Statistiche e quote Arsenal-Bayern Monaco: equilibrio Champions

Arsenal e Bayern Monaco si preparano a sfidarsi all’Emirates Stadium nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 21.00. L’incontro mette di fronte due delle squadre più in forma d’Europa, entrambe al comando del loro gruppo con 12 punti conquistati in quattro partite. Questo match non solo può definire il destino delle due squadre nella competizione, ma offre anche spunti interessanti per gli appassionati di statistiche e quote.

Due giganti europei a confronto: Arsenal e Bayern Monaco

L’attesa per questa sfida è altissima: Arsenal e Bayern Monaco sono tra le formazioni più forti e costanti della stagione, come testimoniano i loro risultati. I padroni di casa arrivano da una convincente vittoria nel North London Derby contro il Tottenham, trascinati da una tripletta di Eze. La squadra allenata da Arteta mostra una solidità difensiva e una varietà di soluzioni offensive che la rendono temibile contro chiunque.

Arsenal : 12 punti in 4 gare nella fase a gironi

: 12 punti in 4 gare nella fase a gironi Bayern Monaco : 17 vittorie e 1 pareggio in stagione

: 17 vittorie e 1 pareggio in stagione Entrambe le squadre guidano i rispettivi campionati nazionali

Il Bayern Monaco di Kompany si presenta a Londra con una sola assenza importante, Jamal Musiala, e con la sorpresa Lennart Karl, il più giovane marcatore della storia bavarese in Champions. I tedeschi hanno appena battuto il PSG nel turno precedente e mostrano un attacco prolifico, guidato da Kane.

Analisi delle statistiche: forma e precedenti recenti

Le statistiche delle due squadre evidenziano un equilibrio che rende la partita particolarmente interessante anche per chi segue le quote dei bookmakers.

Squadra Ultimi 5 match (tutte le competizioni) Gol segnati Gol subiti Arsenal 4V, 1P 12 4 Bayern Monaco 5V 15 3

Negli ultimi 5 incontri diretti, il Bayern Monaco ha prevalso 3 volte, con 1 pareggio e 1 vittoria per l’ Arsenal .

ha prevalso 3 volte, con 1 pareggio e 1 vittoria per l’ . La media gol nelle sfide recenti tra queste due squadre è superiore a 2,5 reti a partita.

La forma recente di entrambe suggerisce un confronto equilibrato, con attacchi molto prolifici e difese solide.

Quote principali dei bookmakers: cosa aspettarsi

Le principali piattaforme di scommesse evidenziano un sostanziale equilibrio nelle quote per l’esito finale, con una leggera preferenza per il Bayern Monaco grazie alla sua impressionante serie di risultati in stagione. Le quote aggiornate si aggirano mediamente su:

Vittoria Arsenal : quota tra 2.70 e 2.90

: quota tra 2.70 e 2.90 Pareggio: quota 3.40–3.60

Vittoria Bayern Monaco: quota tra 2.45 e 2.60

Molti operatori vedono probabile una partita ricca di gol: la quota per l’”Over 2.5 reti” oscilla tra 1.60 e 1.75, mentre l’”Entrambe le squadre a segno” è proposta tra 1.50 e 1.65.

Tendenze e curiosità numeriche: cosa dice la storia

Alcune tendenze statistiche meritano attenzione per gli appassionati di dati e curiosità:

Arsenal ha segnato almeno 2 gol in ognuna delle ultime 6 partite interne di Champions League .

ha segnato almeno 2 gol in ognuna delle ultime 6 partite interne di . Bayern Monaco è imbattuto fuori casa da 8 gare europee consecutive.

è imbattuto fuori casa da 8 gare europee consecutive. Nelle ultime 4 sfide tra Arsenal e Bayern Monaco si sono registrati almeno 3 gol a partita.

e si sono registrati almeno 3 gol a partita. L’ultima vittoria dell’Arsenal contro il Bayern all’Emirates risale al 2015.

Questi dati suggeriscono una sfida aperta e potenzialmente spettacolare, con grande attenzione alle fasi offensive di entrambe le squadre.

In conclusione, Arsenal–Bayern Monaco si prospetta come un confronto ad alta intensità, sia dal punto di vista tecnico che statistico. L’equilibrio tra le squadre e le quote aggiornate dei bookmakers testimoniano l’incertezza dell’esito, rendendo la partita uno degli appuntamenti più attesi della settimana calcistica europea.