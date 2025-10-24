Statistiche e quote Arsenal-Crystal Palace: i numeri del derby

La Premier League entra nel vivo con la nona giornata, proponendo una serie di sfide che catturano l’attenzione degli appassionati non solo per il valore tecnico in campo, ma anche per l’interesse statistico e l’analisi delle quote offerte dai principali bookmaker. Tra i match più attesi spicca Arsenal-Crystal Palace, in programma all’Emirates Stadium domenica 26 ottobre alle 15:00: una sfida tra due squadre dal percorso recente diverso, con i padroni di casa saldamente in vetta e le Eagles reduci da una delusione europea, ma desiderose di riscatto.

Arsenal-Crystal Palace: presentazione e contesto del derby di Londra

La partita tra Arsenal e Crystal Palace rappresenta uno dei derby più sentiti della capitale inglese. I Gunners, guidati da Mikel Arteta, stanno vivendo un ottimo avvio di stagione e puntano a consolidare il primato in classifica. L’Arsenal arriva imbattuto nelle ultime sei gare contro il Palace e conta su una rosa ricca di talento ed esperienza, con giocatori in grande forma come Bukayo Saka e Declan Rice. Dall’altra parte, il Crystal Palace, reduce dalla sconfitta in Europa Conference League contro il Larnaca, cerca risposte immediate per rilanciarsi anche in campionato. Il morale non è dei migliori per gli uomini di Oliver Glasner, ma l’obiettivo è quello di sfruttare la trasferta all’Emirates per restare agganciati alle posizioni di vertice della Premier League.

Forma recente e statistiche a confronto: Arsenal inarrestabile, Palace solido

Analizzando il percorso delle due squadre nelle ultime settimane, emergono dati interessanti:

Arsenal ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle quattro partite giocate in casa in questa stagione.

ha raccolto tre vittorie e un pareggio nelle quattro partite giocate in casa in questa stagione. I Gunners sono imbattuti da sei confronti diretti con il Palace , segnando almeno due gol in cinque occasioni e infliggendo, in due casi, cinque reti agli avversari.

sono imbattuti da sei confronti diretti con il , segnando almeno due gol in cinque occasioni e infliggendo, in due casi, cinque reti agli avversari. Il Crystal Palace ha perso una sola partita nelle ultime sei, mantenendo una buona solidità difensiva e restando sempre competitivo, anche lontano da Selhurst Park.

Nel bilancio complessivo, l’Arsenal vanta la difesa meno battuta della Premier League (solo tre gol subiti) e si conferma tra le squadre più prolifiche, specialmente nei 15 minuti prima e dopo l’intervallo. Il Palace, invece, tende a segnare negli ultimi 15 minuti di entrambi i tempi, ma proprio in questa fase ha subito il maggior numero di reti.

Quote principali: bookmaker concordi sulla supremazia Arsenal

I principali operatori del settore esprimono una netta preferenza per la squadra di casa. Le quote raccolte presso i più noti bookmaker sono le seguenti:

Esito William Hill Bwin Bet365 Vittoria Arsenal 1.40 1.43 1.42 Pareggio 4.40 4.60 4.75 Vittoria Crystal Palace 7.00 7.25 7.50

Il successo dei Gunners appare quindi l’esito più probabile secondo le stime, mentre un’affermazione esterna del Crystal Palace viene considerata dagli addetti ai lavori come un risultato decisamente remoto.

Uomini chiave e numeri da non perdere: Rice, Saka e Mateta protagonisti

La sfida vede in campo alcuni dei protagonisti più interessanti del campionato:

Declan Rice (Arsenal) – 8 presenze, 1 gol, 2 assist, 13 passaggi chiave e 53% di precisione nei passaggi: fondamentale per equilibrio e transizioni.

(Arsenal) – 8 presenze, 1 gol, 2 assist, 13 passaggi chiave e 53% di precisione nei passaggi: fondamentale per equilibrio e transizioni. Bukayo Saka (Arsenal) – 2 gol in 6 partite, media voto 7.38, decisivo nei dribbling (38 su 73 duelli vinti).

(Arsenal) – 2 gol in 6 partite, media voto 7.38, decisivo nei dribbling (38 su 73 duelli vinti). Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) – 5 gol in 8 presenze, 25 tiri totali di cui 16 nello specchio: principale minaccia offensiva per i Gunners .

(Crystal Palace) – 5 gol in 8 presenze, 25 tiri totali di cui 16 nello specchio: principale minaccia offensiva per i . Daniel Muñoz (Crystal Palace) – 720 minuti giocati, 1 gol, 2 assist, 24 tackle e 11 intercetti: prezioso sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco.

Tra le curiosità statistiche, l’Arsenal ha segnato quattro volte sia nei 15 minuti precedenti l’intervallo che nei 15 successivi, mentre il Palace si conferma squadra temibile nelle fasi finali dei tempi. Da segnalare anche la dipendenza realizzativa degli ospiti da Mateta, miglior marcatore e giocatore con più tiri totali e nello specchio.

In sintesi, il derby londinese tra Arsenal e Crystal Palace offre numerosi spunti di riflessione per chi ama andare oltre il semplice risultato: le statistiche, le tendenze di gioco e le quote dei bookmaker raccontano una sfida che, nonostante il favore dei pronostici per i padroni di casa, promette comunque emozioni e possibili sorprese, con tanti protagonisti chiamati a lasciare il segno in uno degli appuntamenti clou della giornata.