Statistiche e quote aggiornate: Tottenham-Slavia Praga in Champions

Tottenham Hotspur e Slavia Praga si preparano ad affrontarsi nella sesta giornata della Fase a Gironi di UEFA Champions League 2025-2026, ultimo appuntamento europeo dell’anno solare. Il match, previsto per martedì 9 dicembre alle ore 21.00 presso lo stadio di Londra, rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni: da una parte gli inglesi vogliono consolidare la loro posizione nel girone, dall’altra i cechi sognano un’impresa che possa riaccendere le loro speranze continentali.

Confronto di forma, risultati recenti e precedenti storici

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con stati d’animo differenti e cammini europei che raccontano storie opposte. Il Tottenham Hotspur, guidato da Frank, ha vissuto in Champions League una fase caratterizzata da risultati alterni:

2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta nelle ultime 5 gare europee

10 gol segnati e 7 subiti nelle partite finora disputate

Media gol fatti: 2 a partita; media gol subiti: 1,4

L’ultima uscita degli Spurs si è chiusa con una sconfitta rocambolesca contro il Paris Saint Germain, risultato che ne ha momentaneamente rallentato la corsa. Nonostante ciò, il tecnico ha evidenziato la crescita di carattere e identità della squadra, pronta a ripartire puntando su elementi come Richarlison e i giovani talenti Simons, Bergvall e Kudus.

Dall’altra parte, lo Slavia Praga di Trpisovsky cerca ancora la prima vittoria europea stagionale dopo tre pareggi e due sconfitte. Nelle ultime 5 gare:

0 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte

2 gol fatti, 8 subiti

Media gol fatti: 0,4; media gol subiti: 1,6

La formazione ceca si è recentemente fermata sullo 0-0 contro l’Athletic Club, confermando una certa solidità difensiva ma difficoltà nel trovare la via della rete.

Anche i precedenti storici sorridono agli inglesi: in 4 scontri diretti tra Tottenham e Slavia Praga in competizioni europee (tra il 2006 e il 2008), gli Spurs sono imbattuti con 3 vittorie e un pareggio.

Le principali quote dei bookmaker per Tottenham-Slavia Praga

Le quote dei principali operatori di scommesse sportive online riflettono il favore degli analisti verso il Tottenham, ma lasciano margini di attenzione a possibili sorprese. Di seguito una panoramica delle principali opzioni e range di quota:

Esito Quota Vittoria Tottenham 1.30 – 1.40 Pareggio 4.50 – 5.00 Vittoria Slavia Praga 7.00 – 8.00

Le quote sono indicative e possono variare.

Goal/No Goal : opzione “No Goal” (almeno una squadra non segna) tra 1.75 e 1.83; “Goal” (entrambe segnano) tra 1.90 e 2.00.

: opzione “No Goal” (almeno una squadra non segna) tra 1.75 e 1.83; “Goal” (entrambe segnano) tra 1.90 e 2.00. Under/Over 2.5: “Under 2.5” (meno di 3 gol totali) quota circa 2.00; “Over 2.5” (almeno 3 gol totali) quota circa 1.72.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche da non perdere

Il Tottenham è imbattuto contro lo Slavia Praga nelle competizioni europee (3 vittorie, 1 pareggio).

è imbattuto contro lo nelle competizioni europee (3 vittorie, 1 pareggio). Gli Spurs non hanno subito gol nelle ultime 3 gare casalinghe di Champions League e puntano al record di 4 match interni consecutivi con la porta inviolata.

Lo Slavia Praga non segna da 4 partite consecutive in Champions League: l’ultimo club a rimanere a secco per 5 match di fila nella competizione è stato il Milan nel 2023.

non segna da 4 partite consecutive in Champions League: l’ultimo club a rimanere a secco per 5 match di fila nella competizione è stato il nel 2023. Nei 16 precedenti contro squadre inglesi in Europa, per lo Slavia Praga solo 2 vittorie, 4 pareggi e ben 10 sconfitte.

Questi dati confermano la tradizionale solidità casalinga del Tottenham e la difficoltà offensiva dello Slavia Praga a livello internazionale.

La sfida tra Tottenham Hotspur e Slavia Praga si prospetta come uno degli incontri più interessanti dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Le statistiche e le quote fotografano una situazione di favore per gli inglesi, ma il calcio europeo ha spesso regalato sorprese, specie quando sono in palio punti preziosi per la qualificazione. L’attenzione alle curiosità numeriche e alle tendenze recenti potrà essere utile per chi segue con interesse l’evoluzione del torneo.