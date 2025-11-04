Home | Statistiche e quote Arezzo-Perugia: dati, trend e curiosità

Serie C entra nel vivo con una delle sfide più sentite dell’anno: il derby tra Perugia e l’Arezzo, in programma domenica prossima allo stadio Curi. L’attenzione di tifosi e addetti ai lavori si concentra soprattutto sull’incredibile cammino degli amaranto, protagonisti di un inizio stagione da record. Analizziamo nel dettaglio i numeri che accompagnano questa attesa sfida, le statistiche chiave e le quote più interessanti offerte dai bookmaker.

Un’inarrestabile cavalcata verso il derby di Perugia

L’Arezzo si presenta al derby con una solida leadership in classifica e una consapevolezza costruita sulle prestazioni esterne. Dopo dodici giornate di campionato, la squadra guidata da Bucchi ha dimostrato una continuità impressionante, soprattutto lontano dal proprio stadio. Ecco i numeri salienti:

16 punti conquistati su 18 disponibili in trasferta

Imbattibilità fuori casa: 5 vittorie e 1 pareggio

Migliore differenza reti esterna (+10) della Lega Pro

15 reti segnate sui campi avversari, miglior attacco in trasferta

Dietro questi risultati si nasconde una mentalità vincente, frutto del lavoro dello staff tecnico e della crescita del gruppo, che anche nei momenti di difficoltà ha saputo reagire con determinazione. L’atteggiamento propositivo e la maturità tattica si sono rivelati elementi chiave nel percorso di avvicinamento a una delle gare più sentite della stagione.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento a confronto

Il ruolino di marcia dell’Arezzo in trasferta è secondo solo al Brescia (girone A), con il quale condivide il primato di imbattibilità fuori casa. Analizziamo i dati principali:

26 gol realizzati in totale in campionato: miglior attacco dei tre gironi di Serie C

Più della metà delle reti segnate in trasferta

Tre marcatori principali (Pattarello, Tavernelli, Varela) con 3 gol ciascuno

Successi esterni di rilievo come il 3-1 contro Juventus Next Gen e il 4-2 a Piancastagnaio

Tali performance contribuiscono a consolidare la reputazione difensiva e offensiva della squadra, che ha saputo imporsi anche in contesti difficili, mantenendo una costanza di rendimento rara in questa fase della stagione.

Quote principali disponibili per il derby del Curi

In attesa di conoscere le ultime variazioni delle quote, i bookmaker stanno monitorando con attenzione il percorso dell’Arezzo e del Perugia. In generale, squadre con un simile andamento in trasferta vengono spesso considerate leggermente favorite o proposte con quote più basse per la vittoria esterna. Tuttavia, la natura del derby, tradizionalmente imprevedibile, porta gli operatori a mantenere una certa prudenza nella determinazione delle quote. Si prevede quindi un equilibrio nei mercati principali (1X2), mentre le giocate su “Goal/No Goal” e “Over/Under” sono influenzate dalle statistiche offensive dell’Arezzo, soprattutto lontano dal Comunale.

Tendenze utili e curiosità numeriche: Arezzo macchina da gol in trasferta

Alcuni dati si rivelano particolarmente interessanti per chi segue le statistiche:

L’ Arezzo ha segnato almeno due gol in 5 delle 6 trasferte disputate

La serie positiva fuori casa dura dall'inizio del campionato

Oltre la metà dei gol totali della squadra sono arrivati lontano dal proprio stadio

L’attacco amaranto è il più prolifico dell’intera Lega Pro

Questi numeri sottolineano come la squadra si esprima al meglio lontano dal pubblico amico, riuscendo ad essere concreta sotto porta e solida in difesa, caratteristiche che la rendono una delle realtà più interessanti dell’attuale stagione di Serie C.

In conclusione, il derby tra Perugia e Arezzo promette spettacolo non solo per la rivalità storica, ma anche per il confronto tra due squadre che stanno scrivendo pagine importanti dal punto di vista statistico. Le performance in trasferta degli amaranto rappresentano un elemento chiave dell’attesa, mentre le quote riflettono equilibrio e incertezza tipici di una sfida così sentita.