Statistiche e quote aggiornate Valencia-Stella Rossa Eurolega

L’Eurolega di basket propone un confronto di grande interesse tra Valencia e Stella Rossa, in programma il 21 novembre. Il match si disputerà presso la Fonteta, con palla a due prevista in prima serata. Questa sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, chiamate a confermare o rilanciare le proprie ambizioni nella massima competizione europea per club.

Valencia-Stella Rossa: situazione attuale delle due squadre

Il Valencia arriva a questa sfida dopo una sconfitta esterna contro il Paris (90-86), risultato che ha interrotto l’eventuale striscia positiva e ha confermato alcune difficoltà di rendimento, soprattutto lontano da casa. La formazione spagnola, allenata da Mumbrù, alterna buone prestazioni offensive a cali di intensità, in particolare nei finali di partita. In casa, tuttavia, il gruppo ha spesso mostrato maggiore compattezza e capacità di gestione dei ritmi di gioco.

La Stella Rossa si presenta invece reduce da un’affermazione convincente contro il Monaco (91-79). Il roster guidato da Obradovic sembra aver trovato una nuova solidità difensiva e un attacco più fluido, grazie anche al contributo di giocatori come Ojeleye e Kalinic. Tuttavia, la tenuta in trasferta resta una delle incognite principali, dato che nelle recenti uscite lontano da Belgrado la squadra ha alternato prestazioni brillanti a cali improvvisi.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

ha mostrato un rendimento altalenante nelle ultime settimane, con una media punti subiti superiore rispetto alle prime partite stagionali. La squadra spagnola, però, in casa ha ottenuto la maggior parte delle sue vittorie stagionali, dimostrando una buona solidità davanti al proprio pubblico.

ha migliorato le proprie cifre offensive nelle ultime gare, soprattutto grazie alla crescita di e . Negli scontri diretti più recenti tra le due formazioni, si è registrato un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre capaci di imporsi sia in casa che in trasferta.

Analizzando le prestazioni offensive, il Valencia si affida spesso al gioco perimetrale e ai tiri da tre punti, mentre la Stella Rossa preferisce una manovra più bilanciata tra penetrazioni e conclusioni dalla media distanza. Dal punto di vista difensivo, entrambe le squadre hanno mostrato punti deboli nella protezione dell’area, fattore che potrebbe incidere sull’esito della gara.

Quote principali disponibili per Valencia-Stella Rossa

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote equilibrate per questa sfida. Se si osservano i valori delle quote prepartita, la vittoria del Valencia viene leggermente favorita, con una quota media attorno all’1.75, mentre il successo della Stella Rossa si attesta intorno a 2.10. Questo rispecchia la fiducia degli operatori nelle prestazioni casalinghe degli spagnoli, ma anche la competitività della formazione serba.

Per quanto riguarda i mercati alternativi, le quote sull’over/under punti totalizzati sono fissate generalmente su una soglia di 160.5 punti, dato che testimonia l’attesa di una partita con ritmi elevati e soluzioni offensive frequenti. Interessante anche la proposta delle quote handicap, che vedono il Valencia favorito di pochi punti, segno di un confronto che si preannuncia equilibrato fino alla sirena finale.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche sul match

Il Valencia segna mediamente oltre 82 punti a partita in casa in Eurolega .

segna mediamente oltre 82 punti a partita in casa in . La Stella Rossa ha vinto 2 delle ultime 3 gare disputate in trasferta nella competizione.

ha vinto 2 delle ultime 3 gare disputate in trasferta nella competizione. Negli ultimi 5 confronti diretti tra le due squadre, nessuna delle due formazioni è mai riuscita a superare i 10 punti di vantaggio finale.

I principali realizzatori della sfida saranno Pradilla e Ojeleye, entrambi tra i migliori per media punti nelle rispettive squadre.

Un dato interessante riguarda la capacità della Stella Rossa di migliorare le proprie percentuali al tiro da tre punti nelle ultime trasferte, mentre il Valencia si conferma tra le squadre più solide a rimbalzo offensivo dell’intera Eurolega.

La sfida tra Valencia e Stella Rossa si preannuncia dunque intensa e ricca di spunti statistici, con entrambe le squadre pronte a contendersi punti pesanti nella corsa ai playoff di Eurolega. I dati a disposizione confermano l’equilibrio tra le due formazioni e suggeriscono una partita dall’esito quanto mai incerto, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.