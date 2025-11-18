Statistiche e quote aggiornate: Tinet-Aversa in Serie A2

Tinet affronta la sua prima trasferta stagionale nel campionato di Serie A2 maschile di volley, sfidando la temibile Virtus Aversa Academy. Il match, in programma domenica alle 18:00 presso il PalaJacazzi di Aversa, promette scintille tra due squadre partite con il piede giusto in campionato. Di seguito, un’analisi dettagliata su statistiche, precedenti e dati chiave che caratterizzano questa importante sfida.

Un confronto atteso tra due squadre ambiziose in Serie A2

La partita tra Tinet e Virtus Aversa rappresenta un primo banco di prova per le ambizioni di entrambe le formazioni. Da un lato, la compagine di Aversa, guidata da Tomasello, ha esordito con una vittoria esterna contro Campi Reali Cantù e può contare su una rosa di grande qualità ed esperienza. Tra i protagonisti spiccano il regista Fefè Garnica e il bomber Matheus Motzo, top scorer della scorsa stagione, affiancati da centrali come Mattei e Volpato, entrambi con trascorsi in Superlega. Insieme a loro, i posti 4 Tallone e Tiozzo, e il libero Mattia Raffa, formano un organico solido. Sull’altro fronte, Tinet arriva a questa trasferta forte del successo all’esordio: il palleggiatore Alessio Alberini sottolinea la difficoltà della gara e l’ambiente caldo del palazzetto aversano, fattore che potrebbe incidere sull’andamento del match.

Statistiche comparative: rendimento e protagonisti delle prime giornate

L’analisi statistica delle prime gare rivela dati interessanti sulle due squadre:

, il miglior realizzatore è stato (14 punti, 67% in attacco), seguito da e (11 punti ciascuno). Buona la prova di a muro (2 punti). La squadra friulana ha chiuso con il 49% di positività in attacco e un eccellente 57% in ricezione.

I precedenti sorridono a Tinet: tradizione favorevole nei confronti diretti

Oltre alle statistiche recenti, i precedenti tra le due squadre raccontano di un netto dominio di Tinet. Nei sette confronti diretti precedenti, la formazione friulana ha sempre avuto la meglio su Aversa. Questo dato potrebbe rappresentare una spinta psicologica importante, benché ogni stagione abbia una storia a sé. Inoltre, alcuni giocatori sono vicini a traguardi personali significativi:

a tre punti dal raggiungere quota 2700. Alberini vicino al duecentesimo ace in carriera nella massima serie.

Quote principali e tendenze del match: equilibrio e agonismo

Sebbene non siano disponibili quote dettagliate dei bookmakers, l’equilibrio della gara è ben rappresentato dai dati e dalle aspettative degli addetti ai lavori. Aversa gode del fattore campo e di una rosa di spessore, mentre Tinet può contare sulla tradizione favorevole e sull’entusiasmo generato dal debutto vincente. Gli operatori tendono a considerare il match aperto, con possibili sorprese in base all’andamento dei set e alle risposte dei singoli protagonisti nei momenti chiave.

Curiosità numeriche e tendenze da non sottovalutare

Alcuni numeri meritano una menzione specifica:

Tinet ha sempre vinto contro Aversa nei precedenti.

ha sempre vinto contro nei precedenti. Entrambe le squadre hanno registrato ottime percentuali in attacco e ricezione nella prima giornata.

Il match sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube di DAZN, come già avvenuto nel primo turno.

In sintesi, la sfida tra Tinet e Virtus Aversa si preannuncia equilibrata e ricca di spunti, tra tradizione, statistiche aggiornate e curiosità numeriche. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di volley e per chi segue da vicino l’andamento della Serie A2.