Statistiche e Quote aggiornate Serie A Basket: focus terza giornata

Domenica 19 ottobre 2025, la Serie A di Basket propone la terza giornata con partite distribuite nell’arco dell’intero pomeriggio e sera. Gli incontri Cantù-Trapani, Sassari-Olimpia Milano, Udine-Brescia e Trento-Tortona si preannunciano cruciali per delineare i primi equilibri della stagione: squadre in cerca di riscatto, altre di conferme, in palazzetti dove il calore del pubblico potrebbe giocare un ruolo determinante. Le informazioni su statistiche, tendenze e le principali quote proposte dai bookmakers offrono un quadro dettagliato di ogni sfida.
Serie A di Basket: una giornata chiave per la classifica e gli umori
I match della terza giornata propongono diverse situazioni di classifica e motivazioni. Cantù cerca la seconda vittoria consecutiva al PalaDesio dopo aver rotto il ghiaccio contro Reggio Emilia, mentre Trapani, penalizzata ma imbattuta, vuole continuare il cammino perfetto fuori casa. Sassari, ancora a secco di punti, affronta la corazzata Olimpia Milano, reduce da due successi tra campionato ed Eurolega. Udine, neopromossa, tenta di conquistare i primi punti contro una Brescia in stato di grazia; infine, Trento riceve Tortona, formazione storicamente ostica e ancora imbattuta in questa stagione. Ogni incontro è caratterizzato da dinamiche differenti, tra voglia di rivalsa e conferme di solidità.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche comparative: forma attuale, precedenti e rendimento casalingo/trasferta
- Cantù ha evidenziato crescita nella gestione del gioco, soprattutto in difesa e circolazione di palla; fondamentale sarà la spinta del PalaDesio.
- Trapani si presenta con due vittorie e nessuna sconfitta sul campo, anche se penalizzata in classifica. L’attacco ruota attorno a Timmy Allen, giocatore chiave per la squadra siciliana.
- Sassari ha mostrato buoni numeri offensivi (media 88,5 punti), ma fatica nella fase difensiva. Il bilancio casalingo recente non è positivo.
- Olimpia Milano, reduce dal successo europeo, vanta una tradizione favorevole: 9 vittorie negli ultimi 10 scontri diretti contro Sassari.
- Udine sta pagando il salto di categoria e non ha ancora trovato la prima vittoria in Serie A, nonostante prestazioni combattive.
- Brescia è partita con due vittorie su due, mostrando equilibrio e organizzazione con Bilan dominante sotto canestro.
- Trento, dopo la sconfitta a Brescia, in casa ha coperto lo spread in 4 delle ultime 5 uscite.
- Tortona ha vinto 8 degli ultimi 10 confronti diretti con Trento e arriva da un successo convincente contro Treviso.
Le quote principali disponibili per la terza giornata
I bookmaker presentano quote che riflettono le diverse situazioni delle squadre:
- Olimpia Milano parte favorita sul campo di Sassari, con una quota bassa per il successo esterno, vista la netta superiorità degli ospiti negli ultimi confronti e la forma recente.
- Brescia è favorita contro la neopromossa Udine, ma la trasferta potrebbe nascondere insidie legate all’entusiasmo casalingo dei friulani.
- Tortona gode di fiducia nei confronti di Trento grazie alla serie positiva nei precedenti e alla partenza perfetta in stagione.
- Per Cantù-Trapani, l’equilibrio delle quote riflette una situazione aperta: i padroni di casa sono chiamati a confermare i progressi, mentre gli ospiti puntano a proseguire il trend positivo.
Le variazioni di quota sono spesso influenzate da fattori come assenze dell’ultimo minuto, rendimento individuale dei principali giocatori e andamento generale delle prime giornate.
Tendenze e curiosità numeriche: dati e trend significativi
- Olimpia Milano ha subito meno di 70 punti di media nelle ultime due partite, dimostrando solidità difensiva.
- Sassari segna molto ma subisce troppo, con una media punti concessi superiore a quella realizzata.
- Tortona si distingue per l’efficacia dall’arco, con percentuali elevate da tre punti nel successo contro Treviso.
- Trento in casa ha coperto lo spread in 4 delle ultime 5 occasioni, dato che potrebbe influenzare le scelte degli scommettitori.
- Trapani è imbattuta sul campo ma penalizzata, una situazione poco comune e interessante dal punto di vista statistico.
La terza giornata di Serie A di Basket offre numerosi spunti tra statistiche, quote e curiosità. L’analisi dei dati e dei trend evidenzia l’importanza della forma recente e dei precedenti negli equilibri delle sfide. Gli appassionati potranno seguire un turno che promette emozioni e indicazioni utili per comprendere l’andamento del campionato.