Statistiche e quote Atalanta 2025: numeri e trend della Dea

L’estate 2025 rappresenta un momento di svolta per il calcio italiano, in particolare per l’Atalanta, protagonista di una profonda trasformazione tecnica e gestionale. Dopo il ciclo vincente guidato da Gian Piero Gasperini, culminato nella storica affermazione europea del 2024, la società bergamasca ha avviato un nuovo percorso affidandosi a Raffaele Palladino. In questo articolo analizziamo, attraverso dati, statistiche e le principali quote dei bookmaker, come si sta evolvendo l’Atalanta nella stagione 2025/2026 e quali sono le prospettive secondo operatori e analisti.

L’eredità di Gasperini e il nuovo corso Palladino: evoluzione tattica

L’addio di Gasperini ha segnato la fine di un’epoca, lasciando in eredità all’Atalanta una precisa identità tattica. Il suo 3-4-2-1, basato su pressing alto, marcature individuali e trequartisti versatili, ha portato il club a risultati storici tra cui la qualificazione in Champions League e la vittoria in Europa League. L’arrivo di Palladino, dopo una breve parentesi di Jurić, ha rappresentato una scelta di continuità, ma anche di evoluzione.

Il modulo base resta la difesa a tre, ma Palladino introduce una maggiore flessibilità offensiva, alternando la costruzione dal basso a rapide verticalizzazioni.

Rispetto al passato, l’ Atalanta cerca di consolidare maggiormente il possesso palla, gestendo i ritmi e alternando fasi di pressione a momenti di controllo.

La fase difensiva si ibrida: la marcatura "uomo su uomo" viene affiancata da riferimenti a zona per una maggiore solidità e minore dispendio energetico.

Questi accorgimenti sono volti a valorizzare la qualità tecnica dei singoli e la coesione del gruppo, con l’obiettivo di mantenere l’Atalanta tra le protagoniste del calcio italiano.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento recente

La stagione corrente vede un’Atalanta ancora solida nei numeri, sia sul piano offensivo che difensivo. Analizzando i dati più recenti, emergono alcuni trend significativi:

La squadra ha mantenuto una media di oltre 1,5 gol segnati a partita nelle ultime 10 gare ufficiali.

In casa, l’ Atalanta ha collezionato l’80% di risultati utili, confermando il Gewiss Stadium come fortino difficile da espugnare.

Il possesso palla medio è cresciuto dal 51% al 55% con Palladino, segnale di una maggiore gestione e controllo della partita.

, segnale di una maggiore gestione e controllo della partita. La percentuale di passaggi completati è salita dal 78% all’82%, con una diminuzione degli errori individuali in fase di costruzione.

Nei precedenti stagionali contro le dirette concorrenti per la zona Champions League, l’Atalanta ha ottenuto risultati equilibrati, alternando vittorie di prestigio a pareggi combattuti, a testimonianza di una rosa competitiva ma ancora in fase di assestamento tattico.

Quote principali disponibili per l’Atalanta e piazzamenti

Secondo le principali piattaforme di scommesse sportive, l’Atalanta viene considerata tra le favorite per l’accesso alla prossima Champions League. Le quote aggiornate per un piazzamento tra le prime quattro oscillano tra 2.50 e 3.00, a conferma della fiducia riposta dagli analisti nella solidità della formazione di Palladino.

Obiettivo Quota media Vincente Serie A 8.00 Top 4 (Champions League) 2.75 Vincente Coppa Italia 6.50

Le quote sul singolo match variano a seconda dell’avversario e del contesto, ma in generale l’Atalanta viene spesso proposta favorita nei match casalinghi e con quote equilibrate in trasferta contro le big.

Tendenze e curiosità numeriche sull’Atalanta 2025/26

Alcuni dati curiosi e tendenze statistiche caratterizzano la nuova Atalanta:

La squadra è andata a segno in tutte le partite casalinghe finora disputate in stagione.

Il numero di marcatori diversi è cresciuto: ben 9 giocatori hanno già trovato la via della rete in campionato.

La media dei tiri tentati per partita è stabile sopra quota 14, segno di una propensione offensiva rimasta invariata nonostante il cambio tecnico.

Sotto la gestione Palladino, il numero di ammonizioni si è ridotto del 20%, a conferma di una maggiore disciplina tattica.

In conclusione, l’Atalanta affronta la stagione 2025/26 con un’identità in evoluzione, forte della tradizione gasperiniana ma proiettata verso nuove sfide. Le statistiche e le quote dei bookmaker confermano la squadra tra le più solide del panorama italiano, pronta a lottare per i traguardi più prestigiosi grazie a una gestione sapiente e a una rosa di qualità.