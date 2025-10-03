Statistiche e quote aggiornate Valencia-Virtus Bologna Eurolega

La seconda giornata di Eurolega 2025/26 propone un confronto di grande interesse tra Valencia e Virtus Bologna, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20:00. Entrambe le squadre arrivano da un esordio vincente e sono determinate a confermare le proprie ambizioni nella massima competizione continentale. L’incontro si preannuncia equilibrato e ricco di spunti statistici, con la Fonteta pronta a sostenere i padroni di casa e le V Nere intenzionate a confermarsi anche fuori casa.

Valencia e Virtus Bologna a confronto: il contesto della sfida

La partita tra Valencia e Virtus Bologna rappresenta un test importante per entrambe le squadre. I padroni di casa, guidati da Pedro Sanchez, hanno iniziato la stagione con una vittoria sofferta contro l’ASVEL Villeurbanne, grazie soprattutto alla prestazione di Darius Thompson, autore di 15 punti. La formazione spagnola ha mostrato solidità difensiva e capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali, elementi fondamentali in una competizione come l’Eurolega.

La Virtus Bologna, dal canto suo, arriva con il morale alto dopo il successo sul Real Madrid. Sotto la guida di Dusko Ivanovic, la squadra sembra aver già trovato un’identità precisa, puntando su ritmo elevato, collaborazione tra i reparti e una marcata aggressività in difesa. Un tema rilevante sarà la tenuta dei bianconeri in trasferta, aspetto che nella passata stagione aveva evidenziato alcune criticità lontano dalla Segafredo Arena.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento

Analizzando le prime uscite stagionali e considerando i precedenti più recenti, emergono dati interessanti per comprendere il momento delle due squadre:

Valencia ha esordito battendo l’ ASVEL Villeurbanne per pochi punti di scarto, mostrando una difesa efficace e un attacco guidato da Thompson.

ha esordito battendo l’ per pochi punti di scarto, mostrando una difesa efficace e un attacco guidato da Thompson. Virtus Bologna ha sorpreso positivamente superando il Real Madrid , una delle favorite della competizione, grazie al contributo offensivo di Carsen Edwards e alla solidità di Vildoza e Niang .

ha sorpreso positivamente superando il , una delle favorite della competizione, grazie al contributo offensivo di e alla solidità di e . Lo scorso anno, la Virtus ha fatto registrare qualche difficoltà nelle partite in trasferta, mentre il Valencia ha spesso sfruttato il fattore campo.

Per quanto riguarda i quintetti base, il Valencia dovrebbe partire con Moore, De Larrea, Reuvers, Taylor e Sestina. La Virtus Bologna risponde con Pajola, Edwards, Alston jr., Jallow e Smailagic.

Quote principali disponibili per Valencia-Virtus Bologna

Le principali piattaforme di scommesse offrono una varietà di mercati per questa partita di Eurolega. Le quote per la vittoria finale vedono generalmente il Valencia leggermente favorito, complice il fattore campo e la buona prestazione dell’esordio. Tuttavia, il successo della Virtus Bologna contro il Real Madrid ha ridotto il gap tra le due squadre nelle valutazioni dei bookmaker.

Vittoria Valencia : generalmente quotata tra 1.65 e 1.80

: generalmente quotata tra 1.65 e 1.80 Vittoria Virtus Bologna: quotata tra 2.00 e 2.20

Oltre all’esito finale, sono disponibili mercati alternativi come il margine di vittoria, il totale punti segnati e le prestazioni individuali dei giocatori chiave come Thompson ed Edwards. Le piattaforme permettono anche di consultare statistiche aggiornate in tempo reale, facilitando un’analisi più approfondita durante lo svolgimento dell’incontro.

Tendenze e curiosità numeriche sulla sfida

Nell’attesa della palla a due, alcune tendenze interessanti emergono dai dati delle due squadre:

Valencia ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Eurolega .

ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe in . La Virtus Bologna ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte nella competizione, ma la recente affermazione contro il Real Madrid potrebbe rappresentare una svolta.

ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte nella competizione, ma la recente affermazione contro il potrebbe rappresentare una svolta. Entrambe le formazioni hanno dimostrato una spiccata propensione per la difesa, con punteggi mediamente contenuti nelle ultime uscite.

Da segnalare inoltre le buone prestazioni individuali di Thompson per il Valencia e di Edwards per la Virtus, giocatori che potrebbero incidere anche in questo confronto.

In sintesi, Valencia e Virtus Bologna si preparano a una sfida equilibrata e ricca di spunti, sia sul piano tecnico che statistico. L’analisi dei dati e delle quote suggerisce un confronto aperto, dove la gestione dei momenti chiave potrebbe fare la differenza. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta tv e streaming, con la possibilità di monitorare statistiche aggiornate e sviluppi in tempo reale.