Statistiche e quote Atalanta-Genoa: numeri e tendenze Coppa Italia

La Coppa Italia entra nella fase degli ottavi di finale con sfide di grande interesse, tra cui spicca quella tra Atalanta e Genoa. L’incontro si svolgerà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso la New Balance Arena di Bergamo. Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida dopo aver ottenuto risultati positivi nei rispettivi campionati, e si preparano ad affrontarsi per conquistare un posto nei quarti della coppa nazionale.

Analisi dell’incontro: due squadre in crescita si sfidano a Bergamo

L’incrocio tra Atalanta e Genoa si preannuncia interessante non solo per la posta in palio, ma anche per il momento che entrambe stanno vivendo. La Dea, guidata da Raffaele Palladino, ha saputo reagire prontamente alla sconfitta subita all’esordio contro il Napoli in campionato, conquistando due vittorie di rilievo: una in Champions League contro il Francoforte e una in Serie A contro la Fiorentina. Questo rinnovato slancio testimonia la volontà di risalire posizioni sia a livello nazionale che internazionale.

Dall’altra parte, il Genoa di Daniele De Rossi attraversa un periodo positivo, come dimostrano le quattro gare consecutive senza sconfitte tra Serie A e Coppa. La squadra ligure ha ottenuto vittorie importanti contro Sassuolo e Verona e pareggi con Fiorentina e Cagliari, uscendo dalla zona retrocessione e trovando fiducia nei propri mezzi. La Coppa Italia rappresenta per il Grifone un’opportunità per confermare la crescita recente e continuare su questa strada.

Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento delle due squadre

L’analisi dei precedenti in Coppa Italia suggerisce una leggera supremazia del Genoa rispetto all’Atalanta, con sette sfide disputate nella competizione nazionale. Tuttavia, è importante sottolineare che l’ultimo confronto diretto risale a ben 28 anni fa, il che rende difficile trarre indicazioni strettamente attuali dai dati storici.

Atalanta imbattuta nelle ultime due gare ufficiali (Champions League e Serie A).

imbattuta nelle ultime due gare ufficiali (Champions League e Serie A). Genoa reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato.

reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato. Nei sette precedenti in Coppa Italia, il “No Goal” si è verificato sei volte, segnalando una tendenza a partite equilibrate e con poche reti.

Il cammino recente delle due squadre suggerisce che entrambe sono in una fase di rilancio, con motivazioni alte sia per proseguire nella competizione sia per confermare il buon momento di forma.

Le quote principali: Atalanta favorita, ma attenzione alle sorprese

Secondo i principali operatori, l’Atalanta parte con i favori del pronostico. Le quote per l’esito finale mostrano un netto vantaggio per la squadra di casa, con valori che variano leggermente tra i bookmakers:

Esito Quota Vittoria Atalanta 1,50 – 1,55 Pareggio 4,00 – 4,10 Vittoria Genoa 6,00 – 6,25

Da segnalare anche le principali quote relative ai mercati “Goal/No Goal”: il “No Goal” è generalmente offerto tra 1,72 e 1,75, mentre il “Goal” si attesta intorno a 2,00-2,05. Questi dati riflettono la tendenza storica a incontri poco prolifici dal punto di vista realizzativo tra le due formazioni.

Per il passaggio turno, l’Atalanta è quotata a 1,22, mentre il Genoa si trova a quota 4,00, a testimonianza della percezione di un divario netto tra le due rose sul piano qualitativo e delle aspettative di mercato.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati che fanno la differenza

Analizzando i numeri delle due squadre, emergono alcune curiosità interessanti:

Nei precedenti in Coppa Italia , sei su sette si sono chiusi con l’esito “No Goal”.

, sei su sette si sono chiusi con l’esito “No Goal”. Una rete da fuori area è quotata a 3,25, segnalando la possibilità che una giocata individuale possa risultare decisiva in una partita spesso bloccata.

Il Genoa viene ritenuto più propenso a ricevere cartellini, con quota 1,85 per più ammonizioni rispetto all’ Atalanta (2,90).

viene ritenuto più propenso a ricevere cartellini, con quota 1,85 per più ammonizioni rispetto all’ (2,90). Gianluca Scamacca è tra i principali indiziati per segnare, quotato a 2,40 come marcatore.

è tra i principali indiziati per segnare, quotato a 2,40 come marcatore. Un’espulsione è quotata a 6,00 e l’intervento del VAR che decreta un rosso a 3,25.

Questi dati aiutano a comprendere meglio le dinamiche attese del match e le possibili chiavi di lettura, sottolineando come episodi e dettagli possano incidere in modo decisivo sull’esito finale.

In sintesi, la sfida tra Atalanta e Genoa per gli ottavi di Coppa Italia si presenta come un confronto tra due squadre in salute, con i favori del pronostico dalla parte dei padroni di casa ma con il Genoa pronto a giocarsi le proprie chance. Le statistiche storiche suggeriscono equilibrio e poche reti, mentre le quote confermano la fiducia degli operatori nell’Atalanta, pur senza escludere la possibilità di sorprese in una competizione spesso imprevedibile.