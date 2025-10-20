Statistiche e quote Atalanta-Slavia Praga: i numeri chiave

Atalanta e Slavia Praga si preparano ad affrontarsi nella fase a gironi della Champions League 2025-26 presso la New Balance Arena. Il match, in programma il 22 ottobre 2025, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni, con la squadra bergamasca che cerca di confermare il buon momento europeo e gli ospiti cechi chiamati a invertire una lunga striscia negativa nella massima competizione continentale.

Prima sfida europea tra Atalanta e Slavia Praga: il contesto

Quella tra Atalanta e Slavia Praga è una sfida inedita nel panorama europeo, trattandosi della prima volta che le due squadre si incontrano in una competizione UEFA. Lo Slavia Praga, reduce da una pesante sconfitta per 0-3 contro l’Inter, affronta per la seconda volta consecutiva una formazione italiana. I precedenti con club del nostro Paese non sorridono ai cechi: in dieci incontri ufficiali, lo Slavia ha raccolto nove sconfitte e un solo pareggio, subendo in totale 22 reti (media di 2,2 gol a partita). L’Atalanta arriva invece all’appuntamento con entusiasmo, dopo aver ribaltato il risultato contro il Bruges grazie a un gol di Mario Pasalic, che ha segnato la rete più tardiva nella storia europea della squadra (86’27’’).

Statistiche comparative: forme e precedenti delle due squadre

Analizzando il rendimento recente delle due formazioni nella fase a gironi della Champions League emergono dati interessanti:

L’ Atalanta ha perso solo 3 delle ultime 13 gare casalinghe nella fase a gironi, collezionando anche 6 pareggi e 4 vittorie.

ha perso solo 3 delle ultime 13 gare casalinghe nella fase a gironi, collezionando anche 6 pareggi e 4 vittorie. Le sconfitte interne della Dea sono arrivate di misura, come contro Villarreal e Real Madrid .

sono arrivate di misura, come contro e . Lo Slavia Praga non vince in Champions League da 13 partite (5 pareggi e 8 sconfitte), con l’ultimo successo risalente a settembre 2007 contro l’ FCSB .

non vince in da 13 partite (5 pareggi e 8 sconfitte), con l’ultimo successo risalente a settembre 2007 contro l’ . I cechi sono attualmente la squadra con la striscia aperta più lunga senza vittorie tra tutte quelle partecipanti all’edizione 2025-26.

Lo Slavia non si impone in Europa da 9 trasferte consecutive e rischia di eguagliare il record negativo del 2009.

Quote principali disponibili per Atalanta-Slavia Praga

Le agenzie di scommesse quotano la Dea nettamente favorita rispetto agli avversari cechi, considerato il rendimento recente e il fattore campo. Sebbene le quote possano subire variazioni a ridosso del match, la tendenza attuale vede:

Vittoria Atalanta : quotata con valori bassi, a testimonianza della fiducia dei bookmaker nella formazione di casa.

: quotata con valori bassi, a testimonianza della fiducia dei bookmaker nella formazione di casa. Pareggio: considerato possibile ma meno probabile, con quote più alte rispetto al successo nerazzurro.

Vittoria Slavia Praga: valutata come esito meno probabile, con quote sensibilmente più elevate.

Non mancano i mercati dedicati ai marcatori, con attenzione su Mario Pasalic, protagonista nella precedente gara europea e miglior realizzatore della storia atalantina in Champions League con 8 reti in 13 apparizioni.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati da non perdere

Alcuni dati curiosi e tendenze emergono dall’analisi delle statistiche:

Tre degli ultimi quattro gol europei dell’ Atalanta sono stati realizzati su calcio piazzato, confermando la pericolosità della squadra sulle palle inattive.

sono stati realizzati su calcio piazzato, confermando la pericolosità della squadra sulle palle inattive. Pasalic ha firmato il gol più tardivo nella storia della Dea in Champions , fissando un nuovo record personale e di squadra.

ha firmato il gol più tardivo nella storia della in , fissando un nuovo record personale e di squadra. Nel Slavia Praga spicca il capitano Lukáš Provod , leader per assist, occasioni create e passaggi chiave.

spicca il capitano , leader per assist, occasioni create e passaggi chiave. La squadra ceca non ha mai vinto contro avversarie italiane, subendo mediamente oltre 2 reti a partita.

In sintesi, la sfida tra Atalanta e Slavia Praga si presenta come un confronto segnato da statistiche e trend ben definiti. La formazione bergamasca, forte dei numeri recenti e del supporto del pubblico di casa, parte favorita ma dovrà confermare sul campo quanto suggerito dai dati e dalle quote disponibili.