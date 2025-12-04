Statistiche e quote aggiornate Ulm-Trento: tutti i numeri chiave

Dolomiti Energia Trentino torna protagonista in EuroCup con una trasferta di rilievo in casa di ratiopharm Ulm. La sfida, valida per il Round 9 della competizione, si giocherà in Germania e rappresenta l’ultimo appuntamento del girone d’andata. Entrambe le squadre sono in lotta per un posto nei playoff, con Trento a quota tre vittorie e cinque sconfitte e Ulm con un bilancio di 4-4. Le statistiche, i precedenti e le quote disponibili delineano una partita dal peso specifico notevole.

Un evento cruciale per la classifica in EuroCup

Il match tra Dolomiti Energia Trentino e ratiopharm Ulm è carico di significato per entrambe le formazioni. Per Trento si tratta di un’opportunità importante per agganciare Ulm e rilanciarsi nella corsa playoff, mentre per i tedeschi rappresenta la possibilità di consolidare la propria posizione. Il contesto è reso ancora più interessante dal fatto che entrambe le squadre hanno dedicato attenzione allo sviluppo dei giovani talenti, con Ulm che negli ultimi anni ha portato diversi giocatori al Draft NBA e Trento che continua a valorizzare elementi emergenti.

Dopo una pausa di dieci giorni dovuta agli impegni delle nazionali, Trento torna in campo con il roster finalmente al completo. Gli ultimi giorni sono stati utili per recuperare energie e lavorare sulle dinamiche di squadra. L’allenatore Ty Harrelson guida un Ulm che si distingue per il gioco corale e l’alto ritmo, mentre Trento punta su una difesa solida e su giocatori in forma come Andrej Jakimovski e Jordan Bayehe, protagonisti anche con le rispettive nazionali. Il match si inserisce in una settimana intensa per Trento, che affronterà anche Milano e Bourg-en-Bresse nei giorni successivi.

Statistiche a confronto: rendimento in attacco e difesa

Le due squadre si presentano all’appuntamento con numeri rilevanti sia in attacco che in difesa. Analizzando i dati principali:

Trento : 79 punti segnati di media in EuroCup, con il 50,5% da due, 26,2% da tre e 73,7% ai liberi.

: 79 punti segnati di media in EuroCup, con il 50,5% da due, 26,2% da tre e 73,7% ai liberi. Terza miglior squadra del torneo a rimbalzo (38 a partita), prima per rimbalzi offensivi (14,4).

Difensivamente subisce 88,1 punti a gara, concedendo il 57% da due e il 34% da tre.

Ulm : 87 punti di media a partita, con 17,4 assist, 51,6% da due e 39,7% da tre (terza miglior squadra della competizione dal perimetro).

: 87 punti di media a partita, con 17,4 assist, 51,6% da due e 39,7% da tre (terza miglior squadra della competizione dal perimetro). Ai liberi, Ulm vanta il 78,7% (seconda percentuale dell’EuroCup).

A rimbalzo, 31,8 a gara (20,5 difensivi e 11,3 offensivi).

In difesa subisce 94,5 punti, concedendo il 61,1% da due e il 40,5% da tre, con 7,9 palle recuperate in media.

La statistica evidenzia come Ulm sia molto produttiva in attacco ma conceda molti punti, mentre Trento appare più equilibrata tra le due fasi, puntando su una difesa organizzata e un buon controllo dei rimbalzi.

Precedenti storici e trend delle ultime sfide

Il bilancio dei precedenti tra Dolomiti Energia Trentino e ratiopharm Ulm è in perfetto equilibrio: sei incontri ufficiali con tre vittorie per ciascuna squadra. In Germania, però, il vantaggio appartiene ai padroni di casa (2-1). L’ultimo successo esterno di Trento risale al dicembre 2017, mentre l’ultimo incontro in terra tedesca si è chiuso con un’affermazione di Ulm (84-82).

Tra le curiosità, spiccano le prestazioni individuali di alcuni protagonisti delle scorse stagioni, come Dominique Sutton e Marcio Santos, capaci di influenzare l’esito delle partite con numeri importanti. Inoltre, la tendenza recente vede una leggera prevalenza dei successi casalinghi.

Le quote principali sui mercati dei bookmaker

Sebbene le quote aggiornate non siano riportate nel dettaglio, il quadro statistico suggerisce che i bookmaker potrebbero assegnare un lieve favore al ratiopharm Ulm, forte del fattore campo e del rendimento offensivo. Tuttavia, la solidità difensiva di Trento e il rientro dell’organico al completo aggiungono equilibrio al confronto.

In generale, le quote su esito finale, punteggio over/under e mercati sui rimbalzi potrebbero risultare particolarmente interessanti, vista la propensione delle due squadre a segnare e lottare sotto le plance. Chi segue le statistiche potrà notare come le quote sui punti segnati e sulle triple rappresentino opzioni da tenere d’occhio.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Entrando nei dettagli delle tendenze numeriche:

Ulm è tra le migliori squadre di EuroCup per percentuale da tre punti e ai liberi.

è tra le migliori squadre di EuroCup per percentuale da tre punti e ai liberi. Trento primeggia nei rimbalzi offensivi e si distingue per equilibrio tra attacco e difesa.

primeggia nei rimbalzi offensivi e si distingue per equilibrio tra attacco e difesa. Gli scontri diretti mostrano una storica difficoltà per le squadre ospiti a imporsi in Germania.

Le statistiche individuali, come gli 18,6 punti e 7 rimbalzi di media di Christopher Ledlum per Ulm, arricchiscono il quadro di una sfida in cui i dettagli numerici potrebbero fare la differenza.

In conclusione, Dolomiti Energia Trentino e ratiopharm Ulm si affrontano in una partita dalla posta alta, con numeri e statistiche che promettono equilibrio e spettacolo. L’analisi dei dati suggerisce un confronto aperto, dove ogni dettaglio – dalle percentuali di tiro ai rimbalzi – potrebbe risultare decisivo per l’esito finale.