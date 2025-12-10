Statistiche e quote aggiornate Villarreal-FC Copenhagen

La partita tra Villarreal e FC Copenhagen, in programma il 10 dicembre 2025 alle ore 13:45 presso l’Estadio de la Cerámica, chiude la fase “League” della UEFA Champions League 2025/26. Si tratta di un confronto che vede opposte due realtà con obiettivi e cammini differenti: i padroni di casa mirano a confermare la propria imbattibilità casalinga, mentre i danesi cercano un risultato che possa dare lustro europeo alla propria stagione. Ecco un’analisi dettagliata tra statistiche, tendenze e le principali quote offerte dai bookmaker.

Il Villarreal punta sulla forza casalinga e su un attacco prolifico

Il Villarreal si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di essere una delle squadre più solide tra le mura amiche in questa edizione della Champions League. Sotto la guida di Marcelino García Toral, il “Submarino Amarillo” ha costruito una serie di risultati positivi: nelle ultime 10 partite ufficiali disputate all’Estadio de la Cerámica, i gialli hanno raccolto ben 8 vittorie e 2 pareggi, confermando la propria forza in casa. Il modulo adottato, un 4-4-2 classico ma flessibile, permette alla squadra di sfruttare al meglio la rapidità degli esterni e la presenza di attaccanti di qualità come Gerard Moreno e Alexander Sørloth. Proprio Moreno si è distinto con 6 reti messe a segno nella fase a gironi, risultando decisivo nelle partite chiave. Il Villarreal vanta inoltre una media di 2,1 gol segnati a partita in casa e un possesso palla medio del 59%, con una precisione di passaggio che sfiora l’87%.

Il Copenhagen fatica in trasferta ma fa leva sui suoi giovani talenti

Lo FC Copenhagen, guidato da Jacob Neestrup, affronta questa difficile trasferta con la consapevolezza delle proprie difficoltà lontano da casa. Il modulo di riferimento è un 4-3-3 compatto, volto a garantire copertura difensiva e ripartenze rapide. Tuttavia, i numeri in trasferta testimoniano alcune criticità: la squadra ha subito gol in 9 delle ultime 10 gare europee giocate fuori casa, con una media di punti a partita che non supera lo 0,5. In particolare, i danesi hanno incassato 11 gol nella fase a gironi e sono riusciti a segnare meno rispetto agli avversari. I punti di forza rimangono il capitano Viktor Claesson, riferimento in mezzo al campo, e il giovane talento Roony Bardghji, già in grado di impensierire le difese avversarie grazie alla sua velocità e abilità nel dribbling. Tuttavia, la solidità difensiva resta il principale nodo da sciogliere.

Quote principali e andamento dei mercati scommesse

I bookmaker, analizzando numeri e rendimento recente, tendono a favorire nettamente il Villarreal nella sfida contro il Copenhagen. Le quote per la vittoria dei padroni di casa risultano infatti tra le più basse dell’intera giornata di Champions League. In particolare:

Vittoria Villarreal : le quote oscillano tra 1.30 e 1.40

: le quote oscillano tra 1.30 e 1.40 Pareggio: tra 4.75 e 5.00

Vittoria Copenhagen: tra 7.50 e 8.50

Per quanto riguarda il mercato dei gol, l’over 2.5 risulta favorito, con quote che si aggirano attorno all’1.65, mentre il “Goal” (entrambe le squadre a segno) è proposto tra 1.95 e 2.10, segno che ci si aspetta un match vivace soprattutto dal punto di vista offensivo dei padroni di casa.

Tendenze e curiosità: dominio Villarreal, difficoltà danesi in Spagna

L’Estadio de la Cerámica si conferma un vero e proprio fortino per il Villarreal, che in Champions League ha una media di 2,3 gol segnati e solo 0,8 subiti a partita. Un dato che rafforza la tendenza positiva dei gialli tra le mura amiche. Dal canto suo, il Copenhagen ha perso tutte le ultime tre trasferte in terra spagnola, subendo complessivamente 7 reti. Questi dati suggeriscono una certa difficoltà dei danesi ad adattarsi ai ritmi e alla qualità delle squadre della Liga. Tra i dati più interessanti:

Villarreal imbattuto in casa nelle ultime 10 uscite ufficiali

imbattuto in casa nelle ultime 10 uscite ufficiali Copenhagen sempre a segno in 6 delle ultime 8 partite europee

sempre a segno in 6 delle ultime 8 partite europee Gerard Moreno miglior marcatore della squadra con 6 gol

miglior marcatore della squadra con 6 gol Media tiri in porta a partita per il Copenhagen: 3.7

In sintesi, il confronto tra Villarreal e FC Copenhagen si preannuncia come una sfida dalla chiara impronta offensiva da parte dei padroni di casa, mentre gli ospiti dovranno puntare sulle ripartenze e sulle individualità per provare a sovvertire i pronostici. Le statistiche e le quote dei bookmaker fotografano un match tendenzialmente favorevole agli spagnoli, ma il calcio europeo ha spesso riservato sorprese.