Statistiche e quote Bari-Frosinone: dati, trend e curiosità

Bari e Frosinone si preparano ad affrontarsi nella 13a giornata della Serie B 2025-26, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 19:30 presso lo stadio San Nicola di Bari. Questa sfida si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre: i pugliesi cercano punti preziosi per la salvezza, mentre i ciociari puntano a consolidare le ambizioni playoff. L’analisi delle statistiche e delle quote aiuta a comprendere le dinamiche e i possibili sviluppi dell’incontro.
La sfida tra Bari e Frosinone: contesto e posta in palio
La partita tra Bari e Frosinone presenta motivazioni diverse per le due formazioni. Da un lato, i biancorossi occupano la 15ª posizione con 13 punti in 11 partite, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con 11 gol all’attivo e 16 al passivo. Dall’altro, i giallazzurri sono quarti in classifica, con 22 punti in 12 gare (6 successi, 4 pareggi e 2 sconfitte; 22 reti segnate e 11 subite). Il Bari vanta un ruolino casalingo di tutto rispetto: imbattuto al San Nicola, ha raccolto 11 dei suoi 13 punti tra le mura amiche. Il Frosinone, invece, si distingue per solidità anche in trasferta, con una pericolosità offensiva costante e una difesa affidabile.
Confronto tra le squadre: forma recente e precedenti storici
Analizzando la forma recente e i precedenti, emergono alcune tendenze interessanti:
- Bari è reduce da una striscia positiva casalinga: tre vittorie consecutive e imbattibilità interna in stagione.
- Negli ultimi 5 incontri, il Bari ha raccolto 10 punti, mostrando solidità al San Nicola.
- Frosinone si distingue per un rendimento esterno di rilievo: 11 punti in 6 trasferte (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).
- Nei precedenti in Serie B al San Nicola, il Bari non ha mai perso contro il Frosinone: 6 vittorie e 2 pareggi in 8 incontri.
- Il bilancio recente tra le due squadre è di perfetto equilibrio: 5 vittorie ciascuna e 4 pareggi nelle ultime sfide complessive.
Questi dati evidenziano quanto il fattore campo e la storia dei confronti possano incidere sull’andamento della gara, suggerendo una sfida equilibrata ma con una leggera tendenza a favore del Bari quando gioca in casa.
Analisi delle statistiche stagionali: rendimento e protagonisti
Le statistiche stagionali offrono ulteriori spunti:
|Squadra
|Punti
|Gol fatti
|Gol subiti
|Clean sheet
|Corner
|PPDA
|Bari
|13
|11
|16
|2
|40
|14,8
|Frosinone
|22
|22
|11
|5
|66
|11,0
- Frosinone mostra maggiore incisività offensiva (22 gol segnati) e solidità difensiva (11 reti subite e 5 clean sheet).
- Bari soffre in difesa ma è efficace sulle palle inattive.
- Tra i protagonisti, spiccano Gabriele Moncini (5 gol per il Bari) e il trio Calò, Koutsoupias e Ghedjemis (4 gol ciascuno per il Frosinone).
Le quote principali e il ruolo dell’arbitro
L’incontro sarà diretto da Mario Perri, arbitro che in questa stagione ha concesso 1 rigore e assegnato una media di 5,2 cartellini gialli per partita. Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida, tenendo conto della solidità del Bari in casa e della buona attitudine esterna del Frosinone. Le scommesse sul risultato finale, sugli under/over e sui marcatori più attesi, come Moncini o Calò, sono tra le più gettonate, mentre i mercati relativi ai corner possono risultare particolarmente interessanti viste le tendenze stagionali delle due squadre.
Curiosità numeriche e tendenze statistiche
Alcune curiosità numeriche arricchiscono l’analisi:
- Il Bari ha raccolto l’85% dei punti in casa e può eguagliare la miglior striscia interna dal 2017.
- Frosinone è secondo in Serie B per corner battuti (66) e tra i migliori per gol da palla inattiva.
- Bari è particolarmente efficace nel trasformare i pochi corner ottenuti in occasioni da gol.
- Il Frosinone può firmare la miglior partenza esterna della sua storia in Serie B se manterrà l’attuale media punti fuori casa.
In sintesi, Bari–Frosinone si presenta come una delle sfide più interessanti della giornata per equilibrio e statistiche. Il confronto tra solidità interna dei pugliesi e vocazione offensiva dei ciociari promette un match combattuto, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.