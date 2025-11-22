Home | Statistiche e quote Bari-Frosinone: dati, trend e curiosità

Bari e Frosinone si preparano ad affrontarsi nella 13a giornata della Serie B 2025-26, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 19:30 presso lo stadio San Nicola di Bari. Questa sfida si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre: i pugliesi cercano punti preziosi per la salvezza, mentre i ciociari puntano a consolidare le ambizioni playoff. L’analisi delle statistiche e delle quote aiuta a comprendere le dinamiche e i possibili sviluppi dell’incontro.

La sfida tra Bari e Frosinone: contesto e posta in palio

La partita tra Bari e Frosinone presenta motivazioni diverse per le due formazioni. Da un lato, i biancorossi occupano la 15ª posizione con 13 punti in 11 partite, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con 11 gol all’attivo e 16 al passivo. Dall’altro, i giallazzurri sono quarti in classifica, con 22 punti in 12 gare (6 successi, 4 pareggi e 2 sconfitte; 22 reti segnate e 11 subite). Il Bari vanta un ruolino casalingo di tutto rispetto: imbattuto al San Nicola, ha raccolto 11 dei suoi 13 punti tra le mura amiche. Il Frosinone, invece, si distingue per solidità anche in trasferta, con una pericolosità offensiva costante e una difesa affidabile.

Confronto tra le squadre: forma recente e precedenti storici

Analizzando la forma recente e i precedenti, emergono alcune tendenze interessanti:

Bari è reduce da una striscia positiva casalinga: tre vittorie consecutive e imbattibilità interna in stagione.

è reduce da una striscia positiva casalinga: tre vittorie consecutive e imbattibilità interna in stagione. Negli ultimi 5 incontri, il Bari ha raccolto 10 punti, mostrando solidità al San Nicola .

ha raccolto 10 punti, mostrando solidità al . Frosinone si distingue per un rendimento esterno di rilievo: 11 punti in 6 trasferte (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).

si distingue per un rendimento esterno di rilievo: 11 punti in 6 trasferte (3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). Nei precedenti in Serie B al San Nicola , il Bari non ha mai perso contro il Frosinone : 6 vittorie e 2 pareggi in 8 incontri.

al , il non ha mai perso contro il : 6 vittorie e 2 pareggi in 8 incontri. Il bilancio recente tra le due squadre è di perfetto equilibrio: 5 vittorie ciascuna e 4 pareggi nelle ultime sfide complessive.

Questi dati evidenziano quanto il fattore campo e la storia dei confronti possano incidere sull’andamento della gara, suggerendo una sfida equilibrata ma con una leggera tendenza a favore del Bari quando gioca in casa.

Analisi delle statistiche stagionali: rendimento e protagonisti

Le statistiche stagionali offrono ulteriori spunti:

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Clean sheet Corner PPDA Bari 13 11 16 2 40 14,8 Frosinone 22 22 11 5 66 11,0

Frosinone mostra maggiore incisività offensiva (22 gol segnati) e solidità difensiva (11 reti subite e 5 clean sheet).

mostra maggiore incisività offensiva (22 gol segnati) e solidità difensiva (11 reti subite e 5 clean sheet). Bari soffre in difesa ma è efficace sulle palle inattive.

soffre in difesa ma è efficace sulle palle inattive. Tra i protagonisti, spiccano Gabriele Moncini (5 gol per il Bari) e il trio Calò, Koutsoupias e Ghedjemis (4 gol ciascuno per il Frosinone).

Le quote principali e il ruolo dell’arbitro

L’incontro sarà diretto da Mario Perri, arbitro che in questa stagione ha concesso 1 rigore e assegnato una media di 5,2 cartellini gialli per partita. Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida, tenendo conto della solidità del Bari in casa e della buona attitudine esterna del Frosinone. Le scommesse sul risultato finale, sugli under/over e sui marcatori più attesi, come Moncini o Calò, sono tra le più gettonate, mentre i mercati relativi ai corner possono risultare particolarmente interessanti viste le tendenze stagionali delle due squadre.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche

Alcune curiosità numeriche arricchiscono l’analisi:

Il Bari ha raccolto l’85% dei punti in casa e può eguagliare la miglior striscia interna dal 2017.

ha raccolto l’85% dei punti in casa e può eguagliare la miglior striscia interna dal 2017. Frosinone è secondo in Serie B per corner battuti (66) e tra i migliori per gol da palla inattiva.

è secondo in per corner battuti (66) e tra i migliori per gol da palla inattiva. Bari è particolarmente efficace nel trasformare i pochi corner ottenuti in occasioni da gol.

è particolarmente efficace nel trasformare i pochi corner ottenuti in occasioni da gol. Il Frosinone può firmare la miglior partenza esterna della sua storia in Serie B se manterrà l’attuale media punti fuori casa.

In sintesi, Bari–Frosinone si presenta come una delle sfide più interessanti della giornata per equilibrio e statistiche. Il confronto tra solidità interna dei pugliesi e vocazione offensiva dei ciociari promette un match combattuto, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.