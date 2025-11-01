Statistiche e quote Altamura-Cosenza: sfida aperta in Serie C

Il match tra Altamura e Cosenza, valido per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026, si disputerà sabato 1 novembre 2025 alle ore 14:30. L’incontro vede protagoniste due squadre con obiettivi di classifica differenti, ma il campo potrebbe riservare maggiore equilibrio rispetto a quanto i numeri attuali suggeriscano. La sfida è particolarmente attesa perché rappresenta uno snodo importante sia per la rincorsa dei pugliesi che per le ambizioni di promozione dei calabresi.

Altamura-Cosenza: due cammini diversi si incrociano in Serie C

La partita tra Altamura e Cosenza si presenta come un confronto interessante tra due formazioni che, pur partendo da situazioni di classifica differenti, arrivano all’appuntamento con motivazioni forti. L’Altamura ha vissuto una fase di difficoltà nella prima parte di stagione, ma nelle ultime settimane è riuscita a invertire la tendenza grazie a due vittorie consecutive. I successi contro Picerno e Foggia, con il colpo esterno allo Zaccheria, hanno restituito fiducia all’ambiente pugliese, che ora guarda con maggiore ottimismo alla possibilità di risalire la graduatoria.

Sul fronte opposto, il Cosenza ha interrotto una mini-crisi – solo un punto nelle due gare precedenti – tornando alla vittoria in modo convincente contro il Potenza (3-0). Nonostante qualche battuta d’arresto, i “lupi” sono pienamente in corsa per i vertici del girone e possono contare su un organico profondo, in grado di ruotare diversi elementi senza perdere qualità. L’importanza della posta in palio rende questa sfida ancora più delicata, con entrambe le squadre chiamate a dimostrare maturità e solidità.

Analisi delle statistiche: forma recente e rendimento

Per comprendere meglio il valore delle due squadre in questo momento della stagione, si possono evidenziare alcuni dati salienti:

Altamura ha vinto le ultime due partite, mostrando una crescita sia dal punto di vista del gioco che della tenuta difensiva.

ha vinto le ultime due partite, mostrando una crescita sia dal punto di vista del gioco che della tenuta difensiva. I pugliesi hanno saputo sfruttare le difficoltà degli avversari diretti ( Picerno e Foggia ), ma ora si trovano di fronte a una squadra in salute come il Cosenza .

e ), ma ora si trovano di fronte a una squadra in salute come il . Il Cosenza , dopo una flessione, ha rialzato la testa con una vittoria netta, segnando tre reti senza subirne.

, dopo una flessione, ha rialzato la testa con una vittoria netta, segnando tre reti senza subirne. Entrambe le formazioni hanno alternato fasi di rendimento altalenante, ma i recenti risultati suggeriscono una possibile inversione di tendenza, soprattutto per l’Altamura.

Nei precedenti più recenti, il Cosenza si è dimostrato solido soprattutto nei match casalinghi, mentre l’Altamura ha iniziato a trovare punti anche in trasferta, come dimostrato dalla vittoria allo Zaccheria.

Quote principali e mercati offerti dai bookmaker

Le principali agenzie di scommesse, come Sisal, hanno pubblicato le quote per questa sfida, evidenziando il favore dei pronostici per il Cosenza. Di seguito le quote base:

Esito Quota Vittoria Altamura (1) 3,90 Pareggio (X) 3,40 Vittoria Cosenza (2) 1,85

La quota per la vittoria del Cosenza risulta dunque la più bassa, segno che i bookmaker ritengono la squadra calabrese favorita. Tuttavia, il valore elevato associato al successo dei pugliesi (3,90) testimonia la possibilità di un risultato aperto, specie considerando il buon momento dell’Altamura. Le quote per il pareggio si attestano su valori intermedi, suggerendo equilibrio e incertezza.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcune tendenze utili da considerare per analizzare il match:

L’ Altamura ha segnato gol in entrambe le ultime due partite, dimostrando una ritrovata efficacia offensiva.

ha segnato gol in entrambe le ultime due partite, dimostrando una ritrovata efficacia offensiva. Il Cosenza ha realizzato tre reti nell’ultima uscita, confermando una buona vena realizzativa dopo lo stop precedente.

ha realizzato tre reti nell’ultima uscita, confermando una buona vena realizzativa dopo lo stop precedente. I “lupi” hanno mostrato una certa solidità difensiva, con la porta rimasta inviolata nell’ultimo turno.

Le scelte di formazione dei due allenatori potrebbero influenzare l’andamento della gara, con possibili staffette in attacco e moduli speculari (3-4-3 per l’Altamura, 4-3-3 per il Cosenza).

Questi dati suggeriscono una sfida tra due squadre in crescita, con diversi elementi in grado di incidere sul risultato finale.

L’incontro tra Altamura e Cosenza promette equilibrio e interesse, sia per la classifica sia per le recenti evoluzioni delle due squadre. Le statistiche e le quote fotografano una partita aperta, in cui il momento positivo dei pugliesi si confronta con le ambizioni dei calabresi.