Home | Statistiche e quote Atalanta-Sassuolo: numeri e curiosità chiave

L’anticipo domenicale dell’11ª giornata di Serie A 2025/26 vede protagoniste Atalanta e Sassuolo, che si sfideranno domenica 9 novembre alle ore 12:30 presso la New Balance Arena di Bergamo. La partita, trasmessa in esclusiva su DAZN, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, alla ricerca di punti pesanti per rilanciare la propria stagione nel massimo campionato italiano.

Atalanta-Sassuolo: il confronto tra due squadre in cerca di riscatto

L’incontro tra Atalanta e Sassuolo arriva in un momento particolare per entrambe le formazioni. La compagine bergamasca, guidata da Ivan Juric, non vince da sei turni in campionato, avendo raccolto cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime uscite. Un digiuno di vittorie che non si verificava dal 2018. Sul fronte opposto, i neroverdi di Fabio Grosso hanno ottenuto quattro punti nelle ultime quattro giornate, dopo un ottimo periodo che li aveva visti conquistare nove punti nelle precedenti quattro partite. Da segnalare la striscia positiva in trasferta del Sassuolo, imbattuto da tre gare esterne consecutive (due vittorie e un pareggio), un risultato che mancava dal primo trimestre del 2023.

Statistiche e precedenti: dominio Atalanta negli scontri diretti

La storia recente degli scontri tra le due squadre sorride decisamente alla Dea. Negli ultimi sette confronti interni di Serie A, l’Atalanta ha sempre avuto la meglio sul Sassuolo, segnando almeno due reti in ciascuna occasione. In caso di successo, la formazione orobica eguaglierebbe il record di otto vittorie casalinghe consecutive, risultato già raggiunto contro il Livorno tra il 1947 e il 2014.

Ultimi 14 confronti diretti: 11 vittorie Atalanta, 2 Sassuolo, 1 pareggio

Sassuolo a secco di gol contro l’Atalanta da 2 gare

Nella storia della competizione, il Sassuolo ha spesso faticato contro i nerazzurri, con un solo pareggio negli ultimi quattordici incroci. I neroverdi non segnano contro i bergamaschi da due partite, avvicinandosi alla propria peggior serie negativa contro questa avversaria.

Quote principali: equilibrio tra attacco e difesa

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono la tradizione favorevole all’Atalanta nei match casalinghi contro il Sassuolo. L’andamento altalenante delle due squadre, tuttavia, contribuisce a mantenere l’equilibrio nelle valutazioni pre-partita. I mercati più seguiti sono quelli relativi all’esito finale, al numero di gol totali e ai marcatori.

Vittoria Atalanta: favorita secondo i principali operatori

Over 2.5: spesso verificatosi negli ultimi precedenti

Giocatori chiave: attenzione a Lookman e Berardi nei mercati marcatori

La propensione offensiva di entrambe le formazioni è confermata dalle statistiche: l’Atalanta segna con regolarità soprattutto nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo, mentre il Sassuolo si esalta nelle riprese, realizzando l’82% delle proprie reti nei secondi tempi.

Curiosità numeriche e tendenze da non sottovalutare

L’incontro offre numerose curiosità dal punto di vista statistico:

L’Atalanta ha vinto almeno due partite nelle prime dieci giornate solo una volta dal 2014/15

Sassuolo: 82% dei gol segnati nella ripresa, record in Serie A

L’Atalanta costruisce molte azioni manovrate (seconda solo all’Inter per sequenze di almeno dieci passaggi concluse in area)

Attenzione a Lookman , vicino alla presenza numero 100 in Serie A e già a segno nell’ultimo turno casalingo

, vicino alla presenza numero 100 in Serie A e già a segno nell’ultimo turno casalingo Berardi ha realizzato sei gol contro l’Atalanta, di cui quattro in trasferta

Questi dati contribuiscono a delineare un match aperto, con possibili sorprese soprattutto nella seconda metà di gara, fase nella quale entrambe le squadre sono particolarmente prolifiche.

In conclusione, Atalanta–Sassuolo si presenta come una sfida dall’alto contenuto statistico e ricca di spunti interessanti sia per la tradizione che per le tendenze attuali. Le due squadre, in cerca di riscatto, daranno vita a un confronto dalle molteplici chiavi di lettura, dove numeri e curiosità possono fare la differenza nell’analisi pre-partita.