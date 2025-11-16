Statistiche e Quote Alcione Milano-Novara: equilibrio in Serie C

Il confronto tra Alcione Milano e Novara, valido per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C, si disputerà domenica 16 novembre 2025 alle ore 14.30 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Entrambe le squadre stanno vivendo momenti positivi: i padroni di casa puntano alle zone alte della classifica, mentre gli ospiti cercano continuità nei risultati per restare in zona playoff. L’evento attira l’attenzione tanto per la posta in palio quanto per l’equilibrio che sembra caratterizzare la sfida, secondo dati e statistiche recenti.

Alcione Milano-Novara: due squadre in crescita si sfidano a Sesto

La quattordicesima giornata di Serie C vede protagoniste due formazioni in ottimo stato di forma. Da una parte, Alcione Milano si presenta con una serie positiva che l’ha portata al quarto posto in classifica con 24 punti, frutto di un rendimento costante e di un sorprendente successo esterno contro il Brescia nell’ultimo turno. Dall’altra, il Novara arriva galvanizzato dalla vittoria contro il Lecco, che ha permesso ai piemontesi di entrare in zona playoff con 15 punti.

Alcione Milano: 3 sole lunghezze dalla seconda posizione, cerca la terza vittoria consecutiva.

: 3 sole lunghezze dalla seconda posizione, cerca la terza vittoria consecutiva. Novara: serie positiva e imbattibilità che dura da settimane, obiettivo consolidare la posizione playoff.

Sarà una gara in cui entrambe le squadre dovranno confermare i progressi mostrati finora. Alcuni nomi di spicco saranno assenti o in ruoli chiave: per l’Alcione peserà la squalifica del capitano Galli, mentre il Novara si affiderà a Donadio e Da Graca per guidare l’attacco.

Forma recente e precedenti: numeri a confronto tra Alcione e Novara

Le statistiche delle due formazioni nelle ultime settimane offrono spunti di analisi interessanti:

Alcione Milano ha conquistato importanti successi, tra cui la vittoria esterna sul Brescia (0-1), che ha confermato il buon momento della squadra.

ha conquistato importanti successi, tra cui la vittoria esterna sul (0-1), che ha confermato il buon momento della squadra. Novara ha battuto il Lecco (1-0), mostrando solidità e organizzazione difensiva.

Entrambe le squadre adottano il modulo 4-3-1-2, con uomini di qualità in mezzo al campo e attaccanti in grado di fare la differenza. La tendenza recente premia la solidità difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni create, aspetti che sono stati determinanti nelle ultime vittorie ottenute sia dall’Alcione che dal Novara.

Quote principali e analisi dei mercati: equilibrio nei valori Snai

Le principali quote offerte dai bookmaker, in particolare da Snai, riflettono un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Ecco una sintesi delle quote principali per l’esito finale:

Esito Quota Vittoria Alcione Milano (1) 2,40 Pareggio (X) 2,80 Vittoria Novara (2) 3,00

Il fattore campo attribuisce un leggero vantaggio ai padroni di casa, ma la quota relativamente bassa per il pareggio evidenzia come la gara sia considerata molto aperta. Il successo esterno del Novara non è affatto da escludere, secondo le valutazioni degli operatori.

Curiosità numeriche: strisce positive e ruoli chiave

Alcuni dati numerici arricchiscono l’analisi dell’incontro:

Alcione Milano è alla ricerca della terza vittoria consecutiva, risultato mai raggiunto in questa stagione.

Novara è imbattuto da diverse settimane e ha incassato pochi gol nelle ultime partite.

è imbattuto da diverse settimane e ha incassato pochi gol nelle ultime partite. L’assenza di Galli per squalifica potrebbe influenzare l’assetto dell’Alcione, mentre Da Graca si conferma uomo decisivo per il Novara.

Entrambe le squadre puntano su un modulo speculare, il 4-3-1-2, e su interpreti in grado di determinare l’equilibrio tra i reparti.

In sintesi, Alcione Milano e Novara si presentano all’appuntamento con obiettivi chiari e un rendimento che lascia presagire una gara aperta e combattuta. Le statistiche e le quote confermano l’incertezza della sfida, in cui dettagli e singoli episodi potrebbero risultare decisivi ai fini del risultato finale.