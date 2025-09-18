Home | Statistiche e quote BCL: Bitola, Oradea e Giants nel Q-Round

Prendono il via le qualificazioni della Basketball Champions League (BCL) con il Q-Round che vede protagoniste squadre determinate a conquistare un posto nella prestigiosa competizione europea. L’appuntamento iniziale è fissato per domani, alle 15.30, presso la SamElyon Arena di Samokov, in Bulgaria. La Una Hotels affronta i macedoni del Pelister Bitola nel primo step di un percorso difficile ma ricco di ambizioni, che potrebbe proiettarla verso una sfida successiva contro la vincente tra Oradea e Giants Anversa. Di seguito, analizziamo statistiche, curiosità e le principali informazioni sulle avversarie e sulle quote disponibili.

Le protagoniste del Q-Round: Una Hotels, Bitola, Oradea e Giants

La gara inaugurale del Q-Round tra Una Hotels e Pelister Bitola rappresenta un passaggio cruciale per la squadra italiana, che sogna di accedere alla fase a gironi della BCL. Il format prevede una Final Eight: solo superando ogni turno le squadre potranno ambire alla qualificazione finale.

Ecco le principali contendenti analizzate:

Pelister Bitola : formazione macedone che si basa su una rosa dinamica e veloce, reduce da un precampionato fatto di amichevoli e intensa preparazione atletica.

: formazione macedone che si basa su una rosa dinamica e veloce, reduce da un precampionato fatto di amichevoli e intensa preparazione atletica. Oradea : squadra rumena che ha puntellato il roster con giocatori di esperienza internazionale.

: squadra rumena che ha puntellato il roster con giocatori di esperienza internazionale. Giants Anversa: club belga che si affida a giovani di talento e a un gioco caratterizzato da ritmo e aggressività.

La formula della competizione e la presenza di squadre dal profilo internazionale rendono questo turno preliminare particolarmente equilibrato e interessante.

Statistiche comparative e protagonisti delle squadre

Un’analisi delle statistiche e dei principali giocatori offre uno sguardo sulle potenzialità delle squadre coinvolte:

Pelister Bitola può contare su una coppia statunitense composta da Austin Pryce (già protagonista in Olanda e Romania, 9.6 punti di media nell’ultimo campionato, con quasi il 40% da tre) e Kevin Bracy Davids (14 punti e 5 rimbalzi di media nella passata stagione in Kosovo).

può contare su una coppia statunitense composta da (già protagonista in Olanda e Romania, 9.6 punti di media nell’ultimo campionato, con quasi il 40% da tre) e (14 punti e 5 rimbalzi di media nella passata stagione in Kosovo). Elemento chiave è anche l’ala Jordan Skipper Brown, proveniente dalla seconda serie turca, e il leader Luka Stojanovski, nazionale macedone.

Per quanto riguarda le possibili avversarie della seconda partita:

Oradea punta sull’esperienza di Bandja Sy (ex Eurolega con il Paris Basketball , oltre che con Morabanc Andorra e Partizan Belgrado ), sul centro Kalif Young (9 punti e 7 rimbalzi di media) e sull’esterno Kris Richard (15 punti e 40% da tre nella stagione 2024/2025).

punta sull’esperienza di (ex con il , oltre che con e ), sul centro (9 punti e 7 rimbalzi di media) e sull’esterno (15 punti e 40% da tre nella stagione 2024/2025). Giants Anversa ha inserito il playmaker statunitense Joel Murray (quasi 16 punti e oltre 5 assist a partita in Olanda) e si affida all’atletismo di Daniel Ntambwe Kabundji e Kevin Tumba sotto canestro. Da segnalare anche il rookie Enoch Cheeks (13 punti e 6 rimbalzi nel college Dayton Flyers).

Le statistiche individuali e lo stile di gioco delle squadre suggeriscono partite equilibrate e combattute, con diversi protagonisti capaci di influenzare l’esito delle gare.

Quote principali per il Q-Round di BCL

Le quote dei principali bookmakers, anche se soggette a variazioni in prossimità dell’evento, tendono a evidenziare un leggero favore per la Una Hotels nella sfida contro Bitola, considerata la maggiore esperienza internazionale della formazione italiana. Tuttavia, il periodo di precampionato e la presenza di nuovi innesti possono riservare sorprese.

Per il match tra Oradea e Giants Anversa, le quote sono generalmente più equilibrate, con lievi oscillazioni in base alle ultime notizie sulle formazioni e sugli infortuni. La presenza di giocatori dal curriculum europeo come Sy e Richard in casa Oradea, e la spinta dei giovani talenti in casa Giants, contribuisce all’incertezza dei pronostici.

Curiosità statistiche e trend numerici delle squadre

Alcuni dati e curiosità arricchiscono l’analisi delle squadre:

Austin Pryce ha segnato in doppia cifra per tre stagioni consecutive nei campionati europei.

ha segnato in doppia cifra per tre stagioni consecutive nei campionati europei. Bandja Sy ha militato in tutte le principali competizioni continentali, dimostrando affidabilità come gregario di lusso.

ha militato in tutte le principali competizioni continentali, dimostrando affidabilità come gregario di lusso. Kris Richard viaggia con una media realizzativa alta e un’ottima percentuale da tre punti.

viaggia con una media realizzativa alta e un’ottima percentuale da tre punti. Joel Murray ha brillato nei playoff olandesi con oltre 8 assist di media.

ha brillato nei playoff olandesi con oltre 8 assist di media. Sotto canestro, Giants Anversa fa affidamento su giocatori di atletismo puro, nonostante la statura non elevata rispetto agli avversari.

Le squadre presentano quindi una combinazione di esperienza internazionale e giovani di prospettiva, rendendo il Q-Round di BCL particolarmente avvincente per gli appassionati di basket europeo e per chi segue i dati statistici.

Il quadro delle qualificazioni alla Basketball Champions League si presenta molto equilibrato, con squadre che puntano su esperienza e giovani talenti per superare i turni preliminari. Le statistiche individuali e le quote dei bookmakers riflettono l’incertezza e la competitività di questa fase, rendendo ogni partita un’occasione di grande interesse per tifosi e appassionati.