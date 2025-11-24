Home | Statistiche e quote Arsenal-Tottenham: analisi e numeri derby

Nella stagione 2024/25 della Premier League, il derby tra Arsenal e Tottenham rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario calcistico inglese. La sfida, in programma all’Emirates Stadium alle ore 17.30, non mette in palio soltanto punti preziosi per la classifica, ma offre anche la possibilità di analizzare dati, statistiche e le principali quote proposte dai bookmaker. In un contesto di forte rivalità e ambizioni rinnovate, la partita promette di essere un banco di prova significativo per entrambe le squadre.

Arsenal-Tottenham: il racconto di una rivalità storica con ambizioni europee

Il derby del Nord di Londra tra Arsenal e Tottenham non è soltanto una sfida cittadina, ma uno scontro tra due filosofie e percorsi differenti. Nella stagione corrente, i Gunners allenati da Mikel Arteta stanno vivendo un periodo di grande slancio, grazie a una gestione societaria che ha visto investimenti superiori ai 700 milioni di sterline negli ultimi anni e una fiducia incondizionata nel tecnico spagnolo. Sul fronte opposto, il Tottenham cerca riscatto e punti pesanti per tornare competitivo ai massimi livelli, in un calendario che non concede pause.

Confronto tra rendimento e precedenti: i numeri di Arsenal e Tottenham

L’analisi delle statistiche comparative aiuta a comprendere meglio la posta in palio e le possibili dinamiche della partita:

Arsenal : attualmente in testa alla Premier League con 29 punti in 12 giornate, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con una differenza reti di +18.

: attualmente in testa alla con 29 punti in 12 giornate, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con una differenza reti di +18. Tottenham : reduce da un periodo altalenante, i Spurs non vincono in casa dell’ Arsenal da diversi anni e sono chiamati a invertire il trend negativo nei derby.

: reduce da un periodo altalenante, i non vincono in casa dell’ da diversi anni e sono chiamati a invertire il trend negativo nei derby. Precedenti recenti: nell’ultimo confronto all’Emirates, l’Arsenal si è imposto con un netto 4-1, grazie anche a una tripletta di Eberechi Eze, primo giocatore a realizzare un hat-trick nel derby dal 1978.

Le statistiche evidenziano una superiorità attuale dei Gunners, sia sul piano dei risultati che delle prestazioni, ma la storia del derby insegna che i valori possono spesso essere sovvertiti sul campo.

Le principali quote dei bookmaker per Arsenal-Tottenham

Le quote proposte dai bookmaker riflettono il momento favorevole dell’Arsenal. La squadra di Arteta parte da favorita per la vittoria finale, mentre il Tottenham viene quotato a valori più alti, segno della difficoltà della trasferta e delle recenti prestazioni non sempre convincenti. Gli operatori sottolineano anche la frequenza con cui il derby regala marcature multiple, con l’opzione “over 2.5 gol” spesso privilegiata dagli analisti.

Esito Quota media Vittoria Arsenal 1.70 Pareggio 3.80 Vittoria Tottenham 4.50 Over 2.5 gol 1.65

Questi valori sono puramente indicativi e variano a seconda dei momenti e delle scelte dei singoli operatori.

Tendenze e curiosità numeriche: Arsenal letale da fermo

Alcune tendenze statistiche meritano attenzione in vista della partita:

L’ Arsenal si è confermato come una delle squadre più efficaci sui calci piazzati, grazie al contributo di Nicolas Jover , specialista delle situazioni da fermo.

si è confermato come una delle squadre più efficaci sui calci piazzati, grazie al contributo di , specialista delle situazioni da fermo. I Gunners hanno segnato in tutte le partite casalinghe della stagione, confermando una costanza realizzativa che incide sulle scelte degli analisti.

hanno segnato in tutte le partite casalinghe della stagione, confermando una costanza realizzativa che incide sulle scelte degli analisti. Il Tottenham, invece, fatica a mantenere la porta inviolata in trasferta, con una media superiore a 1,5 gol subiti lontano da casa.

Questi dati suggeriscono che la partita potrebbe essere animata e ricca di occasioni, con particolare attenzione ai calci piazzati e alle fasi iniziali di gara.

In sintesi, Arsenal-Tottenham si presenta come un derby di grande interesse non solo per la rivalità storica, ma anche per il valore delle statistiche e delle quote che accompagnano l’evento. Il percorso recente delle due squadre e le tendenze numeriche offrono spunti di analisi utili per comprendere meglio le dinamiche di una delle sfide più sentite della Premier League.