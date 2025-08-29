Home | Statistiche e quote Augsburg-Bayern Monaco: numeri e tendenze

Sabato 30 agosto alle ore 18.30 la WWK Arena sarà teatro di un interessante derby bavarese tra Augsburg e Bayern Monaco, valido per la seconda giornata della Bundesliga 2025/26. Dopo un esordio positivo per entrambe le squadre, l’incontro offre spunti di rilievo sia dal punto di vista tecnico che statistico, rendendolo una delle sfide più attese del turno.

Analisi descrittiva del derby tra Augsburg e Bayern Monaco

L’inizio di stagione ha visto un Augsburg subito vincente in trasferta contro il Friburgo, segnale di un possibile cambio di passo dopo le ultime annate meno brillanti. Sotto la guida di Sandro Wagner, i padroni di casa cercano conferme contro la squadra più quotata della Bundesliga. Il Bayern Monaco, allenato da Kompany, ha invece inaugurato il proprio cammino con una netta vittoria contro il Lipsia. I bavaresi, forti di una rosa di primissimo livello e di possibili nuovi innesti come Nico Jackson, puntano a consolidare il proprio dominio già dalle prime battute del campionato. La gara rappresenta dunque un primo banco di prova per misurare le ambizioni di entrambe le formazioni.

Confronto numerico: precedenti e forma delle squadre

L’analisi dei dati storici evidenzia una netta supremazia del Bayern Monaco nei confronti diretti:

Negli ultimi 14 precedenti in campionato, i bavaresi hanno ottenuto 10 vittorie contro le 3 dell’ Augsburg .

in campionato, i bavaresi hanno ottenuto contro le dell’ . Più nel dettaglio, nelle ultime 5 sfide giocate ad Augusta in Bundesliga, il bilancio è di 3 successi Bayern e 2 Augsburg .

giocate ad in Bundesliga, il bilancio è di e . Nell’ultimo confronto, disputato lo scorso aprile, il Bayern si è imposto in rimonta: iniziale vantaggio di Giannoulis per l’Augsburg, pareggio di Musiala, gol decisivo di Kane e autogol finale di Matsima.

Entrambe le formazioni hanno iniziato la stagione con un successo, segnale di un buono stato di forma generale.

Le quote principali dei bookmaker per Augsburg-Bayern Monaco

I principali operatori di scommesse attribuiscono al Bayern Monaco il ruolo di netto favorito. Le quote per la vittoria esterna dei bavaresi risultano infatti piuttosto basse, solitamente inferiori a 1.50, a conferma della fiducia riposta dagli analisti nei confronti della squadra di Kompany. Di contro, il successo interno dell’Augsburg viene quotato in media sopra quota 5.00, mentre il pareggio oscilla tra 4.50 e 5.00.

Vittoria Bayern Monaco : quota mediamente tra 1.30 e 1.45

: quota mediamente tra 1.30 e 1.45 Pareggio : quota tra 4.50 e 5.00

: quota tra 4.50 e 5.00 Vittoria Augsburg: quota tra 6.00 e 7.00

Anche i mercati relativi al numero di gol prevedono una gara ricca di reti, con l’Over 2.5 spesso proposto intorno a 1.40.

Curiosità statistiche e tendenze recenti delle due squadre

Analizzando i dati delle ultime stagioni emergono alcune tendenze interessanti:

Il Bayern Monaco è spesso andato a segno in trasferta contro l’ Augsburg , segnando almeno due reti in 4 delle ultime 5 partite giocate ad Augusta.

è spesso andato a segno in trasferta contro l’ , segnando almeno due reti in 4 delle ultime 5 partite giocate ad Augusta. L’ Augsburg tende a partire forte in casa nei primi tempi, ma fatica nella ripresa a mantenere il vantaggio.

tende a partire forte in casa nei primi tempi, ma fatica nella ripresa a mantenere il vantaggio. Negli scontri diretti recenti si sono visti numerosi gol da entrambe le squadre, con il segno Goal verificatosi in 3 delle ultime 5 sfide.

Questi dati confermano come il derby bavarese sia spesso sinonimo di spettacolo e reti.

In conclusione, il confronto tra Augsburg e Bayern Monaco si preannuncia come una delle sfide più interessanti della giornata, con numerosi spunti statistici e quote che delineano nettamente il favore per i bavaresi. Sarà interessante verificare se le tendenze recenti verranno confermate o se l’Augsburg riuscirà a sovvertire i pronostici.