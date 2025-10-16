Statistiche e Quote: Bayern Monaco-Juventus Women in Champions

La UEFA Women’s Champions League torna protagonista con una sfida di alto livello: questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21:00, il Bayern Monaco ospita la Juventus Women in occasione della prima trasferta europea stagionale per le bianconere. L’incontro, che si svolge in Germania, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni in un girone estremamente competitivo.

Analisi dei precedenti tra Bayern Monaco e Juventus Women

Quello di questa sera sarà il terzo confronto ufficiale tra Bayern Monaco e Juventus Women, due squadre che si sono già affrontate nella passata stagione durante la fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Ecco alcuni dati salienti:

Il Bayern Monaco ha vinto entrambi i precedenti, sia a Biella sia sul proprio campo.

ha vinto entrambi i precedenti, sia a Biella sia sul proprio campo. Per la Juventus Women si tratta del sesto confronto complessivo contro una formazione tedesca.

si tratta del sesto confronto complessivo contro una formazione tedesca. Il bilancio delle italiane contro squadre tedesche: 1 vittoria (in trasferta contro il Wolfsburg nel 2021), 2 pareggi e 2 sconfitte.

Questi dati evidenziano come la trasferta tedesca rappresenti storicamente una sfida ardua per la formazione bianconera, che cercherà di invertire la tendenza e conquistare punti preziosi.

Forma recente e statistiche delle due formazioni

Le statistiche più aggiornate offrono uno spaccato interessante sulle condizioni delle due squadre all’inizio di questa edizione della Champions League:

Il Bayern Monaco ha subito una netta sconfitta nella prima giornata della League Phase, perdendo 7-1 in casa del Barcellona .

ha subito una netta sconfitta nella prima giornata della League Phase, perdendo 7-1 in casa del . La Juventus Women ha invece sempre vinto la partita d’esordio nelle sue tre partecipazioni ai gironi della Champions League e si è imposta anche nella gara inaugurale della League Phase nella sua prima storica presenza.

ha invece sempre vinto la partita d’esordio nelle sue tre partecipazioni ai gironi della e si è imposta anche nella gara inaugurale della League Phase nella sua prima storica presenza. Con 39 partite giocate, la Juventus Women detiene il record italiano di presenze nella massima competizione europea femminile.

Questi numeri suggeriscono come la squadra bianconera sia ormai abituata ai palcoscenici europei, mentre il Bayern Monaco vorrà sicuramente riscattarsi dopo il pesante KO subito contro il Barcellona.

Quote principali e dati sulle protagoniste

Le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio e le difficoltà della sfida. Di seguito alcune informazioni di rilievo sulle protagoniste:

Giocatrice Squadra Presenze Champions League Gol realizzati Pernille Harder Bayern Monaco 58 41 Cristiana Girelli Juventus Women 72 27

Pernille Harder rappresenta il punto di forza offensivo per le tedesche, mentre Cristiana Girelli è la veterana bianconera con più presenze e gol nella competizione. Le rispettive esperienze internazionali potrebbero risultare decisive nel corso della partita.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcune curiosità arricchiscono il quadro statistico dell’incontro:

La Juventus Women ha sempre vinto le prime partite dei gironi in Champions League .

ha sempre vinto le prime partite dei gironi in . Il Bayern Monaco è chiamato a riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona .

è chiamato a riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro il . La presenza record della Juventus Women nella competizione evidenzia la crescita del calcio femminile italiano a livello europeo.

Questi elementi rendono la partita particolarmente interessante, anche per chi non segue abitualmente il calcio femminile o il mondo delle scommesse sportive.

In conclusione, la sfida tra Bayern Monaco e Juventus Women si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici e statistici. Le due squadre hanno storie e numeri diversi, ma entrambe puntano a conquistare punti fondamentali per la qualificazione nella UEFA Women’s Champions League.