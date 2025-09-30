Home | Statistiche e quote Arsenal-Olympiacos: confronto e numeri chiave

Arsenal e Olympiacos si affrontano martedì 1° ottobre alle ore 21:00 all’Emirates Stadium di Londra, per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26. La gara attira grande attenzione per la marcata differenza di rendimento delle due squadre nelle rispettive competizioni e per il valore delle quote proposte dai principali operatori di scommesse. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire una sfida che potrebbe già indirizzare il cammino nel girone.

Analisi della partita: Arsenal favorito in casa

La sfida tra Arsenal e Olympiacos vede i padroni di casa partire da una posizione di netto vantaggio, supportata sia dai risultati recenti che dalla tradizione favorevole tra le mura amiche. La squadra allenata da Mikel Arteta si presenta con una striscia impressionante di 13 successi consecutivi in casa nella fase a gironi di Champions League. In campionato, i Gunners hanno dimostrato carattere e capacità di reazione, come evidenziato dal pari ottenuto in extremis contro il Manchester City e dalla rimonta vincente in casa del Newcastle. In ambito europeo, l’esordio contro l’Athletic Bilbao si è concluso con un convincente 0-2 esterno, segnale di una squadra solida e ben organizzata.

Dal canto suo, l’Olympiacos, pur essendo capolista nel campionato greco a pari punti con l’AEK, ha faticato all’esordio europeo, fermandosi sullo 0-0 contro il Pafos. La formazione guidata da Mendilibar è chiamata a invertire una tendenza negativa in trasferta: negli ultimi dieci incontri fuori casa in Champions, i greci hanno sempre perso, senza riuscire a trovare la via del gol con continuità. L’obiettivo sarà quello di sorprendere i londinesi puntando sulla creatività di Podence e la concretezza di El Kaabi, ma le statistiche non sembrano sorridere alla formazione del Pireo.

Statistiche e confronto tra Arsenal e Olympiacos

L’approccio alle statistiche permette di evidenziare alcuni elementi chiave per comprendere meglio la sfida:

Arsenal : 13 vittorie consecutive in casa nella fase a gironi di Champions League

: 13 vittorie consecutive in casa nella fase a gironi di Champions League Olympiacos : 10 sconfitte esterne di fila nella massima competizione europea

: 10 sconfitte esterne di fila nella massima competizione europea In Premier League, i Gunners hanno mostrato resilienza e qualità contro avversari di livello come Manchester City e Newcastle

e In patria, l’Olympiacos non ha ancora perso ed è in testa alla Super League greca

Nei precedenti incontri europei, le due squadra si sono spesso affrontate in match molto combattuti, ma il fattore campo sembra giocare un ruolo decisivo soprattutto per l’Arsenal. Da segnalare anche la capacità dei londinesi di trovare sempre il gol in queste occasioni, mentre il rendimento difensivo dei greci in trasferta è apparso deficitario.

Quote principali e mercati più seguiti

I principali bookmaker confermano il ruolo di favorita dell’Arsenal. Le quote aggiornate al momento mostrano:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Arsenal 1.18 1.18 Pareggio 6.50 6.50 Vittoria Olympiacos 13.00 17.00

Queste valutazioni sottolineano quanto gli operatori ritengano probabile un successo dei londinesi davanti al proprio pubblico. Le quote per il pareggio e la vittoria esterna sono invece decisamente alte, segnale della fiducia riposta nell’organico di Arteta e della difficoltà attesa per la formazione greca.

Focus sui protagonisti e curiosità numeriche

Tra i singoli, spicca il nome di Bukayo Saka, considerato uno degli uomini chiave dell’Arsenal. In tre apparizioni stagionali in Champions League, Saka ha ottenuto una media valutativa di 7.53, fornendo un assist e risultando decisivo nei duelli individuali. Al suo fianco, Gabriel Martinelli si è distinto per efficacia, con un gol e un assist registrati pur avendo giocato pochi minuti, e una valutazione media di 8.2. Questi numeri testimoniano la profondità offensiva dei londinesi.

L’Olympiacos si affida alla creatività di Daniel Podence, autore di 3 dribbling riusciti su 4 tentati nel match precedente, e alla solidità di El Kaabi in avanti. Tuttavia, i numeri in trasferta in Champions rimangono per ora un ostacolo difficile da superare per la formazione ellenica.

Il confronto tra Arsenal e Olympiacos si preannuncia come una sfida dal sapore europeo, caratterizzata da un netto favore del pronostico in favore dei londinesi. Le statistiche e le quote dei bookmaker rafforzano l’idea di una gara indirizzata, ma resta la curiosità per eventuali sorprese e la possibilità di assistere a una partita ricca di spunti tecnici e agonistici, utile anche per comprendere le dinamiche dei gironi di Champions League.