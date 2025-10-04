Statistiche e quote Atalanta U23-Foggia: analisi Serie C

Serie C si appresta a vivere un nuovo avvincente appuntamento con la sfida tra Atalanta U23 e Foggia, in programma sabato 5 ottobre 2025. Il match rappresenta una tappa importante per entrambe le squadre, chiamate a riscattare un avvio di stagione non particolarmente brillante, e si prospetta come un confronto utile per analizzare statistiche, tendenze e le principali quote offerte dai bookmaker.

Atalanta U23-Foggia: descrizione e contesto dell’evento

L’incontro tra Atalanta U23 e Foggia mette di fronte due formazioni con ambizioni e necessità differenti, ma unite dall’urgenza di ottenere punti preziosi in ottica salvezza. I padroni di casa, guidati da Salvatore Bocchetti, sono attualmente al 19° posto in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte. L’avvio di stagione è stato caratterizzato da alcune difficoltà difensive, come dimostrano le 9 reti subite, a fronte delle 7 realizzate. Il rendimento interno è stato più equilibrato: in casa, Atalanta U23 ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Foggia, allenato da Delio Rossi, si trova in quindicesima posizione con 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Il dato che più preoccupa riguarda il reparto offensivo: soltanto 4 gol segnati a fronte di 11 subiti. In trasferta, la squadra pugliese fatica a imporsi, con un bilancio di tre sconfitte e un pareggio. Questi elementi rendono la gara un vero e proprio crocevia per entrambe le compagini.

Statistiche comparative: stato di forma e precedenti recenti

Analizzando i dati più rilevanti delle due squadre:

Atalanta U23 : 4 punti in 7 partite, 7 gol fatti e 9 subiti.

: 4 punti in 7 partite, 7 gol fatti e 9 subiti. In casa: 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta.

Media gol segnati per partita: 1.

Media gol subiti per partita: circa 1,3.

Foggia : 6 punti in 7 partite, 4 gol fatti e 11 subiti.

: 6 punti in 7 partite, 4 gol fatti e 11 subiti. In trasferta: 0 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte.

Media gol segnati per partita: circa 0,57.

Media gol subiti per partita: circa 1,57.

Entrambe le squadre hanno evidenziato difficoltà, ma con criticità differenti: i nerazzurri faticano a chiudere le partite, mentre i rossoneri hanno problemi soprattutto in attacco e lontano dal proprio stadio. I precedenti non sono numerosi, essendo la formazione bergamasca una delle novità del campionato, tuttavia l’analisi dei dati attuali mostra un confronto tra squadre in cerca di riscatto.

Quote principali disponibili per la sfida

I principali bookmaker offrono quote che riflettono l’equilibrio e l’incertezza del match. Le valutazioni tengono conto sia delle difficoltà di entrambe le squadre sia del fattore campo:

Esito Quota media Vittoria Atalanta U23 2.40 Pareggio 3.10 Vittoria Foggia 2.90

Le quote suggeriscono una leggera preferenza per i padroni di casa, probabilmente in virtù del rendimento più stabile tra le mura amiche rispetto alle difficoltà esterne del Foggia. Gli operatori, inoltre, propongono mercati alternativi come Under/Over 2.5 reti, con l’Under favorito alla luce delle basse medie realizzative delle due squadre.

Tendenze e curiosità numeriche: numeri chiave della partita

Alcuni dati e curiosità emergenti dall’andamento delle prime giornate:

Atalanta U23 ha segnato in tutte le partite giocate in casa.

ha segnato in tutte le partite giocate in casa. Foggia non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione.

non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione. I rossoneri hanno la seconda peggior difesa del girone con 11 reti subite.

Entrambe le squadre hanno una differenza reti negativa.

La media gol complessiva delle partite delle due formazioni è bassa: solo una gara su sette del Foggia è terminata con più di due reti totali.

Questi elementi indicano un confronto potenzialmente equilibrato, con la possibilità di una gara caratterizzata da poche reti e grande attenzione alla fase difensiva.

In sintesi, la sfida tra Atalanta U23 e Foggia rappresenta un interessante banco di prova per due squadre in cerca di riscatto. Le statistiche e le quote dei bookmaker evidenziano le difficoltà e le potenzialità di entrambe le formazioni, suggerendo una gara dal pronostico incerto e dall’alto valore statistico per gli appassionati di Serie C.