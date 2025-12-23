Statistiche e quote aggiornate: Zirkzee vicino alla Roma

L’attenzione sul calciomercato di Serie A si concentra in questi giorni sulla possibile trattativa che vede Joshua Zirkzee, attaccante olandese in forza al Manchester United, vicino al trasferimento alla Roma. La sessione invernale di mercato si aprirà ufficialmente il 2 gennaio e terminerà il 2 febbraio 2026, ma le trattative sono già in fermento, con i giallorossi alla ricerca di rinforzi offensivi per migliorare il proprio rendimento nella seconda parte di stagione.

La Roma accelera sul mercato: Zirkzee primo obiettivo per l’attacco

La necessità della Roma di trovare un nuovo attaccante è diventata ancora più pressante dopo le recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini e la sconfitta subita contro la Juventus. La squadra, infatti, ha bisogno di rafforzare il proprio reparto offensivo e, tra i nomi sondati, spicca quello di Zirkzee. Dopo che le piste che portavano a Ferguson e Dovbyk sono state scartate – con il secondo che in estate era stato vicino al Milan –, la società capitolina sembra aver individuato nell’olandese il profilo ideale.

Attualmente ai margini del progetto tecnico dello United, Zirkzee ha vissuto una stagione complicata: in Premier League ha collezionato 10 presenze, per un totale di 364 minuti in campo, realizzando un solo gol. La stagione precedente aveva segnato 7 reti in 49 presenze complessive, di cui 3 in campionato. Il valore di mercato attuale si aggira sui 40 milioni di euro, cifra al momento fuori portata per la Roma che starebbe lavorando a un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League. Tuttavia, la trattativa resta complessa anche per motivi legati alla rosa dello United: tra gennaio e febbraio, infatti, la squadra inglese dovrà fare a meno di Mbeumo e Diallo, impegnati in Coppa d’Africa, e ciò potrebbe posticipare un’eventuale cessione di Zirkzee dopo il 15 gennaio.

Analisi delle statistiche individuali e confronto con le esigenze giallorosse

Un aspetto centrale nella valutazione del possibile trasferimento di Zirkzee alla Roma riguarda le sue statistiche recenti e la capacità di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra. Nella stagione in corso:

10 presenze in Premier League

in 364 minuti giocati

1 gol realizzato

La stagione precedente aveva invece fatto registrare:

49 presenze complessive

7 gol totali (di cui 3 in campionato)

Questi dati suggeriscono alcune riflessioni: Zirkzee è un attaccante giovane, con ancora margini di crescita, ma non ha ancora mostrato una particolare prolificità sotto porta in Premier League. Tuttavia, il suo stile di gioco e la capacità di lavorare per la squadra potrebbero rivelarsi preziosi per le dinamiche offensive della Roma, che ha bisogno di un riferimento centrale capace di dialogare con i compagni e aprire spazi.

Le nuove quote dei bookmaker sull’affare Zirkzee-Roma

L’interesse nei confronti del possibile trasferimento di Zirkzee alla Roma si riflette anche nelle valutazioni dei principali siti di scommesse. Le quote sull’esito positivo dell’operazione hanno subito un notevole abbassamento nelle ultime settimane:

Bookmaker Quota Novembre Quota Attuale Goldbet 2,50 1,70 Planewin365 2,50 1,70 Better Lottomatica 2,50 1,70

Questo calo indica una crescente fiducia da parte degli operatori nell’effettiva chiusura della trattativa. Le quote, infatti, rappresentano un indicatore sintetico delle probabilità assegnate all’evento: valori più bassi corrispondono a una maggiore probabilità stimata. Tuttavia, è importante ricordare che le quote non garantiscono l’esito dell’operazione, ma riflettono il flusso di informazioni e aspettative degli scommettitori e dei bookmaker.

Curiosità e tendenze: le dinamiche del mercato e le variabili in gioco

La trattativa per Zirkzee si inserisce in un contesto di mercato molto dinamico, dove le esigenze delle squadre si intrecciano con vincoli economici e regolamentari. Alcune curiosità e tendenze rilevanti:

Il valore del giocatore, fissato a circa 40 milioni di euro, rappresenta un ostacolo per le squadre italiane, che puntano su formule creative come il prestito con obbligo di riscatto.

La presenza di competizioni internazionali come la Coppa d’Africa può influire sulle tempistiche delle trattative, spingendo i club a posticipare operazioni in base alla disponibilità dei giocatori.

Le quote dei bookmaker spesso anticipano i movimenti di mercato, ma non sono immuni da variazioni dovute a nuovi sviluppi o indiscrezioni dell'ultima ora.

In sintesi, il possibile trasferimento di Zirkzee alla Roma rappresenta una delle operazioni più seguite del calciomercato invernale. Le quote in ribasso testimoniano la crescente fiducia degli operatori nell’affare, mentre le statistiche del giocatore e le dinamiche di mercato ne fanno un caso di studio interessante per appassionati e addetti ai lavori.