Home | Statistiche e quote aggiornate: Sinner, Nardi e i doppi a Cincinnati

Il torneo ATP/WTA 1000 di Cincinnati entra nel vivo con una giornata densa di incontri chiave per i colori italiani, in programma mercoledì 13 agosto. Sul veloce cemento dell’Ohio, i riflettori sono puntati su Jannik Sinner e Luca Nardi nei tabelloni di singolare, mentre tra i doppi si attendono le prestazioni di Bolelli/Vavassori e Errani/Paolini. L’evento, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico mondiale, offre spunti di grande interesse sia dal punto di vista statistico sia per quanto riguarda le quote proposte dai principali bookmaker.

Jannik Sinner e Luca Nardi protagonisti del tabellone maschile

La giornata vede impegnato il numero uno al mondo Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’azzurro affronta il francese Adrian Mannarino, mancino esperto e reduce da una convincente vittoria in rimonta su Tommy Paul. Nei tre precedenti, Sinner ha sempre prevalso: Sofia 2020, Toronto 2022 e Indian Wells 2023. Il match è programmato nel tardo pomeriggio italiano sul P&G Center Court (circa ore 19:00).

Sinner ha ottenuto 23 vittorie consecutive sul veloce, un dato che lo pone tra i top player degli ultimi vent’anni insieme a Federer , Nadal , Murray e Djokovic .

ha ottenuto 23 vittorie consecutive sul veloce, un dato che lo pone tra i top player degli ultimi vent’anni insieme a , , e . Contro Diallo nell’ultimo turno, Sinner ha chiuso con 20 vincenti, sottolineando una condizione fisica e mentale di alto livello nonostante qualche passaggio a vuoto al servizio.

nell’ultimo turno, Sinner ha chiuso con 20 vincenti, sottolineando una condizione fisica e mentale di alto livello nonostante qualche passaggio a vuoto al servizio. Il francese Mannarino, ex top 20, è noto per la sua solidità sul cemento e per la capacità di mettere in difficoltà avversari di ogni calibro.

Il secondo italiano in gara, Luca Nardi, si trova di fronte a una delle sfide più complicate della sua carriera: affronterà il numero due del mondo Carlos Alcaraz nel primo incontro serale, non prima dell’1:00 di notte italiana. Nardi, entrato nel main draw come lucky loser, ha saputo sfruttare ogni occasione: dopo aver superato Tirante e Shapovalov, ha beneficiato del ritiro di Mensik mentre conduceva il punteggio. Si tratta del primo confronto diretto tra i due.

Quote principali: favoriti e outsider secondo i bookmaker

I principali bookmaker confermano il ruolo di favorito per Sinner contro Mannarino con quote estremamente basse per il successo dell’azzurro: si va da 1.01 (Sisal) a 1.03 (Goldbet), mentre la vittoria del francese oscilla tra 12.00 e 15.00. Per Nardi, invece, l’impresa contro Alcaraz appare assai ardua secondo le lavagne: la vittoria dello spagnolo è quotata 1.04, mentre un successo dell’italiano si trova intorno a quota 10.00. Anche nel set betting, il 2-0 Alcaraz è considerato l’esito più probabile (1.17), mentre il 2-1 Nardi sale addirittura a 21 volte la posta.

Match Bookmaker Quota 1 Quota 2 Sinner vs Mannarino Goldbet/Sisal 1.03/1.01 12.00/15.00 Nardi vs Alcaraz Lottomatica/Goldbet 10.00/10.00 1.04/1.04

Per quanto riguarda i doppi, la coppia Bolelli/Vavassori parte favorita contro Tracy/Cash (1.30 la quota per la vittoria degli italiani), mentre tra le donne Errani/Paolini sono date vincenti a 1.27 contro Linette/Tauson (quote Sisal).

Statistiche e curiosità: tendenze e dati salienti

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche recenti e delle tendenze dei protagonisti in campo:

Sinner non ha mai perso contro Mannarino nei precedenti, tutti disputati su superfici veloci.

non ha mai perso contro nei precedenti, tutti disputati su superfici veloci. Nardi affronta per la prima volta Alcaraz in una fase così avanzata di un Masters 1000, ma i due si sono già incontrati quest’anno a Doha, con vittoria dello spagnolo.

affronta per la prima volta in una fase così avanzata di un Masters 1000, ma i due si sono già incontrati quest’anno a Doha, con vittoria dello spagnolo. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini cerca la rivincita contro Krejcikova , che la precede 2-0 nei confronti diretti, l’ultimo dei quali risale alla finale di Wimbledon 2024.

cerca la rivincita contro , che la precede 2-0 nei confronti diretti, l’ultimo dei quali risale alla finale di Wimbledon 2024. A livello di quote per la vittoria finale del torneo femminile, Sabalenka è la favorita (quota 3), seguita da Swiatek (3.75) e Gauff (4.75). Paolini è considerata outsider a quota 15.

Il programma della giornata e la copertura televisiva

La giornata del 13 agosto a Cincinnati si preannuncia ricca di tennis di alto livello. Il programma prevede incontri a partire dalle ore 17:00 su diversi campi, con la diretta dei match italiani garantita da Sky Sport e, per il torneo femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Le partite sono inoltre disponibili in streaming su SkyGo, Now, Tennis TV e SuperTenniX. Il pubblico potrà seguire l’andamento live anche tramite aggiornamenti testuali delle principali testate sportive italiane.

Sessione diurna e serale con gli incontri di Sinner e Nardi rispettivamente nel pomeriggio e nella notte.

e rispettivamente nel pomeriggio e nella notte. Match di doppio maschile e femminile programmati tra le 19:00 e le 22:00.

In conclusione, la giornata di mercoledì 13 agosto al Masters 1000 di Cincinnati si prospetta decisiva per i tennisti italiani, impegnati sia in singolare che in doppio. I dati, le statistiche e le quote dei bookmaker delineano un quadro chiaro dei favoriti e degli outsider, offrendo agli appassionati un’interessante panoramica sulle sfide che attendono Sinner, Nardi, Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini. Il tennis italiano, dunque, si prepara a vivere un’altra giornata ad alta tensione sulle rapide superfici dell’Ohio.