Home | Statistiche e quote Atalanta-Lecce: focus su Krstovic e sfida

Il prossimo confronto tra Atalanta e Lecce, in programma domenica alle 15 presso lo stadio di Bergamo, si preannuncia come una delle sfide più interessanti del weekend di Serie A. La partita sarà diretta dall’arbitro Manganiello di Pinerolo (VAR Marini) e trasmessa in diretta su Dazn. Al centro dell’attenzione c’è la ricerca della prima vittoria in campionato per i nerazzurri, con un occhio di riguardo verso il rendimento offensivo dei due reparti d’attacco.

Focus sull’evento: Atalanta-Lecce e il ritorno degli ex

La sfida tra Atalanta e Lecce porta con sé diverse tematiche di rilievo, a partire dalla presenza di Krstovic, grande ex di turno, ora punto di riferimento offensivo per i giallorossi. L’attaccante montenegrino, nella scorsa stagione, ha inciso in modo determinante sulle sorti del Lecce, partecipando direttamente al 59% delle reti della squadra pugliese. Nella stagione 2024/2025, il Lecce si trova ad affrontare nuovamente le difficoltà realizzative che lo hanno contraddistinto come peggior attacco del massimo campionato, avendo realizzato 27 gol, dei quali ben 11 portano la firma di Krstovic e 5 sono assist suoi. L’attenzione è puntata anche sulle condizioni fisiche di Scamacca, ancora alle prese con terapie per un’infiammazione al ginocchio, e sull’atteso rientro di Lookman dopo l’impegno con la Nigeria.

Statistiche a confronto: il peso di Krstovic e il rendimento offensivo

Analizzando i dati della passata stagione, emergono alcuni aspetti chiave:

Krstovic ha partecipato direttamente a 16 delle 27 reti totali del Lecce (59%).

ha partecipato direttamente a 16 delle 27 reti totali del (59%). Nel confronto con Retegui (oggi in forza all’ Atalanta ), l’incidenza sulle reti della squadra si attesta al 42% (33 su 78 reti nerazzurre).

(oggi in forza all’ ), l’incidenza sulle reti della squadra si attesta al 42% (33 su 78 reti nerazzurre). Krstovic ha realizzato 11 gol, di cui 7 con il destro, 3 con il mancino e 1 di testa. Due realizzazioni sono arrivate su rigore e una su punizione.

ha realizzato 11 gol, di cui 7 con il destro, 3 con il mancino e 1 di testa. Due realizzazioni sono arrivate su rigore e una su punizione. Ha tentato 137 tiri, 42 dei quali nello specchio della porta, subendo anche 4 legni.

In fase di gioco, si registra una certa tendenza a perdere palla (266 duelli persi, 213 passaggi sbagliati) e una bassa percentuale di dribbling riusciti (16 su 59 tentati).

Il dato più interessante riguarda la capacità di Krstovic di inserirsi rapidamente nei meccanismi di squadra, con una presenza costante in campo (oltre 3.000 minuti, titolare in 37 gare su 37 chiamate) e una crescita evidente nel numero di reti segnate rispetto all’annata precedente.

Le quote principali dei bookmaker per Atalanta-Lecce

Le principali agenzie di scommesse pongono l’Atalanta favorita per la conquista dei tre punti, complice anche il fattore campo. Le quote per la vittoria dei nerazzurri oscillano generalmente tra 1.40 e 1.55, mentre il successo esterno del Lecce viene valutato intorno a 6.50-7.00. Il pareggio si attesta su quote comprese tra 4.00 e 4.50.

Vittoria Atalanta: 1.40-1.55

Pareggio: 4.00-4.50

Vittoria Lecce: 6.50-7.00

Per quanto riguarda i mercati dei marcatori, Krstovic e Scamacca sono tra i più quotati per una rete nei novanta minuti, mentre particolare attenzione è riservata anche all’eventuale ritorno al gol di Lookman qualora fosse della partita.

Tendenze e curiosità numeriche sulla sfida

Alcuni dati e tendenze offrono ulteriori spunti di riflessione:

Krstovic ha segnato 2 gol nelle prime 2 gare da titolare con il Lecce ad agosto 2023.

ha segnato 2 gol nelle prime 2 gare da titolare con il ad agosto 2023. Il Lecce si conferma una delle squadre con meno gol realizzati, ma la presenza di un attaccante come Krstovic garantisce costante pericolosità.

si conferma una delle squadre con meno gol realizzati, ma la presenza di un attaccante come garantisce costante pericolosità. L’ Atalanta cerca di migliorare la propria incisività offensiva, soprattutto in assenza di alcuni titolari chiave.

cerca di migliorare la propria incisività offensiva, soprattutto in assenza di alcuni titolari chiave. Il match rappresenta un test per valutare la crescita di Krstovic , giocatore segnalato da Vucinic e ispirato da Ibrahimovic .

, giocatore segnalato da e ispirato da . L’impegno e la resistenza fisica di Krstovic si riflettono nei numerosi minuti giocati e nella propensione a tentare la conclusione anche da posizioni difficili.

In conclusione, la sfida tra Atalanta e Lecce si presenta come un interessante banco di prova per entrambe le formazioni, con i riflettori puntati sulle statistiche degli attaccanti e sulle quote offerte dai bookmaker. I dati confermano il ruolo centrale di Krstovic nell’economia offensiva pugliese, mentre i nerazzurri puntano sulla profondità della rosa per ottenere il primo successo stagionale.