Statistiche e quote aggiornate Vis Pesaro-Guidonia Serie C

Vis Pesaro e Guidonia si preparano a scendere in campo per la 14ª giornata del Girone B di Serie C, in programma sabato 15 novembre 2025 allo Stadio Tonino Benelli. La sfida, attesa sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori, potrebbe influenzare in modo significativo il cammino stagionale di entrambe le squadre. L’evento rappresenta un’opportunità per analizzare non solo lo stato di forma delle due compagini, ma anche le principali quote e statistiche che caratterizzano l’incontro.

Stato di forma a confronto: due percorsi positivi

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con un trend positivo che ha attirato l’interesse degli osservatori. Vis Pesaro può vantare una serie di risultati utili consecutivi che ne testimoniano la solidità:

Sette partite senza sconfitte nelle ultime giornate

Due vittorie (2-0 contro il Pontedera e 1-0 contro la Juventus Next Gen U23 )

e 1-0 contro la ) Cinque pareggi, tra cui l’1-1 in trasferta con la Ternana

La formazione guidata da Roberto Stellone sembra aver trovato un equilibrio, soprattutto in fase difensiva, concedendo pochi gol agli avversari. L’ottima organizzazione e la capacità di gestire i momenti delicati delle partite hanno permesso ai marchigiani di mantenere una continuità importante.

Il Guidonia e la striscia di risultati utili

Dall’altra parte, anche il Guidonia Montecelio attraversa un periodo positivo, mettendo in mostra solidità e concretezza:

Tredici punti raccolti nelle ultime cinque partite

Quattro vittorie (tra cui l’ultima, per 2-0, contro il Pontedera )

) Un pareggio a reti inviolate contro la Torres

Sotto la guida di Ciro Ginestra, la squadra ha dimostrato compattezza e capacità di adattamento a diverse soluzioni tattiche. Se la difesa rappresenta un punto di forza, anche la capacità di concretizzare le occasioni create si sta rivelando determinante per i laziali.

Le principali quote dei bookmakers per Vis Pesaro-Guidonia

Le quote offerte dai principali bookmakers riflettono l’equilibrio che si preannuncia tra le due squadre. Le piattaforme mettono a disposizione numerosi mercati, dai più classici come l’esito finale, agli Under/Over e ai marcatori. In particolare, l’attenzione si concentra su:

Esito finale 1X2 : l’imbattibilità recente della Vis Pesaro bilancia l’ottimo momento del Guidonia

: l’imbattibilità recente della bilancia l’ottimo momento del Under/Over : la solidità difensiva di entrambe le squadre suggerisce quote interessanti sul numero di reti totali

: la solidità difensiva di entrambe le squadre suggerisce quote interessanti sul numero di reti totali Marcatori: sono diversi i protagonisti attesi, come Stabile per i padroni di casa e Bernardotto per gli ospiti

Le quote vengono aggiornate costantemente, anche in base alle informazioni sulle probabili formazioni e sugli ultimi risultati. Questo rende particolarmente interessante il monitoraggio dei mercati in avvicinamento al match.

Curiosità numeriche e tendenze dell’incontro

L’analisi dei dati più recenti offre alcune curiosità statistiche che possono aiutare a comprendere meglio l’andamento delle due squadre:

Vis Pesaro non perde da sette turni, mostrando particolare solidità in casa

non perde da sette turni, mostrando particolare solidità in casa Guidonia ha vinto quattro delle ultime cinque gare, segno di una fase offensiva efficace

ha vinto quattro delle ultime cinque gare, segno di una fase offensiva efficace Entrambe le formazioni hanno mantenuto la porta inviolata in almeno due delle ultime cinque partite

Questi numeri rendono la sfida incerta e aperta a molteplici sviluppi, con la possibilità che dettagli e singoli episodi possano fare la differenza.

In sintesi, Vis Pesaro-Guidonia rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata di Serie C, soprattutto per chi desidera approfondire l’analisi statistica e le quote dei principali mercati. L’equilibrio tra le due squadre, confermato dai recenti risultati e dalle tendenze numeriche, promette un confronto avvincente e ricco di spunti, sia per gli appassionati di calcio che per chi segue il campionato da vicino.