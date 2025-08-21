Statistiche e quote Atalanta-Pisa: i numeri degli esordi

Atalanta e Pisa si preparano a inaugurare la nuova stagione di Serie A in un match che offre spunti interessanti non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo statistico e delle quote. L’appuntamento, fissato per domenica presso la New Balance Arena, vede protagonista in panchina Ivan Juric, tecnico noto per la sua particolare propensione a partire forte nei debutti stagionali. L’attenzione degli appassionati è rivolta sia al campo sia ai numeri che accompagnano questa sfida, tra curiosità storiche e tendenze rilevanti.

Juric e la tradizione positiva negli esordi stagionali

Il nuovo esordio di Ivan Juric alla guida dell’Atalanta porta con sé una statistica significativa: in otto debutti stagionali in Serie A, il tecnico croato non ha mai perso, fatta eccezione per una sola occasione. Il suo bilancio complessivo recita quattro vittorie e quattro pareggi, distribuiti fra le esperienze con Genoa, Verona, Torino e Roma. Questa solidità iniziale è diventata una sorta di marchio di fabbrica, evidenziando la capacità di trasmettere subito disciplina e aggressività ai suoi uomini. Un dato che non passa inosservato nemmeno agli operatori delle quote, che spesso tengono conto di queste tendenze nella valutazione dei match inaugurali.

Statistiche comparative: forma e precedenti delle squadre

Analizzando il percorso di Juric nei vari club si notano alcune costanti:

Al Genoa debutto vincente nel 2016 (3-1 sul Cagliari ), seguito da pareggi di carattere con Sassuolo , Juventus e Lazio .

debutto vincente nel 2016 (3-1 sul ), seguito da pareggi di carattere con , e . Con il Verona , nel 2019, un 1-1 in inferiorità numerica contro il Bologna e, l’anno successivo, un 3-0 a tavolino sulla Roma dopo lo 0-0 sul campo.

, nel 2019, un 1-1 in inferiorità numerica contro il e, l’anno successivo, un 3-0 a tavolino sulla dopo lo 0-0 sul campo. Esperienze positive anche al Torino (2-1 a Monza, 0-0 con il Cagliari) e alla Roma (3-1 all’Udinese).

Unica macchia, la sconfitta subita proprio contro l’Atalanta nel 2021, quando allenava il Torino: un 2-1 deciso nei minuti di recupero.

Le quote principali disponibili per Atalanta-Pisa

Le performance passate di Juric influenzano spesso le valutazioni dei bookmaker. Nei match d’esordio delle sue squadre, le quote tendono a favorire la solidità difensiva e la propensione al pareggio o alla vittoria di misura. Per la sfida contro il Pisa, ci si attende una leggera preferenza per l’Atalanta, anche in virtù del fattore campo e della tradizione positiva del tecnico. Tuttavia, le quote possono riservare sorprese, soprattutto considerando l’eccezione rappresentata dal precedente negativo proprio contro questa squadra.

In generale, le quote dei principali mercati, come “1X2” (esito finale), “Under/Over” (numero di gol totali) e “Goal/No Goal” (entrambe le squadre a segno o meno), riflettono l’equilibrio e le peculiarità statistiche dei debutti di Juric. Tendenzialmente, gli operatori propongono:

Vittoria Atalanta : quota più bassa, favorita dal fattore casa

: quota più bassa, favorita dal fattore casa Pareggio : opzione da non sottovalutare, visti i precedenti

: opzione da non sottovalutare, visti i precedenti Vittoria Pisa: quota più alta, outsider del confronto

Tendenze numeriche e curiosità: il “debito” con l’Atalanta

Una curiosità statistica accompagna Juric in questa occasione: l’unica sconfitta nei debutti stagionali in Serie A gli è stata inflitta proprio dall’Atalanta, la squadra che ora si trova a guidare. Era il 21 settembre 2021, quando un gol nei minuti finali spezzò la sua imbattibilità agli esordi. Questo dato aggiunge un elemento di suggestione alla sfida contro il Pisa: Juric cercherà di trasformare quel precedente negativo in uno stimolo ulteriore per mantenere la tradizione positiva, questa volta da allenatore della “Dea”.

L’analisi dei numeri e delle quote in vista di Atalanta–Pisa restituisce un quadro ricco di spunti. La statistica degli esordi di Juric rappresenta un fattore da non sottovalutare anche per chi segue con attenzione le dinamiche dei match inaugurali, confermando l’importanza dei dati e delle tendenze nel racconto del calcio moderno.