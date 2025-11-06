Statistiche e quote: Baskonia-Virtus Bologna, numeri chiave

Baskonia e Virtus Bologna si affrontano in una serata di EuroLeague particolarmente attesa dagli appassionati di basket. L’incontro si svolge a Vitoria, palcoscenico che vede protagonisti ex illustri e atleti in grande forma. La partita si inserisce in un momento cruciale per entrambe le squadre, con la formazione basca in crescita dopo un avvio difficile, e la compagine italiana determinata a confermare il proprio equilibrio tecnico e fisico.

Un confronto tra due squadre in ascesa nella EuroLeague

La sfida tra Baskonia e Virtus Bologna rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della settimana europea. I padroni di casa, guidati da Paolo Galbiati, stanno vivendo una fase di ripresa, come testimoniano le tre vittorie consecutive ottenute tra campionato e coppe. I successi contro Dubai, Efes Istanbul e Laguna Tenerife hanno rilanciato le ambizioni della squadra basca.

Luwawu-Cabarrot si sta rivelando un leader fondamentale, con una media di 20.6 punti, 3.4 rimbalzi, 1.5 assist e 1.5 recuperi a partita.

si sta rivelando un leader fondamentale, con una media di 20.6 punti, 3.4 rimbalzi, 1.5 assist e 1.5 recuperi a partita. La squadra può contare anche sulle prestazioni di giovani come Diop e Spagnolo, quest’ultimo decisivo nell’ultimo successo europeo con 19 punti, 6 assist e 3 rimbalzi.

Dall’altra parte, la Virtus Bologna si distingue per la solidità fisica e per un organico che mescola abilmente esperienza e gioventù. L’equilibrio raggiunto dal gruppo allenato da Dusko Ivanovic rappresenta un punto di forza, come sottolineato dagli addetti ai lavori spagnoli.

Dati statistici: forma recente e rendimento offensivo

I numeri offrono uno spaccato interessante sulle tendenze delle due squadre:

Baskonia è una delle formazioni che tenta più triple in EuroLeague , con una media di 29.6 tiri da tre a partita.

è una delle formazioni che tenta più triple in , con una media di 29.6 tiri da tre a partita. La squadra basca occupa la terza posizione sia per numero di assist che per ritmo di gioco (pace), dietro solo a Paris Basketball e Valencia Basket .

e . Assenze pesanti per i baschi: Forrest ancora ai box, mentre Howard potrebbe essere nuovamente disponibile nel prossimo turno. Sedekerskis si sta allenando a ritmo ridotto per precauzione.

Per la Virtus Bologna, la chiave risiede nell’intensità atletica e nella capacità di mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti. La formazione italiana punta su un mix tra giovani talenti e veterani di valore.

Quote disponibili e mercati principali per l’incontro

Le principali piattaforme di scommesse offrono una varietà di mercati per Baskonia–Virtus Bologna. Le quote sui principali esiti sono generalmente equilibrate, a riprova della competitività tra le due formazioni. Ecco alcuni esempi:

Esito Quota media Vittoria Baskonia 1.80 – 2.00 Vittoria Virtus Bologna 1.90 – 2.10 Over/Under 160.5 punti 1.90 – 2.00

Particolare attenzione viene riservata anche ai mercati relativi alle prestazioni individuali, come i punti segnati da Luwawu-Cabarrot e Spagnolo, oppure le triple realizzate dalla squadra di casa, viste le statistiche favorevoli in questa voce.

Tendenze e curiosità numeriche sulle due formazioni

Alcuni trend e curiosità statistiche meritano di essere evidenziati:

Baskonia ha vinto le ultime tre partite ufficiali disputate, segnando sempre più di 80 punti.

ha vinto le ultime tre partite ufficiali disputate, segnando sempre più di 80 punti. La squadra spagnola si distingue per l’elevato ritmo offensivo e la propensione al tiro da fuori.

Virtus Bologna ha costruito gran parte delle sue vittorie sulla solidità difensiva e sul controllo a rimbalzo.

ha costruito gran parte delle sue vittorie sulla solidità difensiva e sul controllo a rimbalzo. I precedenti tra le due squadre sono generalmente equilibrati, con risultati spesso decisi nei minuti finali.

La serata vedrà anche il ritorno a Vitoria di figure amate dal pubblico locale, come Luca Vildoza e Dusko Ivanovic, ad aggiungere ulteriore fascino all’incontro.

In conclusione, Baskonia e Virtus Bologna si affrontano in una partita ricca di spunti tecnici e statistici. Numeri, quote e tendenze raccontano di due squadre in salute e pronte a darsi battaglia per un posto tra le protagoniste della EuroLeague. L’analisi dei dati e delle quote disponibili sottolinea il grande equilibrio e l’interesse che circondano questa sfida.