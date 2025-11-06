Statistiche e quote: Baskonia-Virtus Bologna, numeri chiave

Baskonia e Virtus Bologna si affrontano in una serata di EuroLeague particolarmente attesa dagli appassionati di basket. L’incontro si svolge a Vitoria, palcoscenico che vede protagonisti ex illustri e atleti in grande forma. La partita si inserisce in un momento cruciale per entrambe le squadre, con la formazione basca in crescita dopo un avvio difficile, e la compagine italiana determinata a confermare il proprio equilibrio tecnico e fisico.
Un confronto tra due squadre in ascesa nella EuroLeague
La sfida tra Baskonia e Virtus Bologna rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della settimana europea. I padroni di casa, guidati da Paolo Galbiati, stanno vivendo una fase di ripresa, come testimoniano le tre vittorie consecutive ottenute tra campionato e coppe. I successi contro Dubai, Efes Istanbul e Laguna Tenerife hanno rilanciato le ambizioni della squadra basca.
- Luwawu-Cabarrot si sta rivelando un leader fondamentale, con una media di 20.6 punti, 3.4 rimbalzi, 1.5 assist e 1.5 recuperi a partita.
- La squadra può contare anche sulle prestazioni di giovani come Diop e Spagnolo, quest’ultimo decisivo nell’ultimo successo europeo con 19 punti, 6 assist e 3 rimbalzi.
Dall’altra parte, la Virtus Bologna si distingue per la solidità fisica e per un organico che mescola abilmente esperienza e gioventù. L’equilibrio raggiunto dal gruppo allenato da Dusko Ivanovic rappresenta un punto di forza, come sottolineato dagli addetti ai lavori spagnoli.
Dati statistici: forma recente e rendimento offensivo
I numeri offrono uno spaccato interessante sulle tendenze delle due squadre:
- Baskonia è una delle formazioni che tenta più triple in EuroLeague, con una media di 29.6 tiri da tre a partita.
- La squadra basca occupa la terza posizione sia per numero di assist che per ritmo di gioco (pace), dietro solo a Paris Basketball e Valencia Basket.
- Assenze pesanti per i baschi: Forrest ancora ai box, mentre Howard potrebbe essere nuovamente disponibile nel prossimo turno. Sedekerskis si sta allenando a ritmo ridotto per precauzione.
Per la Virtus Bologna, la chiave risiede nell’intensità atletica e nella capacità di mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti. La formazione italiana punta su un mix tra giovani talenti e veterani di valore.
Quote disponibili e mercati principali per l’incontro
Le principali piattaforme di scommesse offrono una varietà di mercati per Baskonia–Virtus Bologna. Le quote sui principali esiti sono generalmente equilibrate, a riprova della competitività tra le due formazioni. Ecco alcuni esempi:
|Esito
|Quota media
|Vittoria Baskonia
|1.80 – 2.00
|Vittoria Virtus Bologna
|1.90 – 2.10
|Over/Under 160.5 punti
|1.90 – 2.00
Particolare attenzione viene riservata anche ai mercati relativi alle prestazioni individuali, come i punti segnati da Luwawu-Cabarrot e Spagnolo, oppure le triple realizzate dalla squadra di casa, viste le statistiche favorevoli in questa voce.
Tendenze e curiosità numeriche sulle due formazioni
Alcuni trend e curiosità statistiche meritano di essere evidenziati:
- Baskonia ha vinto le ultime tre partite ufficiali disputate, segnando sempre più di 80 punti.
- La squadra spagnola si distingue per l’elevato ritmo offensivo e la propensione al tiro da fuori.
- Virtus Bologna ha costruito gran parte delle sue vittorie sulla solidità difensiva e sul controllo a rimbalzo.
- I precedenti tra le due squadre sono generalmente equilibrati, con risultati spesso decisi nei minuti finali.
La serata vedrà anche il ritorno a Vitoria di figure amate dal pubblico locale, come Luca Vildoza e Dusko Ivanovic, ad aggiungere ulteriore fascino all’incontro.
In conclusione, Baskonia e Virtus Bologna si affrontano in una partita ricca di spunti tecnici e statistici. Numeri, quote e tendenze raccontano di due squadre in salute e pronte a darsi battaglia per un posto tra le protagoniste della EuroLeague. L’analisi dei dati e delle quote disponibili sottolinea il grande equilibrio e l’interesse che circondano questa sfida.