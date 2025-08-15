Statistiche e quote aggiornate: Sinner-Atmane a Cincinnati

Il Torneo Masters 1000 di Cincinnati entra nella fase decisiva con la semifinale in programma sabato 16 agosto alle ore 17. Al centro dell’attenzione ci sarà il confronto tra Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, e la sorprendente rivelazione del torneo, il francese Terence Atmane. Un duello inedito che mette di fronte uno dei tennisti più forti del momento contro un outsider protagonista di un percorso straordinario. L’evento promette interesse non solo per gli appassionati di tennis ma anche per chi segue da vicino statistiche e dinamiche delle quote offerte dai principali bookmaker.

Un percorso sorprendente per Atmane, sfida inedita per Sinner

La semifinale di Cincinnati propone un confronto che alla vigilia del torneo era difficile da pronosticare. Jannik Sinner, dopo aver dominato il canadese Auger Aliassime in poco più di un’ora e aver consolidato la propria leadership sul cemento, si trova ora di fronte il giovane francese Terence Atmane. Atmane, 23 anni e mancino, partiva dal numero 136 del ranking mondiale prima dell’inizio del torneo e si è guadagnato l’accesso alla semifinale partendo dalle qualificazioni.

Nel corso del Masters 1000, Atmane ha superato due turni di qualificazione contro Jasika e Tu .

e . Nel tabellone principale ha eliminato avversari di rilievo come Fritz e Rune (testa di serie numero 7) con risultati netti, tra cui spicca il 6-2, 6-3 inflitto al danese.

e (testa di serie numero 7) con risultati netti, tra cui spicca il 6-2, 6-3 inflitto al danese. Grazie a questo percorso, il francese è destinato a entrare per la prima volta tra i primi 100 del mondo, con prospettiva di scalare ulteriormente la classifica ATP.

L’occasione rappresenta una svolta nella carriera di Atmane, che prima di Cincinnati aveva collezionato solo 5 presenze nel circuito maggiore, con 4 sconfitte. Il match con Sinner sarà il primo confronto diretto tra i due a livello ATP.

Analisi delle statistiche: forma attuale e precedenti

Lo stato di forma dei due protagonisti offre uno scenario interessante dal punto di vista statistico. Sinner arriva alla semifinale forte di una serie impressionante di risultati sul cemento:

25 vittorie consecutive su questa superficie dall’ultima sconfitta nella finale di Pechino 2024 contro Alcaraz .

contro . 19 set vinti consecutivamente, a conferma della solidità del suo gioco.

Dominio totale nell’ultimo match, concedendo solo due giochi ad Auger Aliassime e chiudendo il primo set 6-0 in meno di mezz’ora.

Dall’altra parte, Atmane ha mostrato una crescita notevole, sfruttando al meglio le sue caratteristiche di mancino e dimostrando grande mobilità. Nei quarti di finale ha impressionato per i 14 vincenti di dritto contro Rune e per la capacità di mantenere alto il livello della performance anche contro avversari di classifica superiore.

Le quote principali disponibili sul match Sinner-Atmane

Il confronto tra un favorito d’obbligo come Sinner e un outsider come Atmane si riflette anche nelle quote offerte dai bookmaker. Le principali piattaforme di scommesse mettono in evidenza il netto favore per l’azzurro, soprattutto nel mercato “set betting 2-0”:

Bookmaker Quota Sinner 2-0 Netbet 1,26 Eurobet 1,24 BetFlag 1,24 Vincitu 1,14

Un’altra opzione frequentemente analizzata è l'”Under 20,5 giochi complessivi”, che indica la possibilità di una partita relativamente breve in termini di giochi disputati:

Quota Under 20,5 su Netbet: 1,68

Quota Under 20,5 su Eurobet e BetFlag: 1,60

Quota Under 20,5 su Vincitu: 1,58

Le quote riflettono il percorso dominante di Sinner ma anche il rispetto conquistato da Atmane grazie alle sue prestazioni.

Tendenze e curiosità: numeri e aneddoti

Il match di semifinale tra Sinner e Atmane propone alcune curiosità numeriche degne di nota:

Per Sinner si tratta della possibilità di raggiungere la seconda finale consecutiva a Cincinnati , torneo già vinto nella passata edizione.

si tratta della possibilità di raggiungere la seconda finale consecutiva a , torneo già vinto nella passata edizione. Atmane è il primo tennista francese a raggiungere la semifinale di questo Masters 1000 da diversi anni, partendo peraltro dalle qualificazioni.

è il primo tennista francese a raggiungere la semifinale di questo Masters 1000 da diversi anni, partendo peraltro dalle qualificazioni. Il premio garantito per la semifinale, 332mila dollari, supera quanto guadagnato da Atmane in tutta la carriera fino a questo momento (310mila dollari).

in tutta la carriera fino a questo momento (310mila dollari). Entrambi i giocatori hanno eliminato almeno un avversario italiano nel corso del torneo: Atmane ha superato Cobolli al terzo set.

Questi dati raccontano non solo la dimensione tecnica dell’evento, ma anche la portata storica e motivazionale della sfida.

La semifinale tra Sinner e Atmane al Masters 1000 di Cincinnati si preannuncia come un confronto ricco di spunti statistici e di interesse per il pubblico. Le statistiche, le quote e le curiosità confermano la solidità di Sinner, ma sottolineano anche il valore di una rivelazione come Atmane, pronto a giocarsi le sue carte contro il numero 1 del mondo.