Home | Statistiche e quote Atalanta-Bruges: dati, trend e curiosità

La Champions League torna protagonista con la sfida tra Atalanta e Bruges, valida per la seconda giornata della fase a girone unico. L’incontro si disputerà martedì 30 settembre 2025 alle ore 18:45 presso la New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri cercheranno riscatto dopo il pesante esordio parigino. Il match promette spettacolo, dati i recenti risultati e le statistiche che vedono le due squadre tra le più interessanti di questa edizione.

Atalanta e Bruges di nuovo a confronto in Champions League

L’appuntamento tra Atalanta e Bruges rappresenta la seconda edizione consecutiva in cui queste due squadre si affrontano nella massima competizione europea. Nella scorsa stagione fu il Bruges a imporsi sia all’andata che al ritorno nei playoff, con un risultato complessivo di 5-2. Per la squadra allenata da Juric, questa è l’occasione per riscattarsi dopo la pesante sconfitta subita in casa del PSG, mentre i belgi, guidati da Hayen, arrivano galvanizzati dal sorprendente 4-1 inflitto al Monaco alla prima giornata. Il pubblico di Bergamo sarà chiamato a sostenere una Atalanta ferita ma determinata, mentre il Bruges potrà contare su un entusiasmo crescente data la brillante partenza europea.

Statistiche a confronto: forma attuale e precedenti tra le due squadre

Le statistiche evidenziano alcuni dati interessanti per comprendere meglio il valore delle due formazioni:

Atalanta ha perso solo 3 delle 10 partite di Champions League della scorsa stagione (4 vittorie, 3 pareggi), ma due di queste sconfitte sono arrivate proprio contro il Bruges .

ha perso solo 3 delle 10 partite di della scorsa stagione (4 vittorie, 3 pareggi), ma due di queste sconfitte sono arrivate proprio contro il . Le vittorie ottenute dal Bruges contro la Dea nella passata edizione hanno interrotto una lunga striscia negativa contro club italiani: 15 partite senza successo (6 pareggi, 9 sconfitte) dal 2003 al 2025.

contro la nella passata edizione hanno interrotto una lunga striscia negativa contro club italiani: 15 partite senza successo (6 pareggi, 9 sconfitte) dal 2003 al 2025. L’Atalanta ha perso tutte le ultime 3 gare disputate in Champions League, eguagliando la peggior serie negativa dal 2019.

Per quanto riguarda la forma attuale:

Il Bruges ha ottenuto soltanto una sconfitta nelle ultime 5 gare della fase a gironi (2 vittorie, 2 pareggi), un andamento che testimonia la solidità della formazione belga.

ha ottenuto soltanto una sconfitta nelle ultime 5 gare della fase a gironi (2 vittorie, 2 pareggi), un andamento che testimonia la solidità della formazione belga. All’esordio stagionale, il Bruges è stato secondo solo al Real Madrid per numero di tiri totali (26) nella prima giornata.

Quote principali sui mercati della partita Atalanta-Bruges

Le principali agenzie di scommesse propongono quote equilibrate per questa sfida. Il fattore campo e il desiderio di riscatto rendono la Atalanta leggermente favorita, ma il Bruges ha dimostrato di poter essere una mina vagante. Tra i mercati più seguiti troviamo:

Vittoria Atalanta : la quota oscilla mediamente tra 1.90 e 2.10.

: la quota oscilla mediamente tra 1.90 e 2.10. Pareggio : le quote sono comprese tra 3.40 e 3.60.

: le quote sono comprese tra 3.40 e 3.60. Vittoria Bruges: il successo dei belgi viene quotato tra 3.80 e 4.20.

Molto gettonati anche i mercati su goal e over, visti i precedenti ricchi di reti tra le due squadre. Gli operatori danno fiducia a un match aperto, con quote under/over 2.5 gol piuttosto ravvicinate.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche prima del match

Diversi dati numerici meritano attenzione in vista della sfida di Bergamo:

La Dea ha subito almeno un gol in 6 delle ultime 7 gare europee, con una sola partita a porta inviolata.

ha subito almeno un gol in 6 delle ultime 7 gare europee, con una sola partita a porta inviolata. La difesa nerazzurra ha concesso ben 13 tiri in porta nell’ultima gara contro il PSG , record negativo per il club in Champions League .

, record negativo per il club in . Il centrocampista Hans Vanaken è stato decisivo per il Bruges con 1 gol e 1 assist all’esordio, raggiungendo quota 14 partecipazioni a gol nella competizione (11 reti, 3 assist), record assoluto nella storia del club belga.

è stato decisivo per il con 1 gol e 1 assist all’esordio, raggiungendo quota 14 partecipazioni a gol nella competizione (11 reti, 3 assist), record assoluto nella storia del club belga. Charles De Ketelaere, ora all’Atalanta, potrebbe diventare il primo giocatore a segnare sia per che contro il Bruges in questa competizione.

In conclusione, Atalanta e Bruges si presentano a questo incrocio europeo con motivazioni altissime e numeri che preannunciano una gara ricca di spunti. Le statistiche e le quote raccontano di un confronto equilibrato, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza e in cui curiosità e tendenze numeriche aggiungono ulteriore fascino al match.