Home | Statistiche e quote Atalanta-Inter: analisi e tendenze top

L’attesa per Atalanta-Inter, match valido per la 17ª giornata della Serie A 2025/26, cresce in vista della sfida in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 al New Balance Stadium di Bergamo. L’incontro mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma unite dalla necessità di ottenere punti pesanti in questa delicata fase del campionato.

Atalanta-Inter: un confronto che accende la Serie A

Il ritorno in campo dopo la pausa natalizia propone una delle sfide più interessanti del turno, con Atalanta e Inter pronte a confrontarsi in un contesto che va oltre il semplice valore del risultato. Da una parte, la formazione nerazzurra guidata da Cristian Chivu cerca il pronto riscatto dopo la delusione in Supercoppa italiana e punta a consolidare la propria posizione di vertice in classifica. Dall’altra, la Dea di Palladino ha ritrovato compattezza e risultati positivi dopo il cambio in panchina e vuole sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria. La partita è attesa anche dagli appassionati di Fantacalcio, attenti alle scelte di formazione che potrebbero essere influenzate da infortuni e rientri dell’ultimo minuto. In particolare, l’Inter dovrà fare i conti con l’assenza certa di Bonny, mentre Calhanoglu torna a disposizione ma partirà presumibilmente dalla panchina.

Analisi delle statistiche: forma e precedenti tra le due squadre

I dati delle ultime stagioni rafforzano l’interesse per questo incontro. Ecco alcune statistiche di rilievo:

Inter imbattuta negli ultimi 13 confronti diretti con l’ Atalanta in Serie A .

imbattuta negli ultimi 13 confronti diretti con l’ in . Ben 6 vittorie consecutive dei nerazzurri milanesi contro la Dea negli scontri più recenti.

negli scontri più recenti. L’ultimo successo dell’ Atalanta risale al novembre 2018, quando in panchina sedeva Gian Piero Gasperini .

risale al novembre 2018, quando in panchina sedeva . La serie attuale di risultati positivi dell’Inter contro i bergamaschi è la più lunga dagli anni Sessanta.

Questi dati fotografano una netta supremazia nerazzurra negli ultimi confronti, ma evidenziano anche come la motivazione della Dea possa essere alimentata dal desiderio di interrompere una sequenza così negativa. Sul fronte della forma, l’Inter arriva da un periodo caratterizzato da una sola “X” stagionale, ottenuta di recente ma solo ai rigori, e non ha ancora registrato un pareggio nei tempi regolamentari tra campionato e Champions League. L’Atalanta invece, sotto la nuova guida tecnica, ha mostrato solidità e capacità di reazione, rendendo il match meno scontato di quanto suggeriscano i precedenti.

Quote principali e mercati disponibili per Atalanta-Inter

Le principali agenzie di scommesse pongono l’Inter come favorita per il successo esterno, ma con differenze di quotazione che riflettono il peso della trasferta a Bergamo e l’incognita legata alla ripresa dopo la sosta. Queste le quote aggiornate:

Esito Eurobet Snai Vincitu Betsson Vittoria Inter 2.00 2.00 2.06 2.10 Pareggio (X) 3.55 3.55 3.55 3.50

Le quote evidenziano come l’ipotesi di una nuova vittoria dell’Inter sia tenuta in alta considerazione dagli analisti. Il segno “X”, ovvero il pareggio, viene invece proposto a una quota più elevata, a conferma della minore frequenza di questo esito nei precedenti più recenti. In aggiunta, i bookmaker offrono vari mercati accessori e bonus per i nuovi utenti, fattori che possono incidere sulla scelta delle giocate ma che vanno valutati con attenzione.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su serie e record

Alcune tendenze statistiche meritano un approfondimento:

L’ Inter non subisce sconfitte dall’ Atalanta in Serie A da oltre cinque anni.

non subisce sconfitte dall’ in da oltre cinque anni. La striscia di sei vittorie consecutive contro la Dea non si registrava dal ciclo storico degli anni Sessanta per i nerazzurri.

non si registrava dal ciclo storico degli anni Sessanta per i nerazzurri. L’equilibrio recente nei pareggi: la formazione di Chivu non ha ancora pareggiato nei tempi regolamentari tra le principali competizioni stagionali.

non ha ancora pareggiato nei tempi regolamentari tra le principali competizioni stagionali. L’Atalanta, con il nuovo tecnico, ha migliorato il rendimento difensivo e punta a consolidare questa tendenza anche contro un attacco prolifico come quello dell’Inter.

Questi dati suggeriscono che la partita potrebbe offrire spunti interessanti sia per gli amanti delle statistiche sia per chi segue le tendenze delle quote e dei risultati.

In sintesi, Atalanta-Inter si preannuncia come un confronto ricco di spunti tra due squadre che, seppur con motivazioni differenti, cercano conferme e riscatto in uno dei momenti chiave della stagione. Le statistiche, le quote e le tendenze numeriche contribuiscono a delineare un quadro completo di un match dal grande fascino, che promette di tenere alta l’attenzione di tifosi e appassionati.