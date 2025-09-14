Statistiche e Quote Atalanta: l’era Krstovic inizia a Bergamo

Atalanta si prepara a una nuova stagione di Serie A caratterizzata da cambiamenti significativi, sia in panchina che in attacco. L’arrivo di Nikola Krstovic, reduce dall’esperienza al Lecce, rappresenta uno dei principali punti di interesse per la squadra bergamasca, che apre il nuovo corso con il debutto di Juric come allenatore. L’esordio di Krstovic è particolarmente atteso, soprattutto perché dovrà sostituire l’ex capocannoniere Mateo Retegui, passato in estate all’estero dopo una stagione da protagonista.

Un nuovo ciclo per l’Atalanta: l’era Krstovic inizia

La stagione 2024-25 segna l’inizio di una nuova fase per la Dea, con diversi cambiamenti che coinvolgono sia la guida tecnica che la rosa. Il cambio di allenatore, con Juric al posto di Gasperini, segna una discontinuità rispetto al passato recente. L’attenzione si concentra ora sull’attacco, dove il compito di sostituire Retegui – autore di 25 reti e capocannoniere nell’ultimo campionato – spetta a Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino porta con sé caratteristiche sia simili che peculiari rispetto al suo predecessore, unite a una profonda conoscenza del campionato italiano grazie all’esperienza maturata a Lecce.

Il suo percorso, iniziato tra Serbia, Slovacchia e Italia, si arricchisce ora di una nuova sfida a Bergamo, dove ci si aspetta che il suo spirito combattivo e la sua propensione al sacrificio si integrino perfettamente nel nuovo contesto tecnico-tattico.

Numeri a confronto: Krstovic e Retegui tra statistiche e rendimento

L’analisi dei dati della scorsa stagione offre spunti interessanti sulle ragioni che hanno portato la Dea a investire su Krstovic. Secondo le statistiche raccolte da Sofascore:

Krstovic ha contribuito al 61,5% dei gol della sua squadra, il Lecce , segnando o servendo l’assist, il valore più alto del campionato.

ha contribuito al 61,5% dei gol della sua squadra, il , segnando o servendo l’assist, il valore più alto del campionato. Retegui , ora trasferitosi all’estero, seguiva con il 42,9%: un dato di rilievo ma nettamente inferiore rispetto al nuovo attaccante bergamasco.

, ora trasferitosi all’estero, seguiva con il 42,9%: un dato di rilievo ma nettamente inferiore rispetto al nuovo attaccante bergamasco. Per tiri tentati a partita, solo Castellanos ha fatto meglio di Krstovic (3,72 contro una media poco inferiore).

ha fatto meglio di (3,72 contro una media poco inferiore). La percentuale di tocchi rispetto al totale della squadra (5,77%) pone Krstovic tra i primi cinque attaccanti della scorsa Serie A.

Questi dati evidenziano come il nuovo centravanti sia stato fondamentale per il rendimento offensivo del Lecce, distinguendosi per la capacità di partecipare attivamente sia alla finalizzazione che alla costruzione dell’azione.

Quote e valutazioni dei bookmaker sull’impatto di Krstovic

Le principali agenzie di scommesse hanno aggiornato le quote alla luce dei movimenti di mercato e delle novità in casa Atalanta. L’attenzione degli operatori si concentra sulle possibilità di Krstovic di inserirsi rapidamente nelle dinamiche offensive della squadra di Juric. Le quote relative al primo marcatore e al numero di reti stagionali per il montenegrino risultano particolarmente interessanti, considerando il suo passato recente e il ruolo centrale che andrà a ricoprire.

Inoltre, le valutazioni dei bookmaker riflettono una certa fiducia nelle potenzialità di Krstovic di mantenere un impatto simile a quello registrato a Lecce, sia in termini di reti segnate che di partecipazione al gioco. Le quote per una stagione da protagonista sono generalmente in linea con quelle dei principali attaccanti del campionato, a testimonianza dell’attesa che circonda il suo approdo a Bergamo.

Curiosità numeriche e tendenze: l’identikit di Krstovic

Alcune statistiche e curiosità aiutano a delineare il profilo di Krstovic:

Ha iniziato la carriera come portiere, passando poi all’attacco dopo aver mostrato doti offensive fuori dal comune.

È uno dei pochi attaccanti ad aver superato il 60% di partecipazione ai gol della propria squadra in Serie A nell’ultima stagione.

Unisce capacità realizzative a qualità di gioco corale, risultando prezioso sia come finalizzatore che come uomo squadra.

Il suo percorso da Golubovac a Bergamo evidenzia determinazione e spirito di adattamento, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi nell’imminente stagione.

In conclusione, l’arrivo di Krstovic all’Atalanta rappresenta uno degli aspetti più interessanti della nuova stagione di Serie A. Le statistiche e le prime valutazioni dei bookmaker suggeriscono che il montenegrino abbia le carte in regola per ricoprire un ruolo da protagonista, confermando il suo valore in un contesto tecnico rinnovato.