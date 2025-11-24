Home | Statistiche e quote Atalanta U23-Pro Vercelli: numeri e trend

La sfida tra Atalanta U23 e Pro Vercelli, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, si giocherà mercoledì 26 novembre alle ore 18 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. L’incontro, previsto in gara secca, rappresenta un momento storico per la formazione bergamasca, che raggiunge per la prima volta questa fase della competizione. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove la vincente affronterà una tra Arezzo e Latina.

Un evento storico per l’Atalanta U23: contesto e avvicinamento

L’avventura in Coppa Italia Serie C per l’Atalanta U23 è già significativa: la squadra, dopo il pareggio ottenuto a Cava de’ Tirreni, si prepara a una sfida cruciale. Il percorso fino a qui ha visto i bergamaschi superare l’Alcione Milano per 2-1 nel secondo turno, mentre i piemontesi della Pro Vercelli hanno eliminato il Vicenza con una vittoria di misura (1-0) allo stadio Romeo Menti. L’accesso ai quarti, dunque, si deciderà in una singola partita, con eventuali calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari.

Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento recente

Le due formazioni si conoscono bene, avendo già disputato quattro incontri ufficiali negli ultimi due anni. Il bilancio sorride all’Atalanta U23, che non ha mai perso contro la Pro Vercelli:

2 vittorie per l’ Atalanta U23

2 pareggi

0 sconfitte

Alcuni episodi chiave dei precedenti:

Febbraio 2024: 1-1 al Silvio Piola , con gol di Siren Diao e pareggio di Rojas

, con gol di e pareggio di Ottobre 2024: successo 2-0 a Caravaggio firmato da Vlahovic e Vavassori

firmato da e Marzo 2025: 0-0 a Vercelli, prestazione decisiva del portiere Paolo Vismara

Per quanto riguarda la situazione attuale in campionato, la Pro Vercelli occupa la settima posizione nel Girone A con 22 punti dopo 15 giornate. La formazione piemontese arriva da una vittoria contro l’Alcione (1-0), firmata da Akpa Akpro. In attacco spicca il giovane Asane Sow, autore di 5 reti, seguito dal capitano Comi con 4 gol.

Le quote principali e le opzioni di mercato disponibili

Le quote offerte dai principali bookmaker per le gare di Coppa Italia Serie C in gara secca sono spesso equilibrate, soprattutto considerando il fattore campo a favore della Pro Vercelli e la recente solidità mostrata dagli ospiti. In partite come questa, le quote per il successo nei 90 minuti possono variare a seconda degli operatori, ma in generale si rileva:

Pro Vercelli vittoria: favorita leggermente per il fattore campo

vittoria: favorita leggermente per il fattore campo Atalanta U23 vittoria: quota mediamente superiore rispetto ai padroni di casa

vittoria: quota mediamente superiore rispetto ai padroni di casa Pareggio nei 90 minuti: possibilità concreta, vista la frequenza di risultati equilibrati nei precedenti

Va ricordato che, in caso di parità, la qualificazione si deciderà ai calci di rigore, elemento che può influenzare sia le quote antepost sia quelle live durante il match.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

Alcuni dati e curiosità emergono dall’analisi dei numeri delle due squadre:

L’ Atalanta U23 non ha mai perso contro la Pro Vercelli nei precedenti ufficiali

non ha mai perso contro la nei precedenti ufficiali La Pro Vercelli presenta la peggior difesa tra le prime dieci del proprio girone con 20 reti subite

presenta la peggior difesa tra le prime dieci del proprio girone con 20 reti subite La squadra piemontese ha vinto l’ultima gara casalinga, rafforzando il morale in vista della Coppa

L’Atalanta U23 ha mostrato solidità difensiva nei precedenti a Vercelli, mantenendo la porta inviolata nell’ultimo confronto

Queste tendenze suggeriscono una sfida aperta, con possibilità di reti ma anche una certa attenzione difensiva, specialmente nella fase iniziale della partita.

In conclusione, l’ottavo di finale tra Atalanta U23 e Pro Vercelli si preannuncia equilibrato e ricco di spunti statistici. I precedenti, le recenti prestazioni e le quote offerte delineano un quadro in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza e dove la storia recente sembra favorire i bergamaschi, ma la competizione in gara secca lascia spazio a ogni esito.