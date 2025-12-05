Vai al contenuto
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO

Statistiche e quote aggiornate: Wolverhampton-Manchester United

Il Molineux Stadium di Wolverhampton si prepara ad accogliere uno degli incontri più attesi della Premier League 2025/26: lunedì 8 dicembre alle 21:00 i Wolves ospiteranno il Manchester United. Questa sfida, valida per la quindicesima giornata del massimo campionato inglese, promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per conquistare punti preziosi.

Analisi della sfida: Wolves contro Manchester United al Molineux

Il confronto tra Wolverhampton e Manchester United si preannuncia interessante sia dal punto di vista tecnico che statistico. I padroni di casa, guidati da una formazione ricca di giovani talenti e con una struttura tattica impostata su un 3-4-3, cercano riscatto dopo un inizio di stagione complicato. In porta ci sarà Sam Johnstone, protetto dal trio difensivo Toti Gomes, Emmanuel Agbadou e Yerson Mosquera. Il centrocampo dovrà garantire copertura e dinamismo, mentre in attacco si punta sulle qualità di Jørgen Strand Larsen e André Trindade.

Bonus di Benvenuto

Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

 VAI AL SITO
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

 VAI AL SITO
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

 VAI AL SITO
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

 VAI AL SITO
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

 VAI AL SITO
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

 VAI AL SITO
Fino a 50€

T&C su netbet.it

 VAI AL SITO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate

Dall’altra parte, il Manchester United risponde con un modulo simile (3-4-2-1), affidandosi in avanti a Matheus Cunha, supportato da Bryan Mbeumo e Joshua Zirkzee. In difesa, il trio Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Luke Shaw garantisce solidità, mentre la regia di Bruno Fernandes e la presenza di Casemiro in mediana rappresentano punti di forza nei Red Devils.

Statistiche a confronto e andamento recente delle squadre

Un’analisi delle prestazioni nelle ultime giornate di Premier League mostra:

  • Manchester United: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare.
  • Wolverhampton: 5 sconfitte consecutive, situazione che evidenzia le difficoltà attraversate dai Wolves.

La classifica vede i Red Devils a metà graduatoria, mentre i Wolves sono chiamati a invertire una pericolosa tendenza negativa. Nei precedenti incontri tra le due squadre, il Manchester United ha spesso avuto la meglio, ma non sono mancati risultati sorprendenti.

Tra i protagonisti attesi:

  • Matheus Cunha: 762 minuti giocati, 1 gol, 237 passaggi, 10 key passes, 29 dribbling tentati (52% di successo).
  • Jørgen Strand Larsen: 12 presenze, 1 gol, 48 contrasti vinti su 130.
  • Bryan Mbeumo: 5 reti e 1 assist in 14 partite.

Quote principali e mercato scommesse: Red Devils favoriti

Le principali piattaforme di scommesse indicano il Manchester United come favorito per la vittoria:

Esito William Hill Bet365
Vittoria Manchester United 1.75 1.80
Vittoria Wolves 4.20 4.10
Pareggio 3.80 4.00

Il successo interno dei Wolves è dunque considerato meno probabile, mentre il pareggio viene visto come esito intermedio. Queste quote riflettono non solo lo stato di forma delle due formazioni, ma anche i risultati degli ultimi precedenti.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche del match

Osservando i dati recenti emergono alcune tendenze significative:

  • I Wolves non vincono da cinque partite in campionato.
  • Il Manchester United ha segnato in tutte le ultime cinque trasferte.
  • Bryan Mbeumo si conferma uno degli attaccanti più incisivi, coinvolto attivamente in 6 reti stagionali.
  • Jørgen Strand Larsen si distingue per i duelli fisici, anche se la finalizzazione resta da migliorare.

Un aspetto da seguire sarà il contributo dei subentranti come T. Arokodare e Mason Mount, che potrebbero risultare determinanti nei minuti finali della gara.

In conclusione, WolverhamptonManchester United si presenta come un confronto ricco di spunti statistici e di dati interessanti, utili per comprendere lo stato di forma delle due squadre e le strategie adottate per questo atteso appuntamento di Premier League.

Argomenti

Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 50€

T&C su netbet.it

VAI AL SITO

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO