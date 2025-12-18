Home | Statistiche e quote Avellino-Palermo: numeri e tendenze chiave

La sfida tra Avellino e Palermo, in programma allo stadio Partenio, si preannuncia come uno degli incontri più interessanti della giornata di Serie B. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi diversi ma con la consapevolezza che questo match potrebbe indirizzare il finale di anno calcistico. Il calcio d’inizio sarà determinante non solo dal punto di vista tattico, ma anche statistico, come evidenziato da diversi approfondimenti recenti.

Primi 30 minuti: la solidità difensiva del Palermo e le difficoltà dell’Avellino

Un dato spicca su tutti analizzando le prime fasi delle partite di Serie B: il Palermo risulta essere la squadra più solida del campionato nei primi 30 minuti di gioco. Finora, nessuna rete è stata subita dai rosanero in questo segmento temporale, confermando una particolare attenzione e disciplina nella fase iniziale delle gare. Questo primato li colloca al secondo posto in una speciale classifica temporale, preceduti solo dal Venezia, che ha incassato una sola rete ma ha segnato anche più spesso nei primi trenta minuti.

Al contrario, la situazione per l’Avellino appare più complessa. La squadra biancoverde ha infatti subito ben 10 gol nei primi 30 minuti su 16 partite, evidenziando una certa fragilità nell’approccio iniziale. Questo dato sottolinea la necessità per i campani di migliorare la tenuta difensiva nei minuti iniziali, per evitare di compromettere l’esito dell’incontro fin dalle prime battute.

Palermo : 0 gol subiti nei primi 30 minuti (record in Serie B)

: 0 gol subiti nei primi 30 minuti (record in Serie B) Avellino : 10 gol subiti nei primi 30 minuti

: 10 gol subiti nei primi 30 minuti Venezia: 1 gol subito, 8 segnati nei primi 30 minuti

Andamento delle squadre nelle diverse fasi della partita

Analizzando il rendimento per segmenti di gara, emergono ulteriori elementi interessanti. Se le difficoltà dell’Avellino in avvio sono evidenti, anche la gestione dei minuti finali rappresenta un punto debole. Dal 76′ al termine, la squadra campana ha segnato solo una rete a fronte di sei subite, senza mai riuscire a ribaltare il risultato negli ultimi istanti.

Per contro, il Palermo dovrà concentrare i propri sforzi soprattutto nella fase centrale del match, tra il 30′ e il 75′, momento in cui l’Avellino sembra trovare maggior solidità e incisività. In questa porzione di gara, la formazione di casa riesce spesso a esprimere il proprio miglior calcio, sia in termini di organizzazione difensiva che di pericolosità offensiva.

Minuti Avellino – Gol Fatti Avellino – Gol Subiti Palermo – Gol Subiti 0′-30′ ? 10 0 30′-75′ Rendimento migliore ? ? 76′-90′ 1 6 ?

Quote principali e prospettive dei bookmaker

Le statistiche appena analizzate influenzano inevitabilmente anche le valutazioni dei bookmaker. La solidità difensiva iniziale del Palermo e le difficoltà dell’Avellino nei primi e ultimi minuti sono dati che possono incidere sulle principali quote offerte. Sebbene le quote possano variare, ci si attende una particolare attenzione ai mercati riguardanti il risultato nei primi 30 minuti, così come alle scommesse su “Entrambe le squadre segnano – No” e sulle opzioni relative al parziale/finale.

Nonostante non si tratti di una previsione, queste statistiche suggeriscono che il Palermo potrebbe puntare a mantenere l’inviolabilità della propria porta nei primi segmenti di gara, mentre l’Avellino dovrà cercare di invertire la tendenza per avere maggiori possibilità di successo.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Tra le curiosità più interessanti di questo confronto spiccano:

Il Palermo è l’unica squadra di Serie B che non ha mai subito gol nei primi 30 minuti di tutte le partite stagionali.

è l’unica squadra di che non ha mai subito gol nei primi 30 minuti di tutte le partite stagionali. Se le gare terminassero dopo mezz’ora, il Venezia sarebbe in testa con 28 punti, seguito dal Palermo a quota 26.

sarebbe in testa con 28 punti, seguito dal a quota 26. L’Avellino fatica anche nei minuti finali, con solo un gol realizzato oltre il 75’ e sei subiti.

Tutti questi elementi confermano come l’approccio iniziale e la capacità di gestione nei momenti chiave possano risultare decisivi nell’esito della sfida.

In conclusione, Avellino–Palermo rappresenta un confronto ricco di spunti statistici: la solidità difensiva iniziale dei rosanero si contrappone alle difficoltà di approccio dei biancoverdi. Le tendenze numeriche e le quote riflettono questi dati, sottolineando l’importanza dei dettagli nell’analisi della partita.