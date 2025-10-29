Home | Statistiche e Quote: Belluno-Mantova, numeri e sfida al vertice

La prossima partita tra Belluno Volley e Gabbiano FarmaMed Mantova, valida per il campionato di Serie A3 Credem Banca, si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del weekend pallavolistico. L’incontro è in programma domenica 2 novembre alle ore 18 presso la VHV Arena. I riflettori sono puntati non solo sulla sfida tra una squadra in cerca di riscatto e la capolista imbattuta, ma anche sulle statistiche individuali e collettive che caratterizzano le due formazioni.

Belluno Volley cerca il riscatto dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta subita contro Trebaseleghe, la formazione di Belluno Volley si trova a dover rialzare la testa. Nonostante il passo falso, la squadra guidata da coach Marzola mantiene alta la fiducia nei propri mezzi. Tra i protagonisti della scorsa giornata spicca l’opposto Stefano Giannotti, autore di 25 punti, un ace e quattro muri vincenti nell’ultimo derby veneto.

Ecco alcune delle statistiche salienti del match precedente:

25 punti realizzati da Giannotti , miglior marcatore della gara.

, miglior marcatore della gara. 1 ace e 4 muri vincenti hanno contribuito a tenere vivo il punteggio.

Superata la soglia dei 4.500 punti in regular season per l’opposto padovano.

Nonostante la prestazione individuale, la squadra ha sofferto un “down” completo durante il tie-break, situazione che ha richiesto una riflessione interna ma anche la determinazione a ripartire.

Statistica e forma: confronto tra due protagoniste del girone

Il prossimo avversario di Belluno Volley è la capolista Gabbiano FarmaMed Mantova, ancora imbattuta dopo due giornate di campionato. La squadra mantovana si presenta con un percorso netto e ha in Baldazzi uno degli opposti più in forma del girone. La sfida tra Giannotti e Baldazzi promette equilibrio e grande spettacolo.

Analisi dei dati recenti:

Mantova a punteggio pieno dopo due match.

a punteggio pieno dopo due match. Baldazzi in evidenza come top scorer delle prime giornate.

in evidenza come top scorer delle prime giornate. Belluno ancora alla ricerca della migliore intesa di squadra, ma con ampi margini di crescita.

Il confronto tra questi due team mette in risalto come una squadra ancora in fase di rodaggio possa sfidare chi, al momento, ha già trovato la propria identità vincente.

Quote principali e interesse dei bookmaker per il big match

Nonostante non siano disponibili quote ufficiali per la partita tra Belluno Volley e Gabbiano FarmaMed Mantova, l’attenzione degli appassionati e degli operatori del settore è comunque alta. La presenza della capolista imbattuta contro una squadra desiderosa di riscatto suggerisce un’aspettativa di equilibrio, soprattutto considerando i valori individuali e il fattore campo della VHV Arena. In scenari simili, le quote tendono a riflettere la forza della capolista, ma non trascurano la motivazione delle squadre che cercano un rilancio immediato dopo una battuta d’arresto.

Tendenze numeriche e curiosità: i record di Giannotti

Uno degli elementi di maggiore interesse riguarda i traguardi individuali raggiunti da Stefano Giannotti. L’opposto di Belluno ha da poco superato la soglia dei 4.500 punti in regular season e si trova a soli 11 punti dal traguardo dei 5.500 in carriera nella Serie A. Questi numeri sottolineano la costanza e l’esperienza di un giocatore che, oltre al contributo in campo, rappresenta un punto di riferimento emotivo e tecnico per la squadra. Da segnalare inoltre il forte seguito dei tifosi, che continuano a supportare il gruppo anche nelle trasferte più impegnative.

In conclusione, il match tra Belluno Volley e Gabbiano FarmaMed Mantova non è solo una sfida ad alto livello del campionato di Serie A3 Credem Banca, ma anche un’occasione per osservare da vicino numeri, statistiche e tendenze che potrebbero influenzare il prosieguo della stagione. Le ambizioni delle due squadre, unite ai traguardi individuali, rendono l’appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di volley.