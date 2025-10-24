Home | Statistiche e quote aggiornate: Sassuolo-Roma tra numeri e tendenze

La sfida tra Sassuolo e Roma, valida per l’ottava giornata di Serie A 2025/26, si giocherà domenica 26 ottobre alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre: i giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, cercano il riscatto dopo la sconfitta con l’Inter e puntano a riprendersi la vetta, mentre i neroverdi di Fabio Grosso vogliono tornare al successo casalingo contro un’avversaria storicamente ostica.

Un confronto dal sapore di rivalsa e statistiche significative

L’appuntamento tra Sassuolo e Roma mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma con la stessa necessità di punti. La Roma, reduce da un passo falso in casa contro l’Inter, vuole mantenere il ritmo delle prime posizioni sperando anche in una frenata del Milan. Dall’altra parte, il Sassuolo non vince tra le mura amiche contro i giallorossi dal 2020 e sogna di interrompere questa striscia negativa.

La partita si preannuncia equilibrata, ma i precedenti sorridono agli ospiti: la Roma potrebbe diventare la prima squadra a vincere sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A. Le formazioni probabili vedono i neroverdi schierarsi con un 4-3-3, affidandosi in avanti a Berardi, Pinamonti e Laurienté, mentre la Roma proporrà un 3-4-2-1 con Dybala riferimento offensivo e il giovane Soulé pronto a confermarsi protagonista.

Forma e rendimento: le statistiche stagionali di Sassuolo e Roma

Sassuolo : 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato.

: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato. Roma: 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 giornate.

Analizzando i dati dei singoli, spiccano:

Andrea Pinamonti : 2 gol in 7 presenze, 16 tiri totali (10 nello specchio), ma una percentuale realizzativa migliorabile.

: 2 gol in 7 presenze, 16 tiri totali (10 nello specchio), ma una percentuale realizzativa migliorabile. Domenico Berardi : 1 gol e 2 assist in 6 partite, figura centrale nella manovra offensiva.

: 1 gol e 2 assist in 6 partite, figura centrale nella manovra offensiva. Matías Soulé (Roma): 3 gol e 2 assist in 7 apparizioni, media voto 7.71 e grande influenza nel gioco giallorosso.

Nei precedenti diretti, la Roma si dimostra squadra ostica in trasferta contro gli emiliani, e il dato storico sottolinea un certo equilibrio nei risultati, anche se i capitolini sono spesso riusciti a portare a casa l’intera posta.

Quote aggiornate: Roma favorita ma occhio al Sassuolo

I principali bookmaker vedono la Roma favorita per la vittoria. Le quote aggiornate segnalano:

Esito William Hill Better Bet365 Vittoria Roma 1,85 1,85 1,85 Pareggio 3,50 3,50 3,50 Vittoria Sassuolo 4,30 – 4,50

Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 (meno di tre reti complessive) è l’opzione più accreditata, quotata a 1,72, mentre l’Over 2.5 è proposto a 2,05. Tra i risultati esatti, l’1-1 è considerato il più probabile (quota 6,25), seguito da 0-2 e 1-2, a conferma dell’idea di una gara combattuta ma con pochi gol.

Guardando ai marcatori, per la Roma in pole c’è Dovbyk (2,40), seguito da Dybala (2,60, a caccia della decima rete contro il Sassuolo), e Ferguson (2,80). Tra i padroni di casa, Pinamonti è quotato a 3,65, Berardi a 3,85, mentre Laurienté segue leggermente più indietro.

Tendenze e curiosità numeriche sul match del Mapei Stadium

La Roma non perde in trasferta contro il Sassuolo dal 2020.

non perde in trasferta contro il dal 2020. Il pareggio manca tra le due squadre dal 2022.

Dybala punta alla decima segnatura personale contro il Sassuolo .

punta alla decima segnatura personale contro il . Berardi ha già realizzato 4 gol in carriera contro i giallorossi.

ha già realizzato 4 gol in carriera contro i giallorossi. Il Sassuolo si presenta con un attacco giovane e dinamico, pronto a mettere in difficoltà una delle migliori difese della Serie A.

Da segnalare inoltre la presenza di giovani talenti come Soulé e Laurienté, che stanno emergendo come punti di riferimento per le rispettive squadre e potrebbero avere un ruolo decisivo nello sviluppo della partita.

In sintesi, Sassuolo–Roma si annuncia come una partita ricca di spunti statistici e numerici interessanti, con la squadra di Gasperini leggermente favorita dai bookmaker, ma con i neroverdi decisi a interrompere il digiuno di successi interni nella sfida contro i capitolini. Le quote e le statistiche sottolineano l’importanza dell’evento sia in ottica classifica sia per i singoli protagonisti in campo.