statistiche emerse finora. Gli appassionati e gli analisti seguiranno con attenzione l’andamento del match, in attesa di conferme o sorprese che solo il campo potrà offrire.