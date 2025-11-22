Statistiche e quote aggiornate: Virtus Fano-Tinet in Serie A2

Tinet e Virtus Fano si preparano a sfidarsi in un incontro valido per il sesto turno d’andata della Serie A2 Credem Banca, in programma domenica 23 alle ore 19.00 presso il PalaAllende di Fano. Il match si preannuncia particolarmente interessante sia per la storia recente tra le due squadre che per le numerose curiosità e statistiche che accompagnano l’evento.

Un confronto storico che parla in favore della Tinet

Nei precedenti scontri tra Tinet e Virtus Fano, emerge una netta supremazia della formazione friulana: su 8 incontri disputati, il bilancio è di 6 vittorie per Prata contro 2 successi dei marchigiani. È interessante notare come entrambe le vittorie di Fano siano avvenute in trasferta, mentre tra le mura amiche del PalaAllende la Tinet non ha mai conosciuto sconfitta, collezionando 4 vittorie su altrettante partite. Questi dati sembrano confermare l’attitudine positiva della squadra di coach Mastrangelo nei confronti delle trasferte marchigiane, ma non vanno sottovalutati i progressi e il valore dell’attuale roster fanese, che può contare su elementi di esperienza come l’ex azzurro Manuel Coscione e centrali di livello come Mengozzi e Ricci.

Bilancio storico: 6-2 per Tinet

PalaAllende : 4 successi su 4 per gli ospiti

: 4 successi su 4 per gli ospiti Ultimo confronto a Fano: vittoria esterna per 0-3

La forma attuale e i protagonisti delle due squadre

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento con motivazioni e stati di forma differenti. Nell’ultimo turno la Tinet ha ottenuto un netto 3-0 contro Macerata, con una prestazione convincente soprattutto da parte di Ernastowicz e dell’intera squadra. Fano, invece, ha perso al tie-break contro Siena, ma ha dimostrato di poter contare su alternative valide grazie alle ottime prove di Tonkonoh (18 punti), Roberti (17) e Fornal (11).

Tinet imbattuta fuori casa contro Fano

imbattuta fuori casa contro Virtus Fano desiderosa di riscatto dopo una serie di sfide complesse

desiderosa di riscatto dopo una serie di sfide complesse Presenze chiave: Coscione (regista), Mengozzi e Ricci (centrali)

(regista), e (centrali) Giovani di talento: Tonkonoh (18 anni, 214 cm)

I numeri segnalano inoltre i traguardi individuali in arrivo: Coscione è a un solo muro dai 400 vincenti in Regular Season, mentre Roberti festeggerà la 150esima presenza in maglia fanese.

Le quote principali disponibili sul match

Le quote dei bookmaker per l’incontro tra Virtus Fano e Tinet non sono ancora state rese ufficialmente note al momento della stesura di questo articolo. Tuttavia, l’analisi dello storico e dello stato di forma attuale delle due squadre suggerisce che la Tinet potrebbe essere considerata leggermente favorita, soprattutto in virtù della propria imbattibilità al PalaAllende. Se saranno disponibili, i mercati principali da tenere d’occhio saranno:

Risultato finale (vittoria Fano , vittoria Tinet )

, vittoria ) Set totali giocati

Numero di punti individuali dei principali protagonisti

Le performance individuali potrebbero influenzare anche le quote relative ai marcatori (top scorer), vista la presenza di giocatori in grado di produrre numeri importanti come Gamba da una parte e Tonkonoh dall’altra.

Tendenze, curiosità numeriche e statistiche individuali

L’analisi statistica offre numerosi spunti di interesse:

Gamba (Tinet): 75 punti, decimo bomber assoluto del campionato

(Tinet): 75 punti, decimo bomber assoluto del campionato Tonkonoh (Fano): 72 punti, ma con più set giocati

(Fano): 72 punti, ma con più set giocati Terpin (Tinet): oltre 1000 punti in gialloblù e 200° muro vicino

(Tinet): oltre 1000 punti in gialloblù e 200° muro vicino Iannelli (Fano): primo nelle ricezioni con 42, seguito da Benedicenti (39)

(Fano): primo nelle ricezioni con 42, seguito da (39) Gamba e Merlo : 8 ace a testa

e : 8 ace a testa Scopelliti : undicesimo per efficienza al servizio

: undicesimo per efficienza al servizio Mengozzi: 12 muri punto, Katalan 9, Coscione 10

Nelle statistiche complessive degli schiacciatori, Ernastowicz e Gamba figurano tra i primi dieci. Da sottolineare anche l’importanza del pubblico di Fano, spesso determinante nelle gare casalinghe, e la solidità difensiva evidenziata dalle classifiche di ricezione.

In sintesi, la sfida tra Virtus Fano e Tinet si presenta ricca di spunti statistici e di curiosità, tra storici confronti e protagonisti in cerca di nuovi traguardi personali. L’attenzione resta alta sia sul rendimento delle squadre che sulle possibili sorprese individuali, in un contesto che promette spettacolo e equilibrio fino all’ultimo set.